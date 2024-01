Jorge Euclides Ramírez: Cabudare tiene entre sus problemas la falta de pertenencia y el invisible de la vejez #31Ene

Cabudare, aunque es la ciudad que experimentó el mayor crecimiento en Lara en la segunda mitad del siglo pasado, está estrechamente vinculada a Barquisimeto. El licenciado Jorge Euclides Ramírez, periodista, analista político y coordinador del movimiento Defensa de la Constitución y la Democracia (Decode) dice que el ejemplo más evidente es cuando se presentan accidentes de tránsito viales en la conexión de las dos ciudades.

Además de los servicios públicos, resalta dos problemas que ha observado: La falta de pertenencia que tienen los habitantes de la ciudad y el de la soledad que agobia a las personas de la tercera edad, que es muy preocupante porque la gente vive, prácticamente, enclaustrada.

Crisis de servicio

La capital del municipio Palavecino dispone de varios centros de salud y un buen sistema de abastecimiento, un comercio que satisface las necesidades de la población; pero,mucha gente por hábito sigue yendo a Barquisimeto. Cabudare, al igual que todas las ciudades del país, sufre el impacto de la crisis de los servicios públicos, expone. En el caso concreto del agua existen comunidades a las cuales no les llega ni una gota del vidal lìquido desde hace años. Y sólo a otras le llega una o dos veces en los siete días, lo que obliga a casi todos los hogares a tener tanques de almacenamiento, ya que debido a la crisis económica no es posible a otros disponer de esos tanques.

En cuanto al servicio eléctrico, los cortes son constantes, tal como lleva el registro el grupo Activos por la Luz, según el cual hay sectores a los cuales estas medidas los afectan con mayor severidad porque los cortes son de hasta cinco horas.

Otro problema grave que hay en Cabudare y el cual ha sido estudiado detenidamente por el ingeniero Manuel Cols, especialista en planificación, es el de los drenajes. La ciudad está atravesada por una gran cantidad de quebradas y buscó, a cuyas orillas se han construido numerosas urbanizaciones. Al no tener un sistema de drenajes eficientes, sus diversos sectores son víctimas de inundaciones, causando importantes pérdidas materiales a los dueños de las viviendas y en algunas impredecibles circunstancias, pérdidas de vidas humanas. Además de la mala construcción de los drenajes, no existe tampoco un eficiente sistema de limpieza de esos canales, lo cual agrava la situación.

En lo que respecta al aseo urbano, ha habido algunas mejoras, sobre todo en el centro; pero, en general, está pasando una vez a la semana. aunque debiera ser con mayor frecuencia. Al menos no se ve tanta basura en avenidas y calles. La gente se ha habituado a una vez a la semana; pero, ya no se ven los grandes montones de desperdicio de antes.

La semana pasada fue recordado el nuevo aniversario de Cabudare, que en un principio fue un asiento productivo y a medida que transcurrió el tiempo, los mismos agricultores se fueron conformando en grupos, dando así origen al poblamiento. Un importante sitio de concentración fue la capilla de Santa Bárbara, ya que el elemento religioso, prevaleciente en la época, jugó un papel importante.

El crecimiento de Cabudare fue debido al crecimiento de Barquisimeto, en los años 70 y 80 y la floreciente ciudad se convirtió en referente de clase media en Latinoamérica. Le decían ciudad dormitorio. Es triste reconocer que su zona industrial fuese precaria, pero también que no ha crecido por falta de incentivos y de las fallas de los servicios. Necesitaba un ramal de la circunvalación que la conectara de manera rápida con Barquisimeto, proyecto que quedó engavetado. Cabudare es un co-urbanismo y buena parte de la gente que vive trabaja en Barquisimeto.

Enclaustramiento y gentilicio

Aunque es un problema general que afecta a todas las urbes es más notorio en la capital de Palavecino la falta de espacios públicos, dice el licenciado Ramírez. Las personas que crecimos en espacios públicos y sitios culturales, lo sentimos. En este sentido, no tiene sentido de pertenencia, porque la gente vive enclaustrada en urbanizaciones que son una especie de ghettos, aislados, tiene su propia vida, no comparte espacios. sus relaciones sociales y familiares todo se queda concentrados en sus urbanizaciones, no hay esa sinergia que habìa antes en las ciudades porque había espacios pùblios y habìa ese sentido de pertenencia con la ciudad.

Cuando mucha gente de Cabudare estamos fuera, tenemos que llenar algunos datos, coloca la palabra Barquisimeto, porque el que vive en Cabudare siente que vive en Barquisimeto. Eso es un trabajo cultural que debe promoverse para que Cabudare entonces pueda disfrutar de muchas cosas que tienen las ciudades. Poca gente se siente orgullosa.hay que promover sus facetas culturales, conocer más de su historia, conocer más de su misma geografìa y conocer de la potencialidad quien puede tener Cabudare y ese es un esfuerzo que debería estar impulsado por la alcaldía.

Hay personajes que vivieron en la capital de Palavecino porque prefirieron la apacibilidad de la ciudad y pasaron en el anonimato como una de las primeras cantantes de Los Torrealbero, como lo fue Pilar Torrealba y el extraordinario compositor Luis Cruz, integrante del recordado el trío Los Naipes. Ambos murieron sin que la población les rindieron los homenajes que merecían y es por eso que las autoridades civiles y las organizaciones culturales debieran promover los valores que enaltecen el gentilicio larense, en particular, y nacional, en general.

Tenemos hoy que buscar valores de referencia, subrayó el licenciado Ramirez. Carora, tiene definiciones como la de sus personajes históricos, intelectuales y artísticos, al igual que Barquisimeto, Cabudare debe hacerlo.. Vivimos aquí muchos, tanto como casi un cuarto millón de personas y no nos sentimos orgullosos de ese gentilicio.

Invisible

Cabudare tiene un problema que no se ve, acota el licenciado Ramírez. Infinidad de personas de la tercera edad que se encuentran solas en su casa. Durante las protestas públicas que hubo en Venezuela, los residentes de muchas urbanizaciones de Cabudare, sobre todo por su condición de clase media, tuvieron gran participación y especialmente jóvenes, quienes en las calles.fueron severamente reprimidos, detenidos, fichados y, desde luego, considerados enemigos del gobierno. Esta situación, nacionalmente, provocó una diáspora de personas, en edad productiva, hacia otras partes del mundo y muchas de ellas se fueron de Cabudare, dejando a personas de la tercera edad en una gran soledad. Si bien es cierto que algunas de ellas reciben remesas, otras no y, por tanto, se encuentran en una situación de aislamiento y hasta de abandono.

Ese es un problema que debiera estudiarse, y solucionarse mediante un sistema de acompañamiento de todo tipo. Hay que buscar que las personas tengan contacto, no por parte del Estado porque no lo ha hecho, sino de alguna organización no gubernamental y actuar lo más pronto posible porque esos ancianos corren peligro, porque al encontrarse solos no tienen protección alguna en caso de enfermarse o requerir alguna ayuda. Nosotros, desde Decode, hemos planteado como sugerencia crear un sistema de monitoreo, visitarlos con frecuencia porque debido a la edad que tienen y a veces por dificultades motrices, les cuesta salir a comprar medicinas y alimentos. Porque son muchos, pero son invisibles. Es un problema oculto por la pobreza. Muchos jóvenes se fueron por razones políticas y regresarán cuando existan las condiciones para hacerlo.

