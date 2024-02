Seir Contreras, despedido de Globovisión por criticar el gobierno, anunció su candidatura presidencial #3Feb

Trabajo de: runrun.es

El presentador de televisión Seir Contreras, quien en 2023 fue despedido del canal Globovisión por expresar una postura crítica contra la administración de Nicolás Maduro, anunció este viernes, 2 de febrero, su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.

Desde el restaurante El Tropezón, ubicado en Los Chaguaramos, Contreras aseguró que esta es una candidatura «independiente«, al tiempo que indicó: «Soy una opción viable. Pongo mi nombre a disposición de todos los venezolanos».

Contreras estuvo acompañado de su madre y afirmó que su objetivo no es dividir al país: «No voy a ser un factor de división. Es una propuesta para evaluar la reacción del pueblo venezolano».

«Aquí el que se quiera sumar se tiene que sumar por Venezuela. Yo no soy una falsa oposición. Soy de oposición, pero no de ‘la oposición’ (partidos tradicionales). Mi partido en este momento es Venezuela. Hay conversaciones con algunas organizaciones políticas. Lo vamos a definir en los próximos días. Son partidos pequeños, olvidados, partidos regionales», añadió.

Contreras también aseguró que no es un «enchufado», ni tampoco una artimaña del chavismo: «Mis acciones van a demostrarle al país que somos consecuentes con nuestras palabras y con lo que decimos (…) Nuestra propuesta no es perfecta. No conozco todos los temas del país, pero vamos a rodearnos de los mejores», añadió.

Por otra parte, reconoció haber sido chavista: «Muchos caímos en esta trampa, fuimos víctimas de ese desastre».

Durante su declaración, le preguntaron por el financiamiento de su campaña, a lo que respondió que no sabe de dónde saldrán los fondos, pero que llegarán: «No lo sé. Mi confianza la tengo en Dios, mi proveedor y financista ha sido Dios. Lo de hoy fue un esfuerzo de amigos cercanos. Estoy desempleado. Dios proveerá. Pero seguro no va a ser con dinero sucio», dijo.

Sobre María Corina Machado, dijo que aunque es «una buena opción, está inhabilitada». Y sugirió: «A lo mejor a mí también me inhabilitan, quién sabe».

Por último, informó que el lunes, 5 de febrero, acudirá a la Asamblea Nacional. «Voy a llevar una propuesta de cronograma».

