OPINIÓN Diarios de Porlamar: Silencio en Letra (Parte 7) #5Feb

“La palabra más soez, la carta más grosera,

…son mejores, son más educadas que el silencio”.

Friedrich Nietzsche.

“Me gusta el silencio, desde que empecé amarte en él”.

Pablo Neruda

Silencio 1…

El Sr. P, también conocido el Prostituyente, siempre bien acicalado de lino y algodón, con un cabello peinado, cayendo en la solapa del traje Wendell, (sin distinción, ni categoría), zapatos Florsheim (de punta, y obscuros como la política), corbata de paño prusiano, a raya roja y azul, y la leontina simulada entre la mano en el bolsillo y, con la que alza el monóculo.

Marchaba distraído por el Club, (donde va el fin de semana, desde que su concubina desapareciera con el chofer) quien hizo fortuna, pasando bidones de gas y gasolina por la frontera, aumentando su cuenta bancaria gracias a la buena pro de la fechoría, haciendo crecer su sonrisa, inscrita en su expresión irónica, cada vez que lo alcanzaba la solidez del desayuno, en una posada urbana de lujo, confiscada por las bandas de la satrapía originaria.

Viene de un lugar donde pillar dinero es bastante más elegante, que ganar prestigio loable; a estas alturas del siglo XXI y en pleno desmantelamiento del estado democrático ¿a quién carrizo interesa lo que piensen otros, en especial si por aquí el sol brilla en rojos rojitos, y quema las espaldas a los dorsos del poblado?…

Silencio 2…

La Sra. H, llamada así, por vivir con hambre y buscando en bolsas de basura, no da la sangre para flaquear el desmoralizante sobresalto del mondongo vacío. Tampoco le da el cacumen para estar al corriente que el desecho que come, no sólo es materia orgánica en descomposición, también es política oficial de metano miraflorino, y, por tanto, de una raza de asociación gaseosa pútrida, que rodea sin dar espacios, para el respiro sano y saludable.

No llega a preocupar, (y en el fondo no interesa cavilar), que su tierra no es otra cosa más que un asentamiento de desechos sólidos. Tan sólidos, como lo que olvidó: ¿cómo sabe un revoltillo de perico, una arepa pelúa o un pabellón criollo, aunque sea sin baranda?, y se le despeñe por el precipicio de la insipidez, a causa de su ausencia…

Silencio 3…

El chamo “T”, muchacho que apenas con escasos abriles, conlleva escudo de cartón grueso, perfil enjuto, núbil, máscara antigases, está agazapado pensando que, un futuro sin presente, no recibe ningún ahora. Su firmeza es, sangre nueva. La sensación impenetrable de inmortalidad. La enternecedora miseria, de apreciar, y ser apreciado.

Sin esperanza de un arbitraje, lo carga, entre otras cosas, el rencor entre parientes, la violencia entre vecinos, la ceguera entre paisanos. El mal ejemplo lo hace pensar en el exilio. Le seduce un canto de sirena en Perú, Panamá, Colombia o Milán. Paria, en su propia tierra, es un advenedizo, culpable de haber sido parido, en este pantanal, ahora sin orillas.

El chamo “W” con apenas 28 años, natural de Cabimas, en un rapto de locura e ira, asesinó a machetazos a sus tres hijos (1, 3 y 6 años). A la luz de las reseñas, solo se percibe arremangado, los gritos exasperantes del silencio… (Lágrimas del autor).

En Silencio…

A uno que no le suenan los signos de un calificativo. A uno que la tarde, la noche y los días, son murmullos de las mismas voces opacas que, nada dicen o que no quieren decir lo que saben, que sabemos. A uno, que la lengua se la mordió tras el asombro y los escalofríos, entiende por fin que la existencia opera con brasero automático. No sabe para qué irse o dónde ¿De qué vale evadir, si no hay dónde encajar? No hay vendaval más alborotado, que no saber dónde queda tu aldea.

¿En qué estado de cosas se ha transformado para subsistir? ¿Cómo muere la gente de penuria, castigo, hambre e impotencia? A dios, decía el profeta, igual, le salió el infierno: su amor por el hombre, de infames números. Basta escucharles en la ANC, en el TSJ, en el CNE, la radio comunal, en la campaña evangelizadora para zurdo majadero. A uno, no se le acaba el asombro, por el abreboca del disturbio, porque, poco o casi nada, queda fuera del campo de lo inusitado, y lo destemplado e inaudito.

Sin Silencio…

Que los culpables procesen a los honestos, es imperdonable. Por eso las sanciones internacionales. Por eso, la acción furia revolucionaria para desmontar la opinión pública y hacerla sospechosa de invasión gringa y saboteo en colaboración con fascistas de la derecha apátrida y para eso es que usan al TSJ inhabilitando a la candidata y opositores por tener, según encuestas actualizadas, opción de victoria aplastante. Lo saben los amenazados y poco les gusta para nada lo que significa perder el coroto y hasta ir a la cárcel.

Nada de mencionar aumento salarial, retrasados por 640 días. Mientras los recursos no son destinados a provisiones, medicinas y suministros de primera necesidad. Por culpar de traición a la patria a la derecha golpista, pero de ninguna manera por la satrapía de Castro comunal, quienes nos sacan la sangre a punta del oro negro, que tanto quiso sembrar Uslar. Ahora toca seguir viendo a los señores en letra que se cruzan en la calle, casi sin boca, pues se usa para pedir, o para comer lo que sea, un día soleado en el trópico de la fosa comunista.

También, toca tener obligado propina a cuanta hilera de menesterosos, malviviente, huele-pega, impedido, despedido, aprovechado y oportunista, se tiene uno que sortear por ahí, sin derecho al pataleo, menos a réplica, pues los hay a montones y capaces de todo por un mordisco de lo que sea, que les calme la desesperación del hambre.

Hay una clase de loco harapiento, tan pútrido, que el olerlos a media distancia, nos da idea de lo nauseabunda que es la repugnante pobreza extrema, como una nube pestífera sobre lo que una vez fue un individuo, con cuerpo, alma y ropa. La letra, quedó impresa en cada uno como si hubiese sido marcado como para res de matadero. Puede que eso seamos para los paladines de la insurrección socialista, ganados para vacunar, con silencio criminal.

MAFC

