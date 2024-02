RETACITOS #18Feb

El pronunciamiento hecho por el Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, cuando advierte que los últimos actos del gobierno venezolano deben ser irrevocablemente entendidos como parte de una compleja y aviesa estrategia para impedir la realización de elecciones libres y verificables en Venezuela planteamiento por lo demás de atinado, oportuno y que debe ser un catalizador para mantener alerta a la oposición y evitar que mediante estas estratagemas, la saquen de la ruta que ir a las elecciones del 2024 sólidamente amalgamados, con María Corina Machado al frente, escenario que tiene sin dormir a los inquilinos de Miraflores desde hace un buen rato y las pastillas de Valeriana, los tés de Manzanilla, tampoco los guarapitos con hojas de cambur, nada les hace conciliar el sueño pensando en estos escenarios. La trama se inicia con la firma del Acuerdo de Barbados, para crear un poderoso marco de aparente respeto al proceso de negociación mediado por Noruega, apenas unos días antes del fracasado intento de impedir la Primaria en octubre del año pasado. La elección interna auspiciada por la Plataforma Unitaria y organizada por la CNdP termina en una bochornosa derrota para el gobierno, y en una sorpresa para la misma oposición porque en ella se elige a María Corina Machado (MCM), cuyo partido no forma parte de la Plataforma Unitaria (PU), no solamente como candidata presidencial sino como líder de una nación que exige revertir el proceso de destrucción del país, y la reconciliación de los venezolanos. Los resultados de la Primaria, y la movilización que la misma generó aún en condiciones muy difíciles, convencen al sector más radical del oficialismo de que van a perder las elecciones en cualquier escenario que las mismas se produzcan, inclusive usando ventajismo que les otorga el control del CNE y la violación de DDHH que constituye el impedir que más de 10 millones de venezolanos, incluyendo a prácticamente toda la diáspora, puedan votar. Esa convicción, los lleva a crear el peligroso escenario de diversión belicista que rodeó al Referendo sobre el Esequibo.

***

Al parecer una comisión de la policía regional se encuentra en el municipio Torres en una suerte de intervención, debido a los últimos sucesos ocurridos y donde perdió la vida un joven trabajador motorizado quien no acató una orden de alto y recibió dos disparos a quemarropa y por la espalda que le causaron la muerte de manera instantánea, según en esta delegación hay de todo y sino que comiencen por revisar los montes y la distribución de drogas. Por cierto, devastación total es lo que se ve en los alrededores de la carretera Centroccidental sector Arenales-La Quinta, donde antes sido existía una hermosa zona verde y boscosa, hoy al parecer habría sido arrasada por los intereses de unos militares que según compraron en la zona, aunque muchos dicen que se «adueñaron» de esas tierras, pasando por encimas de los legítimos dueños que todavía existen y tienen descendencia, sino es muy extraño que una compradora y madre de un militar obtuvo las tierras a través del INTI por Caracas y ella tiene años viviendo fuera del país, como hizo para firmar?? Y qué dirán desde el parapeto qué llaman Ministerio del Ambiente, acaso no es desde aquí que tienen que proteger y cuidar el ambiente, preservarlo y cuidarlo. Aseguran que en las parroquias Reyes Vargas y Camacaro la destrucción de la vegetación es tal, que no quedan animales, flores, abejas ni reptiles, solo desolación y horror, las aguas han desaparecido y el río otrora verde y cristalino se lo tragó la tierra, ¿quiénes serán los culpables, otro casito para el Ministerio del Ambiente?, pero en este negocio hay una cantidad de poderosos metidos y seguro no le importa a nadie lo que sucede. ¿Será verdad que uno de los dueños de las carboneras, es un alto representante de los derechos humanos, cabe preguntar?? ¿solo cuida sus intereses?? ¿Acaso los intereses del pueblo no tienen validez?

***

Como una nueva torpeza del Gobierno fue calificado el anuncio canciller de Venezuela, Yván Gil, al anunciar la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como también la revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días; al mismo tiempo que ordenó que los funcionarios adscritos a esta instancia en Caracas deben abandonar en 72 horas el país. De acuerdo con el criterio del régimen y del titular de las Relaciones Exteriores, la decisión se adopta debido supuestamente debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Se denuncia que la Oficina Técnica de Asesoría adopta una posición alineada a la extrema derecha venezolana, a personas que han pretendido generar violencia generalizada en Venezuela; agregando que la oficina del ACNUDH, “no puede ampararse en opiniones personales y subjetivas sobre hechos, que pongan en tela de juicio el correcto accionar de las instituciones”. Por supuesto que las reacciones no se han hecho esperar y la Plataforma Unitaria Democrática al señalar que esta acción ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país. En esta misma onda, desde la Plataforma hacen un llamado a la comunidad internacional para que de manera unánime rechace esta decisión. Asimismo, les agradecemos una vez más su compromiso con el pueblo venezolano en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad. Pero insistimos, la oposición no puede perder su norte que son unas elecciones democráticas, transparentes y con presencia de observadores internacionales.

***

Denuncian los comerciantes del Municipio Urdaneta, específicamente de Siquisique, que este viernes llegaron las cuadrillas de Corpoelec, no a verificar el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico en la zona, tampoco a reponer las luminarias que están quemadas y sin reposición, desde hace varios meses. No señor, llegaron a los negocios al mejor estilo de Juan Charrasqueado, a poner a todo el mundo contra la pared, obligándole a cancelar la deuda que tienen con la empresa, sin ningún tipo de consideración, sin dejar abierta la posibilidad de llegar a acuerdos de pago, sino que el pago se debe hacer al brinco rabioso, como si las bodegas y comercios de la zona tuvieran el mismo músculo financiero de las grandes cadenas de supermercados que operan en el país, cuando de casualidad tienen para poder comer y comprar sus medicamentos. Por otra parte los funcionarios de la corporación eléctrica pretenden demostrar ahora que son muy “eficientes” cuando en los últimos 2,3, y 4 años no se ocuparon de las cobranzas, incluso en la capital de Lara, donde ya no recuerdo cuándo fue la última vez que un empleado de Enelbar estuvo en mi apartamento para revisar el consumo en el medidor; incluso la información que recogí en mis investigaciones como periodista, es que ese personal lo botaron y más nunca se ocuparon del asunto. Asimismo, recuerdo que en Barquisimeto el usuario tenía que ir a las oficinas de Enelbar, luego Corpoelec, a preguntar por el monto de la deuda, ya que no había otra vía para poder obtener la información y pagar. Entonces no me vengan ahora estos nuevos jefecitos de la Corporación, presionados desde Caracas donde les están poniendo a cumplir cuotas de cobro, a obligar a estos humildes comerciantes de Urdaneta a hacerse responsable por la ineficiencia, la desidia en que han mantenido los sistemas de cobro del servicio eléctrico. Nos parece justo el Plan Borrón y Cuenta Nueva, pero no que pretendan obligar a pagar a los usuarios que no tienen la culpa de que no les hayan cobrado a tiempo, a punta de pistola. La verdad es que no hay derecho, deben buscar algún mecanismo que no afecte a las partes.

***

La situación en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda está de mal en peor. En la emergencia cuesta Dios y su ayuda encontrar una silla de ruedas o una camilla para que un paciente pueda entrar y no ser atendido. Solo hay un área cuenta con aire acondicionado. No hay casi insumos médicos quirúrgicos. Los familiares deben comprar desde una jeringa hasta adhesivos. El banco de sangre tiene más de 15 días sin funcionar por falta de bolsas y hay que pagar entre $40 a 80$ para costear este importante requerimiento. Allí le llaman tierra de nadie. Los especialistas brillan por su ausencia y los pobres residentes y estudiantes hacen de tripas corazones para atener la diaria demanda de más de 80 pacientes o más por día. Hay un lamentable impasse entre los estudiantes de la UCLA y los de la Bolivariana al parecer la tranca se produce dizque por sus escasos conocimientos. Lo más triste de la historia es que varios pacientes se mueren de mengua. No hay suficiente personal, insumos y se ha perdido sobre todo el juramento hipocrático. La deshumanización es total. Si no es por la caridad de los cristianos evangélicos y católicos, muchos pacientes, familiares y hasta personal médico y de enfermería, no probaran al menos, un golpe al estómago al día. Mientras tanto la Gobernación y la Dirección Regional de Salud, parecieran haberse convertido en dos elefantes blancos, que ni se entera que en varias zonas de la entidad la malaria al parecer juega garrote y lo niegan con el mayor caradurismo, cuando lo que se impone es mantener a la población informada para que tome sus previsiones. O sea, que la salud en Lara está en terapia intensiva.

C O R T I C O S

Resulta por demás muy sospechoso, que a estas alturas, cuando aún no se conoce la fecha para las elecciones del 2024, ya algunos aspirantes, sobre todo aquellos vinculados con el oficialismo, por ser reconocidos como “Alacranes” ya están solicitando espacios en las emisoras de radio de todo el país, para una vez concretadas las negociaciones, comenzar a enviar sus cuñas promocionando sus candidaturas, que según han adelantado, tienen una duración de un minuto. Por las características se supone que va a ser una campaña millonarias, porque hasta donde se sabe va en todo el país, por lo que no andan desencaminados aquellos que están pensando que los recursos están saliendo del Palacio de Misia Jacinta, donde estos alacranes han estado reuniéndose en las últimas semanas. La verdad es que a los radiodifusores del país no les caerá mal esta campaña, después de que el gobierno los ha estado chuleando durante los últimos años, obligándoles a darles espacios en forma gratuita.

La ciudad de Barquisimeto pudiese quedarse sin el servicio de agua, solo hay que ver la gran cantidad de tomas ilegales y a la vista de todos que existen en la av. Florencio Jiménez desde la bifurcación que da acceso a las vías de Barquisimeto – Quibor y Barquisimeto – Carora, hasta cerquita del llenadero, se ven grandes mangueras de diferentes diámetros sin control y a la vista de todos, será que la gerencia de Hidrolara no sabe de esta situación. También llama la atención que todos los terrenos cercanos a esta vía están siendo invadidos, repartidos y cedidos a muchas familias sin hacer el debido censo, la construcción de viviendas, ranchos y la proliferación de granjas sin ningún control y un crecimiento no planificado de la población traerá consecuencias inimaginables para la ciudad de Barquisimeto, así que a revisar qué «manitas» inocentes están detrás de este negocio muy redondo. ¿Serán quienes se niegan a aprobar el PDUL?

El pasado 9 de Febrero 2024, Mientras unos sectores protestan por falta del preciado líquido aquí en la urbanización Bararida II, Bloque 3, edificio 4, bote de aguas blancas desde hace tiempo, ya se le pasó la novedad a Hidrolara y brillan por su ausencia. Miles de litros de agua están perdiéndose mientras otros sectores protestan por falta de este. Acudimos a los medios de comunicación para que nos ayuden a elevar esta denuncia y las autoridades con competencias hagan lo propio. ¿Hasta cuándo los larenses tendrán que seguir soportando la desidia y la ineficacia de organismos públicos como Hidrobarro? Lo más grave de esta situación es que se siguen formulando denuncias en forma recurrente contra la gestión de la empresa de servicios, y no mejora nada el enfermo.

Al parecer autoridades de Alcaldía de Urdaneta cobran y se dan el vuelto, sin que órganos contralores pongan un alto a tanta barbarie oficialista. Y es que este Municipio, viene en una escalada de deterioro imparable que se decreta desde el mismo primer periodo de gobierno chavista. Pero la inclemencia no se detiene en la ineficiencia de los servicios públicos, sino que van directo contra el bolsillo del ya menguado poder adquisitivo de la población al vender en sobreprecio los cilindros de gas. El cilindro pequeño que en Duaca, Quibor y en Barquisimeto se vende a 30bs, en Siquisique la Alcaldía lo vende en 140bs. ¿A dónde va a parar el excedente de los Miles de cilindros que se distribuyen en este Municipio y que salen de la Planta de llenado ubicada en Santa Inés?. ¿O por ejemplo, a donde fueron a parar las cajas de aceite comestible que debían entregarse con la bolsa CLAPs en días recientes a la Ciudad de Siquisique?

Aseguran que el Baquiano dice una cosa y hace otra. Ojalá que en este mes que le queda como coordinador de la Plataforma Unitaria haga grandes esfuerzos por mantener la compostura, inteligencia emocional, interés superior por la unidad y sindéresis. En política y en estos convulsos tiempos hay que aprender, a aprender. El tiempo que se va no vuelve. En el partido de la candidata presidencial unitaria en la región no dan pie con bola ni parecen entender lo trascendente de su accionar. Líderes de varias parroquias han renunciado y otros están por saltar la talanquera ante las intransigencia y autoritarismo de algunos «lideres» regionales. No han escuchado ni entendido el mandato popular ni siquiera le han dado una lectura correcta al 22Oct.

A propósito, aseguran que el coordinador de campaña de MCM, el doctor Enrique Ferreira viene tratando de hilar fino reuniéndose con todos los representantes de los gremios, sociedad civil, independientes y organizaciones políticas en función de la titánica misión de cara las presidenciales de este año. Ha hecho un buen ejercicio de acercamiento, nucleación, mancomunidad y diálogo en el entendido que hay mucho trabajo por hacer y hacen faltan muchas manos para dar forma a la campaña que permita motivar, organizar, movilizar, votar y cobrar la victoria del cambio que aspira más del 80 por ciento de la población. En los últimos días hemos visto como la candidata MCM, más solvente y consistente en sus planteamientos, ha tenido que endurecer el lenguaje ante muchos que pretenden doblegarse ante cualquier obstáculo, o ante cualquier picada de ojo, porque allí es donde hay billetes, así que muy bien por ella.

Corre como la pólvora en medios políticos que en cualquier momento se podría provocar la expulsión de las filas del otrora partido del pueblo, cuyo padre fundador es Rómulo Betancourt, uno de los políticos con más kilómetros recorridos en la política vernácula, de un gobernador. Al parecer solo están a la espera de os acontecimientos, como es la fecha de las elecciones presidenciales, entre otros acontecimientos que se pudieran registran en el país, debido a como se están moviendo los escenarios, donde es probable que muchos sean defenestrados por sus debilidades demostradas al gobierno nacional.

Los cortes de luz en vez de eliminarse o reducirse, ahora la corporación eléctrica los ha incrementado, en tiempo y por tandas hasta de dos veces al día de dos a 4 horas. La gente ya no encuentra a que santo rogar para acabar esa tortura , esa situación de intranquilidad emocional , de atraso, control social y miseria a la que han estado sometiendo a varios estados del país, como Zulia, Lara, Falcón, Táchira y otros estados del país desde hace por lo menos cinco años. Ahora pretenden obligar a los comerciantes de los municipios de Lara, a que paguen las deudas pendientes, a punta de pistola, como si ellos tuvieran la culpa de la desidia y la ineficacia de la empresa, que en los últimos cuatro años abandono sus sistemas de revisión de medidores y cobranzas.

“Ruégale a Dios que te de salud, mucha salud, todo lo demás podrás lograrlo con trabajo, esfuerzo y perseverancia”

JBS

