OPINIÓN Por la puerta del sol (185): Encrucijadas #24Feb

“No tenía miedo a las dificultades, lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros”

Paulo Coelho

El mundo es una encrucijada de mil caminos, cada quien elige el suyo que lo llevará hasta donde quiera, se lo permitan las circunstancias o se lo permita el tiempo. Sobre la ruta elegida encontramos de lo bueno como de lo malo. Luchamos por sobrevivir, nos preparamos, creamos una familia, dispuestos a la lucha por obtener un trabajo, comprar una casa, fijarse metas y tener una vida lo más buena y tranquila posible. Nos enfrascamos en la lucha pensando siempre en cómo tener contentos a los demás, olvidándonos que nosotros también contamos y tenemos nuestras propias necesidades, propósitos e ilusiones. Poco a poco nos vamos sumergiendo en un panorama que nos exige cada vez más y más, hasta agotarnos.

Siempre he creído que el encanto de la vida se ahonda con el tiempo, se suavizan los deberes y llega la tranquilidad al corazón. Después del tiempo he comprendido que el único que puede defendernos, cambiar de ruta y otorgarnos un momento diferente somos nosotros mismos. El trabajo, las responsabilidades y lograr tener verdadera calidad de vida, no radican solo en comer, tener medicinas para dolores, ropa etc., necesitamos hacer una pausa, un alto en el camino, tener un momento para nosotros…

Siempre hay tiempo para cambiar, mejorar nuestro estilo de vida y rectificar los errores. Trabajamos y comemos sin disfrutar ni concentrarnos en el trabajo, como tampoco en el momento de la comida. Vale la pena aislarse de vez en cuando para recuperar la tranquilidad y el sosiego. Una mente dispersa, siempre preocupada, pendiente de todo y de todos, es caldo de cultivo, ideal para las enfermedades físicas y mentales.

Viajar es cambiar el rumbo, es cerrar esa puerta odiosa de la rutina que nos asfixia y nos estresa. Hacer siempre lo mismo lleva a cansancios supremos, a no poder dormir tranquilos, siempre pensando en qué tengo qué hacer mañana, cómo hago para que me rinda el tiempo y que los demás estén contentos y conformes.

En resumidas cuentas no dormimos bien, como tampoco damos descanso al cuerpo ni a la mente. No sacamos tiempo para detenernos y hacer una pausa de tranquilidad y calma en un día ajetreado. El mundo exterior invade con sus exigencias nuestro mundo interior, se pierde la calma, no hay otro pensamiento en el día que el de querer ganarle la carrera al tiempo que rueda incesante sin prisa, mientras que a nosotros la rutina y la prisa va pasando factura a la salud.

En mis largas caminatas por esos senderos de hermosura y calma, comparados con el agite en que vivimos, pude darme cuenta de todo lo que perdemos esforzados en obtener lo que tal vez nunca logremos satisfacer olvidándonos de la importancia que es vivir con júbilo, tranquilos y contentos.

A veces basta con un detalle que nos llame la atención para que despertemos de esa especie de tiranía personal que día a día nos imponemos nosotros mismos. La naturaleza es un sanatorio para los enfermos esclavos de la rutina. De allí parte la gran necesidad de cambiar de rumbo y regalarnos unos momentos de felicidad, de ocio, de vivir otra cosa en otro ambiente…

En la calma de la naturaleza está la respuesta de lo valioso que es vivir tranquilos y en paz. La verdadera felicidad y encanto de la vida está en las cosas pequeñas, una gaviota, un pez, una flor, una hojita llevada por el viento, un atisbo de agua etc.

“Cuando teníamos algo andado, alguien se detuvo en el camino para ordenar sus vestiduras y todos se detuvieron tras él. Sigamos la marcha. Hay cauces secos en donde pueden viajar aguas magníficas”

Álvaro Mutis

Amanda Nino P.

