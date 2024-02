Sergio Borgel: El 70% de la vialidad de Barquisimeto se encuentra totalmente deteriorada #27Feb

Aproximadamente, el 70% de los 2.300 kilómetros lineales de vialidad urbana y extraurbana de Barquisimeto; es decir, que apenas 700 kilómetros aún se conservan en buenas o regulares condiciones, según las apreciaciones de estudios hechos por los especialistas, entre los cuales se encuentra el ingeniero Sergio Borgel, quien fue entrevistado al respecto por El Impulso.

Al hablar de vialidad dijo que no sólo se refería a calles y avenidas, sino también a veredas, intercomunales y demás espacios viales, que tienen un equivalente de cantidad en tuberías de aguas blancas y aguas negras, así como tendidos eléctricos. En ese mismo sentido aludía a las aceras peatonales, brocales y estructuras de drenajes en algunas zonas.

Por lo menos el 70% de esas tuberías ya cumplieron su vida útil y en los momentos, como lo puede apreciar cualquier habitante de la ciudad, presentan fugas de calle: brotes de aguas blancas y aguas negras, fundamentalmente. Y ocasionalmente, en algunas vías se puede ver, a cualquier horas, drenajes desbordados, los cuales derivan en un ablandamiento de las bases granulares del pavimento y, obviamente, pierden su capacidad de soporte.

Cuando la tierra recibe agua en abundancia, como es lo que está ocurriendo las veinticuatro horas en los sitios donde ya las tuberías han dejado su vida útil, se convierte en barro y todo lo que se coloca o pasa por ahí, se hunde, se agrieta y surgen los huecos. Esto explica que ya hemos entrado en una fase terminal de recurrencia permanente de fallas; es decir, hemos caído en un círculo vicioso, donde el gobierno tapa los huecos y en menos de dos meses, nuevamente, reaparecen, sencillamente, porque no se ha ido al fondo del problema.

No es necesario decirlo porque se aprecia constantemente, añadió el ingeniero Borgel. El gobierno no repara la estructura del servicio de aguas blancas y aguas negras, que ya está colapsada.

Mientras no se reparen los daños de aguas blancas y aguas negras, lo que se está haciendo es perdiendo el dinero de los contribuyentes, de manera inmisericorde, como se ha venido haciendo desde hace muchos años hasta los actuales momentos. Esta situación que estamos brevemente describiendo explica que haya zonas en Barquisimeto donde las vías se encuentran intransitables. El ejemplo más patético es el propio centro de Barquisimeto, lo que se conoce como El Manteco, donde existe a todas horas una podredumbre debido a que las aguas negras corren por las calles, e incluso las aceras están cubiertas de esas aguas pestilentes.

Tal vez por no estar bien asesorado, el alcalde de Iribarren hace anuncios y lleva a cabo trabajos que no resuelven los problemas, comentó el ingeniero Borgel. Dice que ha colocado 40 toneladas de asfalto, pero eso no es nada para lo que se requiere y, además, no profundiza en el problema, pues, maquilla por arriba, embellece plazas y pinta paredes. No va el alcalde al fondo del asunto, que es un asunto estructural como es el colapso terminal que está a la vista de todos y, por otra parte, la población barquisimetana no está siendo atendida debidamente porque la poca agua que recibe no está tratada, no tiene los suficientes químicos para ser potable y por tanto, no es apta para el consumo humano.

El ingeniero Borgel reiteró que la mayoría de la vialidad está muy deteriorada y, como si esto fuera poco, los servicios indispensables, como el agua, constituyen problemas muy graves que ameritan sertomados en cuenta por la alcaldía.

