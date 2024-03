Corpoelec: No hay más prórroga para registrarse en el Plan Borrón y Cuenta Nueva #1Mar

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó, a través de su cuenta en la red social X, que ha vencido el plazo para el registro en el Plan Borrón y Cuenta Nueva, el mismo estaba pautado hasta el 29 de febrero.

Según el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el Plan Borrón y Cuenta Nueva busca incentivar la cultura de pago del servicio eléctrico para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Te dimos una nueva oportunidad en Borrón y Cuenta Nueva. ¡Regístrate y no esperes al 29 de febrero para hacerlo, que no hay más prórroga!”, reseñaron en días previos. Hasta los momentos, no ha habido un pronunciamiento al respecto.

Recordemos que, desde el pasado mes de julio del 2023 se activó este operativo que en un principio era por 3 meses, y se fue extendiendo en todo el territorio nacional hasta este pasado mes de febrero.

El proceso de registro y actualización de datos podía realizarse desde cualquier lugar a través de la página web de la corporación eléctrica, u oficinas administrativas donde los ciudadanos debían consignar en digital la cédula de identidad y el RIF del titular del servicio.

