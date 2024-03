Encuesta Nacional de Hospitales: Febrero registró 73% de escasez de insumos en quirófanos #18Mar

- Publicidad -

Una escasez del 73% de los insumos básicos de quirófano, revela el monitoreo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales en los principales centros hospitalarios del país durante el mes de febrero 2024, mientras que en las emergencias el desabastecimiento es del 36%.



La ENH detalló que el insumo con mayor falla fue la lencería, es decir la ropa de cama y vestimenta especial que se utiliza en el quirófano para mantener la asepsia y garantizar condiciones sanitarias óptimas durante las intervenciones quirúrgicas.



Estos resultados no presentan ninguna variación con respecto a resultados anteriores de la ENH, lo que significa que no se han implementado.

Información en detalle



La Encuesta Nacional de Hospitales, como parte de su monitoreo semanal, registra el comportamiento de 20 insumos básicos de emergencia y 9 de quirófanos. Esto, a fin de evaluar la capacidad de atención de los hospitales en Venezuela.



Además, en base a estos resultados, se construye el Índice de desabastecimiento el cual asigna un valor numérico que ayuda a dar un contexto al abastecimiento de insumos en las áreas de emergencia y quirófano.

Para el mes de febrero, el Índice de Desabastecimiento de

Emergencia fue de 36%.



Los insumos con mayor alla en el abastecimiento fueron los inhaladores de asma y los analgésicos mayores. Esto corresponde con lo que históricamente hemos registrado en este indicador, por lo tanto no vemos mayor variación comparando con meses e incluso años anteriores.



Por otro lado, para el mes de febrero 2024, el Índice de Desabastecimiento de Insumos de Quirófano fue 73%, siendo el insumo con mayor falla la lencería (ver glosario).



De igual forma que los insumos de emergencia, estos resultados no presentan ninguna variación con respecto a resultados anteriores de la ENH. Sin embargo, esto tiene una lectura muy importante y es que al no haber variaciones, especialmente para mejor, significa que no se ha implementado ninguna medida o al menos ninguna que sea mínimamente efectiva, para mejorar el abastecimiento de emergencias y quirófanos a nivel nacional.



Es importante además recordar, que la falla en el abastecimiento de insumos afecta no sólo la capacidad que tienen los centros de salud de atender las diferentes condiciones con las que llegan los pacientes, sino que se traduce en que el paciente debe buscar como conseguir los insumos que no hay, influyendo esto no sólo en el tiempo que se tardan en atenderlo y aplicar el tratamiento, sino que costear los insumos de su propio bolsillo, inevitablemente impacta en la economía personal del paciente y sus familiares.