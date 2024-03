VIDEO Corina Yoris: Están cercenando el derecho a millones de venezolanos; son horas muy oscuras #25Mar

- Publicidad -

La opositora venezolana y candidata presidencial designada por la Plataforma Unitaria, Corina Yoris, denunció que no pudo inscribirse para participar en las presidenciales del 28 de julio.

En una entrevista para CNN en Español afirmó que “son horas oscuras, por no decir negras, en la realidad política venezolana”.

Yoris fue la aspirante elegida para representar en la elección presidencial a María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras.

Yoris dijo que no recibió las claves para la inscripción digital y que no pudo acudir al Consejo Nacional Electoral.

«No estoy inhabilitada, no tengo mácula alguna, no ejercido cargo público, por tanto no me pueden inhabilitar», dijo a Fernando del Rincón en «Conclusiones».

La aspirante a la presidencia de Venezuela por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) señaló que habría discusiones alrededor de una supuesta sustitución de su nombre a la candidatura, y señaló que la incapacidad de inscripción sería por haber sido escogida el reemplazo de María Corina Machado.

Machado publicó este lunes en su cuenta de X: “Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones”.

Por otra parte, Yoris explicó que para el registro se requieren dos personas de la PUD y Un Nuevo Tiempo que tienen unas claves para un formulario que se tramita de manera digital, y luego se envían los papeles al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Pero la oposición no han podido acceder a los códigos. «No deja entrar, no te mandan las claves», dijo Yoris.

«Intentamos ir al CNE y no pudimos», puntua.

«Si se llegase a romper la unidad hasta el momento y que se formó alrededor de la candidatura mía, esa ruptura tendrá muy graves consecuencias al país», dijo Yoris, quien es licenciada en Filosofía de la Universidad Andrés Bello.

«Están cercenando el derecho a millones de venezolanos», dijo Yoris, y subrayó que las dificultades que enfrenta para registrarse se deben a que ella es «la delegada de María Corina Machado» y que lo que el régimen busca es un «candidato potable». «Están buscando un candidato que se adapte a lo que ellos quieran; que no tenga que ver con una verdadera oposición».

Corina Yoris confirma las fuertes discusiones a esta hora entre sectores opositores. El régimen no aceptará a ningún candidato que cuente con el respaldo de @MariaCorinaYA.

María Corina no cierra la vía electoral, Maduro es quien la está matando.

CORTESÍA CNN pic.twitter.com/2RmyyBhHIC — Carla Angola TV (@carlaangola) March 26, 2024

