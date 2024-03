OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Despejar dudas y creencias en la vida #28Mar

- Publicidad -

Con fe de que este documento o artículo que voy a compartir con mis lectores sea motivo de orientación, utilidad y beneficio para muchos que nos encontramos confundidos en lo que es la realidad de la vida, esto lo compartió un amigo que fue un empresario exitoso, triunfador, honesto que justo a tiempo dejo en el pasado las preocupaciones y dijo a sí mismo “de hoy en adelante quiero disfrutar a todo trapo, no quiero tener preocupaciones y disfrutar al máximo lo que me queda de vida con el mínimo de inconvenientes”; este amigo escritor, amante de la filosofía siempre tiene algo bueno que decir, admirar o amar “Winston Rodríguez”, en tantos años que nos conocemos no le he oído una mala expresión ni calificar en negativo a nadie, por tal, es mi amigo y compañero en lo positivo dándole toda o credibilidad en sus deseos de ser parte de la solución y no de la carga; con el permiso y autorización copio y pego el interesante escrito que sé que va a despejar dudas y creencias en la vida del día a día; es como un mensaje en positivo a los que se creen arriba y los que creen que están abajo, para que se den cuenta que el feliz es el que menos necesita y no el que mas tiene.

Un empresario, queriendo que su hijo supiera lo que es “ser pobre”, lo llevó para que pasara un par de días en la montaña con una familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su modesta vivienda. En el automóvil, de regreso a casa, el padre preguntó a su hijo: -¿Hijo, qué te pareció la experiencia ..? -Buena-muy buena papá, contestó el hijo con la mirada puesta en la distancia. – Y ¿qué aprendiste? -Insistió el padre, el hijo contestó: que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro, nosotros tenemos un jacuzzi y ellos tienen un rio sin fin, de agua cristalina, donde hay pececitos, que nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín y el patio trasero, mientras que ellos se alumbran con las estrellas, las luciérnagas y la luna, nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte, que nosotros estamos preocupados por comprar nuestra comida ellos no, siembran y cosechan la de ellos, nosotros oímos CD’S., ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, ranas, ovejas y otros animalitos; nosotros cocinamos en cocina a gas y calentamos en hornos microondas: ellos, todo lo que comen tiene ese sabor del fogón de leña; para protegernos nosotros vivimos con temor rodeados por un muro, con cercas eléctricas y con alarmas, ellos viven confiados y tranquilos , con su puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos; nosotros vivimos conectados al Smartphone, al celular, concentrados en las redes sociales como Facebook, WhatsApp, televisor, ellos en cambio están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras y comparten con su familia; el padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces el hijo terminó:

¡¡¡Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos nosotros y lo ricos que son ellos!!!

…“Lo material no lo es todo en esta vida”.

…“La humildad y la sencillez es lo que te hacen grande, nunca lo olvides”.

…“Si el dinero y el poder te hace arrogante, la enfermedad y la muerte te demostrarán que no eres nada en esta tierra”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

