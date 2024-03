Alcántara: Candidata de Machado tiene el 80% de aceptación del electorado #31Mar

- Publicidad -

A la gran confusión, dudas y tensión que existe en existe en este momento como consecuencia de las medidas arbitrarias, ilegales e inconstitucionales tomadas por el Consejo Nacional Electoral tras abrir el proceso de elecciones presidenciales, puede sobrevenir en lo inmediato un caos de por lo menos cinco meses, que afectará el desenvolvimiento del país.

Advertencia en tal sentido ha formulado el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario y analista político, quien responsabiliza al Poder Republicano de haber permitido que tanto la Contraloría General de la República como el CNE hayan incurrido en graves irregularidades, ordenadas por el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, para precisamente enturbiar el ambiente político por las inhabilitaciones a cargo público de dirigentes que tenían oportunidad de enfrentar con éxito al gobierno.

Comencemos por el principio, dijo a El Impulso al exponer la situación de confusión, dudas y preocupaciones que existen en los ciudadanos y, desde luego, en los diversos sectores de la sociedad en general porque la obstrucción a la candidatura de María Corina Machado y luego a su representante, que según estudios de opinión estaban por el orden del 80 por ciento de aceptación del electorado, es lo que ha complicado el asunto electoral.

Este escenario que estamos viviendo se inicia con la convocatoria a unas elecciones primarias, en la que participaron todos los elementos, e incluso algunos que explicaron en aquel momento que eran independientes, que ellos tenían proyectos alejados del gobierno. Hasta el propio Benjamin Rausseo, mejor conocido como Er Conde del Guácharo como figura de la comedia, anunció que se iba a medir y después se retiró. Igualmente participó una señora identificada como Gloria Pinho, de quien se sospechaba tenía vinculación por el gobierno y había sido jueza, quien terminó cuestionando el resultado de las primarias tras obtener una votación pírrica. Pero, participaron las organizaciones democráticas históricas (AD, Un Nuevo Tiempo, Copei ODCA, Voluntad Popular, Primero Justicia, entre otros) y, por supuesto, María Corina Machado.

Fueron organizaciones y personalidades que buscaron un acuerdo mediante un entendimiento que se firmó antes de la fecha de la convocatoria, y con la instalación de una comisión de ciudadanos para que fueron garantes de la transparencia de las primarias y se llevaron a cabo las mismas. Hubo un par de personas que renunciaron a la comisión, pero eso no fue trascendental, ni relevante.

El cronograma se cumplió, el evento se realizó y la asistencia fue más allá de los cálculos optimistas que se hacían sobre el número de venezolanos que iban a participar.

El resultado fue que una candidata de un movimiento, que tiene varios años pidiendo al Consejo Nacional Electoral que lo reconozca como partido, Vente Venezuela, logró el 93,3 por ciento de los votos. Esto quiere decir que esa primera fase se cumplió en términos impecables. De ahí salió una decisión de los electores que participaron: la candidata unitaria tenía que ser María Corina Machado.

A partir de ese momento comenzó a plantearse en el país la fecha de las elecciones porque 2024 es un año electoral y lo correcto era que fuesen ratificadas las condiciones tradicionales, como es que las elecciones presidenciales se realizan en diciembre porque la fecha constitucional de ascensión de la figura presidencial es el 10 de enero del año siguiente a las elecciones.

Paralelamente se estaba trabajando en un acuerdo, tanto nacional como internacional, que concluyó con el acuerdo firmado en Barbados, cuyo pivote fundamental era la organización de unas elecciones presidenciales, en las cuales se garantizara el derecho a la participación, el derecho a la supervisión, las condiciones de igualdad para todos los factores y se planteaba también un tema que es transversal en Venezuela: la liberación de los presos políticos.

Los signatarios de ese acuerdo, tanto de la oposición como del gobierno, se comprometieron a respetar todos los puntos establecidos. Y es importante destacar que hubo un anexo especial como fue una activa presencia internacional, con un negociador de un país que tiene vocación de ayudar a resolver los conflictos y nos estamos refiriendo Noruega; un invitado de Rusia, otro invitado de la Unión Europea, otro de los Estados Unidos y de Canadá, así como Brasil y Colombia, en calidad de observadores.

Aún más, las negociaciones se llevaron a la capital de un país àrabe, la de Catar; es decir, un extraordinario esfuerzo. Además, incluyó un gesto entre las partes para demostrar que había la mejor intención de buscar un acuerdo negociado. Entonces, los Estados Unidos entregaron a un tristemente personaje detenido y vinculado al gobierno, como lo fue Alex Saab: mientras que Maduro entregó unos ciudadanos estadounidenses que se hallaban detenidos por causas diversas.

Pero, hasta ahí llegó el acuerdo, pues, unilateralmente el gobierno desarrolló un esquema, que en vez de ir al cumplimiento de Barbados, se ha dedicado sistemáticamente a demolerlo.

Los resultados arrojan que el CNE abandonó su trabajo cotidiano, no se procesaron casos de cambio de residencia, de venezolanos en el exterior y por otra parte, se consolidaron las inhabilitaciones, se incrementaron las persecuciones y detenciones de ciudadanos, asi como otros hechos graves irregulares por parte del Ministerio Público.

El sistema para las postulaciones funcionó, excepto para las tarjetas de la Plataforma Unitaria que es la de la MUD y la de Un Nuevo Tiempo. De manera sistemática, rotunda y permanente se hizo, a pesar de las solicitudes, exigencias, correspondencias, reclamando respuesta, el sistema no le abrió a esas dos tarjetas, sino que faltando minutos para la medianoche de la fecha tope de inscripción se le abrió a UNT.

Después se dieron doce horas de prórroga para que la tarjeta de la MUD pudiera utilizarse para la inscripción de una candidatura de un ciudadano para que él guarde la tarjeta; pero, eso no resuelve el problema. Y no lo resuelve porque la presunta inhabilitación de María Corina Machado no fue solucionada de conformidad con el acuerdo e Barbados por intermedio del procedimiento que ella activó en la Sala Político Administrativa, ésta cerró sus actividades y envió al CNE una opinión señalando que la inhabilitación estaba vigente sin darle derecho a la ciudadana Machado y de manera sistemática se hizo una campaña descomunal desde todos los ángulos del gobierno, utilizando recursos públicos y plataformas pagadas para insistir en que la candidata está inhabilitada, pero no hay una sola evidencia de su inhabilitación.

Ella en uso de los recursos electorales postuló a la ciudadana Corina Yoris, acota Pedro Pablo Alcántara. No le pueden decir a María Corina Machado que esa es una acción desproporcionada por una sola razón: la ciudadanía cuando en las primarias le dio la tarea a ella tambièn le dijo que el resultado que se està viendo, refleja la fotografía del país porque los partidos tuvieron candidatos, quienes obtuvieron diversos resultados. Otros inscribieron candidatos y después no participaron. Y la postulada por Vente Venezuela ganó las elecciones.

Lo que está planteando ella es que los resultados sean respetados y si ella no puede asumir la candidatura se la transfiere a una ciudadana que no tiene inhabilitación. Pero, el gobierno desplegó una campaña de descrédito con falsificaciones, mentiras y calumnias, señalando que tenía doble nacionalidad porque había estado casada con un ciudadano uruguayo fallecido hace trece años.

Uruguay dijo a conocer oficialmente que la nacionalidad uruguaya se obtiene por nacimiento y no se transmite. Y el hecho más grave es que ni la Contraloría, ni el Tribunal Supremo de Justicia, han dicho el motivo por el cual fue inhabilitada María Corina Machado, quien nunca ha sido enjuiciada, ni ha pagado condena penal. Se trata de una persecución contra una ciudadana con una causa falsa.

Surge asimismo la pregunta: ¿por què el presidente del CNE es la misma persona que en la Contraloría General dio a conocer que María Corina Machado estaba inhabilitada cuando en realidad no existía motivo para ello? Dio un documento cuando el diputado josé Brito fue a pedir información del status legal de la ciudadana Maria Corin Machado.

Todo lo expuesto lleva directamente a señalar que la responsabilidad mayor es del Poder Moral Ciudadano, que ha debido investigar el caso de María Corina Machado, evitar que la Contraloría General sea la de perro cancerbero del Ejecutivo y que éste utilice el Ministerio Público, el Poder judicial y el CNE en su beneficio, y viole la Constitución.

Ya hemos dicho que se han violado flagrantemente los puntos del acuerdo de Barbados y las garantías para los ciudadanos. Lo que se ha hecho es generar condiciones que favorezcan el continuismo de Maduro. Y es de advertir que gane o pierda Maduro las elecciones, del 28 de julio al 10 de enero del año próximo se presentará un caos porque estando en manos del actual mandatario todas las instituciones, no habrá control de la administración pública y los problemas que tiene el país se agravarán porque el gobierno ha demostrado no tener capacidad para resolver la crisis que ha ocasionado, terminó diciendo el profesor Alcántara.

Pedro Pablo Alcántara, profesor y analista político, durante una visita a los espacios de El Impulso.

Fotografía: Archivo IMP

