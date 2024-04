Lenín Castellano: «La gente desea ir a votar, más nunca debemos volver a la abstención» #3Abr

- Publicidad -

Los venezolanos desean «ir a votar» en las elecciones presidenciales del 28 de julio y que los líderes opositores «más nunca» deben volver a hacer llamados a la abstención, afirmó este miércoles, el secretario nacional de Un Nuevo Tiempo Diverso (UNT Diverso), Lenín Castellano

Asimismo, Castellano señaló que sólo a través de la ruta electoral y la defensa de la democracia los venezolanos podrán hallar un «cambio significativo» en medio de la severa crisis por la que atraviesa el país.

- Publicidad -

«Solo en democracia podemos tener garantías de derechos y para poder lograr esa garantía de derechos necesitamos que el país pase por un proceso de transición. La abstención no nos va a llevar a eso», insistió.

Es por ello que consideró como un «error garrafal» que haya líderes políticos y votantes evaluando abstenerse en las presidenciales del 28 de julio como forma de protesta ante las «trabas» que han tenido los candidatos de la Plataforma Unitaria Democrática.

En 2018 la abstención no funcionó, ahí tenemos que ser responsables. Cometimos un error al no ir a las elecciones para mantener la unidad. Este 2024 tenemos la oportunidad de volver a ir a un proceso electoral presidencial y la gente tiene que saber de los graves costos que tiene no participar», dijo.

- Publicidad -

Hablar a los venezolanos con la verdad

Castellano también dijo que los políticos deben hablar a los venezolanos «con la verdad» para estimular la confianza del electorado y presentarles una «opción viable» para el cambio.

«La principal característica de esta opción es que pueda superar las trabas del régimen, porque si queremos competir con un candidato o candidata tiene que estar inscrito. La primera fase es el realismo», indicó.

Además, señaló que el candidato que obtenga el apoyo de la unidad debe presentar a los venezolanos un plan de gobierno que les explique cómo se solucionarán los problemas.

«Porque ya conocemos los problemas, los sabemos. Ahora tenemos que saber cómo los vamos a solucionar desde esta opción democrática, lo que esperamos es que el candidato o candidata de la unidad democrática sea consecuente con la ruta electoral, con la unidad y esté comprometido con más nunca llamar a la abstención«, sentenció.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí