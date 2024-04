Entrevista Dominical | José Gregorio Zaá:  Existe la esperanza de que pueda ser inscrita la candidatura fuerte de la unidad opositora #7Abr

- Publicidad -

Cómo está vigente la Ley de Procesos Electorales, existe la esperanza de que el deseo de cambio de gobierno se concrete mediante la inscripción de una candidatura que represente la fuerza de la unidad de los factores democráticos.

Así lo sostiene el doctor José Gregorio Zaá, quien tiene una gran experiencia en materia electoral y señala que los artículos 62, 62 y 64 ofrecen la posibilidad de modificar e inscribir un candidato o candidata a las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año.

Esto quiere decir que el nombre de Edmundo González Urrutia, quien tiene la tarjeta de la MUD que es la misma de la Plataforma Unitaria, puede ser sustituido por el de Corina Yoris o la propia María Corina Machado. Porque la sustitución se puede hacer 10 días antes de la fecha de las votaciones. Claro está, no aparecerá la identidad del candidato o candidata sustituto o sustituta sino el de Edmundo Gonzàlez Urrutia, pero sus votos serán transferidos a quien lo haya sustituido.

Premisa de una candidatura

Sin embargo, se le pregunta, ¿no sigue siendo fuerte el gobierno cuando tiene todo el control sobre los demás poderes, especialmente el judicial y el Electoral?

El chavismo pasó a la historia y el madurismo corre la misma suerte. La mejor demostración está en la calle: En los operativos de inscripción y actualización electoral, para los cuales se han utilizado puntos fijos y máquinas itinerantes en diversos sitios, se aprecia una gran concurrencia de personas para inscribirse o actualizar sus datos, como cambio de residencia. De cada diez de esos electores, según estudios de opinión, ocho van a votar por una fórmula democrática y distinta a la electoral de los últimos 25 años.

Esa es la premisa mayor, en la cual el mayor fenómeno electoral, inclusive en 1998 cuando surgió la figura de Hugo Chávez, es María Corina Machado.

Diferencia de otros candidatos

Pero, ¿la situación no es la misma?

Existe una gran diferencia: en 1998 a Chávez se le dieron todas las garantías electorales en lo que se ha llamado la cuarta república. Y para el caso de María Corina ha sido todo lo contrario.

Chávez toma juramento y el poder en 1999 y estamos hablando de veinticinco años de gobierno socialista o lo que es lo mismo, chavismo y madurismo. Al momento, Nicolás Maduro busca una nueva reelección ; pero, con base a todas las encuestas, incluyendo las que ha mandado a hacer Miraflores, indican un altísimo rechazo a estas políticas del socialismo del siglo 21, porque lo han traído es hambre, desesperanza, desinversión, diáspora, colapso de todos los servicios públicos.

Obstáculos de la unidad opositora

¿No le ha cerrado todas las puertas a María Corina Machado?

Al fin de cuentas, ya la gente tomó una decisión y lo que está esperando es el tránsito de la vía electoral para apoyar mayoritariamente a la persona que encarnó la esperanza de cambio: María Corina, a quien le han puesto todos los obstáculos, pero los ha ido superando uno por uno, paso a paso y en razón a la coherencia de su mensaje de cambio por vía electoral y mandato constitucional, es que lo impide el gobierno de Maduro.

Esa serie de obstáculos a María Corina comenzó y se materializó, no por casualidad, en julio 2015 cuando la inhabilitaron a través de un procedimiento ilegal e inconstitucional, aplicando el artículo 105 de la Ley de Contraloría General de la República. ¡Qué casualidad! Porque en diciembre de ese año se programaron las elecciones parlamentarias y María Corina había sido de las diputadas nominales del 2010 la que había logrado la mayor votación en el estado Miranda.

Ante esa eventualidad, para sacarla del juego al igual que hicieron con Leopoldo López anteriormente, le fabricaron en los laboratorios de la Contraloría una inhabilitación porque a través de un examen exhaustivo patrimonial no había declarado unas cuentas de unos bancos y unas cesta-tickets en su condición de diputada. Y le aplicaron inconstitucional e ilegalmente la sanción más grave como es la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el periodo de 12 meses, los cuales los cumplió. Esa inhabilitación finalizó en julio de 2016. Desde entonces se encontraba habilitada y seguía en su actividad política, llevando el mensaje de cambio y esperanza a lo largo y ancho del territorio nacional.

Maniobras contra la candidatura de la unidad opositora

¿No cree usted que este gobierno sí ha sabido maniobrar para mantener el poder?

Conviene recordar que a finales de diciembre de 2015, tras las elecciones para escoger la nueva Asamblea Nacional, la que ya fenecía su período, presidida por Diosdado Cabello, hizo una de sus maniobras y como tal violatoria a la Constitución, sustituyendo a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y ahí toca la fibra más sensible de cualquier democracia como es el Poder Judicial.

Se logró en unidad de oposición la aplastante victoria en la Asamblea Nacional, pero fue rebanada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por Indira Alfonso, y se sustrajeron los tres diputados del estado Amazonas: dos de la oposición y uno por lista del oficialismo.

Salió Indira Alfonso del TSJ al Consejo Nacional Electoral y todavía no se ha resuelto el caso de esa impugnación y anulación de los parlamentarios de Amazonas y, consecuencia, no logró el sector opositor en unidad la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional constituida por 167 diputados. Hubiese habido en ese momento un proceso de revisión y actualización de todos los poderes públicos. Nos referimos a organismos como la Contraloría, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, así como los magistrados del TSJ, rectores del CNE.

Otro hecho a resaltar es la Constituyente del 2017, cuyo objetivo debía ser dictar un nuevo texto constitucional, pero eso no ocurrió. Fue un traje a la medida para que los diputados se adjudicaran competencias extraconstitucionales para legislar y designar funcionarios a su libre discreción. Fue cuestionada la convocatoria para escoger a los constituyentes. Antonio Mojica, que era presidente de Smartmatic denunció en su momento que él no daba garantías de por lo menos un millón de votos entre los número que aportaba el CNE y los de su empresa. Y entre los detalles más cuestionables está la escogencia de Tarek William Saab como fiscal del Ministerio Público y de Elvis Amoroso como contralor general de la República, quien pasó más tarde a presidir el CNE y Antonio Meneses también fue llevado a ese organismo en posición sumamente importante.

Siguiendo con hechos irregulares para mantenerse en el poder, en el 2020 nos topamos con el evento de escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional y yo, en lo personal, hice denuncias muy concretas, pòrque hubo una violación a los principios constitucionales en cuanto al número de diputados que integraban el cuerpo legislativo. Porque se pasó de 167 a 277 diputados, a través de decisiones inconstitucionales se trastoca el principio de la base poblacional contemplada en el artículo 186 del texto constitucional, que fue puesto en suspenso la norma constitucional para determinar el número de diputados de la Asamblea Nacional, la cual debe estar conformada por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta por representación proporcional segùn la base poblacional de 1, 1 por ciento de la población total del país.

Cada entidad federal, precisa el mencionado artículo, elegirá además tres diputados. Y luego viene la representación indígena. Pero, el oficialismo voló todo eso. El TSJ tomó atribuciones, legisla y viola este artículo y trastoca la proporcionalidad; es decir, el número de electores que por cada entidad federal se iba a dar el número de parlamentarios a escoger.

Ahí tenemos también el caso de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que esa sentencia llevó por delante, en una especie de tsunami, los artículos 14 y 15, los cuales establecía el número de diputados tanto por lista como por circuitos, dependiendo de la población de cada entidad.

Esa sentencia desdibujó la integración del parlamento a tal punto que no se ven legislado, a no ser casos muy puntuales que, oh casualidad, van dirigidos a crear zozobra y miedo en la población, como por ejemplo el proyecto de ley contra el fascismo o neofascismo. Y de igual modo, recordemos el proyecto de ley que trata de regular el objeto de las organizaciones no gubernamentales (Ongs), buscando enervar el funcionamiento de las mismas. Las oenegés están como en remojo y es por ello que ahora salga en primera discusión, sin haberla discutido, porque con ese parlamento no caben sus miembros porque se sobrepoblar el parlamento a través de esa sentencia.

Para el caso de Lara que, históricamente, teníamos 9 diputados, de los cuales siete se escogen por circuito normales, y dos por lista, ahora tenemos 13 diputados, que por cierto nada hacen por este estado. De ellos, 5 se escogen por lista y los otros 8 por circuitos nominales.

Desconocimiento a la unidad opositora

El gobierno adelantó las elecciones a su conveniencia e insiste nuevamente en escoger una fecha distinta a la tradicional. El 20 de mayo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones que fueron convocadas a destiempo, más que ahorita, cuando ha habido tradición y doctrina pacífica y aceptada en materia electoral en Venezuela contemporánea que la escogencia de la figura presidencial sea escogida el primer domingo del mes de diciembre para que la asunción sea en los primeros días de enero vulneran la Constitución, porque es mandato que el presidente electo tome posesión el 10 de enero del primer año del período presidencial.

Además del ventajismo que significa ser presidente de la República, el presidente en ejercicio no es obligado a separarse del cargo como sí lo están los gobernadores y alcaldes. ¿Por qué no el Presidente, quien es el que concentra mayor poder al texto constitucional? Y ya vemos al jefe del Ejecutivo inaugurando obras, haciendo todos los días en cadena nacional haciendo campaña. Esas elecciones en las que también participaron Javier Bertucci y Henri Falcón, fueron desconocidas por los países democráticos del mundo. Luego hubo el pacto de rotación de la presidencia de la Asamblea Nacional y aparece por carambola, porque le correspondía a Voluntad Popular, pero sus principales figuras estaban fuera del país y, Juan Guaidó.aparece en la escena política. Sabemos ya la historia de esa presidencia interina. En el devenir el G-4 se convirtió en el G-3, sacan del juego a Voluntad Popular y sustituyen a Guaidó por Dinora Hernàndez, de Primero Justicia

Unidad opositora: caso Barinas

¿Sigue siendo Barinas un ejemplo de que la unidad vence al gobierno?

En las elecciones del 2021 fue desconocido el triunfo de Freddy Superlano, luego fue inhabilitado e igualmente fue inhabilitada su esposa, fue inhabilitado el sustituto Julio César Reyes y al final, Sergio Garrido fue escogido por el pueblo barinés.

Ese año el descalabro de Lara fue total. Yo tengo mucho cariño por Luis Florido, pero en aquel momento éste sacó 40 mil votos y Henri Falcón perdió por unos 30 mil votos la gobernación. En el caso de la alcaldía de Iribarren, la joya de la corona, perdió Roberto Sánchez por menos de 25 mil votos frente a Luis Jonás Reyes. La realidad nos indica que por no haber escogido de manera acertada los candidatos se perdió una oportunidad.

Observaciones a la unidad opositora

Al ser interrogado sobre las observaciones más importantes de este nuevo proceso electoral, el doctor Zaá, señala que lo primero en destacar es el fenómeno de la Primaria, contra el cual el gobierno se trató de entrampar a María Corina para que no participara y se alejara de la misma; pero, María Corina aceptó en buena lid participar y con ella varios candidatos, entre los cuales cabe mencionar a Enrique Capriles y Freddy Superlano, así como Carlos Prosperi y Manuel Rosales, y otros muchos más. Pero, ellos viendo los números exorbitantes de respaldo que había conquistado María Corina, decidieron no continuar y dejaron a Prosperi, de quien nadie se acuerda, y el gobernador zuliano replegó la iniciativa e inscribió a una persona, que igualmente fue sacado antes del acto de postulación. Por cierto, la Primaria tenía un instructivo para las postulaciones, instructivo que no existe ahorita en este cronograma. Y es bueno recordar que la Primaria tuvo un instructivo de postulaciones con base a lo establecido en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y el Reglamento. Oh, sorpresa, en la Primaria aplicó ese instructivo, hubo normas que regulan el proceso de postulaciones para tener certeza y seguridad en materia de postulaciones o modificaciones de éstas. Ante esa eventualidad hubo una maquinaria oficialista, una vez que María Corina, jugando de manera brillante y acertada la estrategia política, manifestó su disposición de participar en el evento.

La Primaria se fijó para el 22 de octubre y estableció una normativa interna, justa y precisa en lo atinente a las postulaciones, propaganda, inscripción, conformación, validación, y en fin, todos los detalles. Funcionó el reglamento marco de la Primaria, cuya organización estuvo encabezada por el doctor Jesús María Casal, al que la historia reconocerá su esfuerzo y el de su equipo, en el cual le acompañó la doctora Corina Yoris. También estaban embutidos unos nombres que no estaban con María Corina y le estaban haciendo el juego a Henrique Capriles y a otros sectores. Recuérdese las renuncias de Rafael Arráiz Lucca, que planteó que no había posibilidades y que todo estaba muy mal hecho y no escuchaban a las partes: y de María Carolina Uzcátegui, que fue presidenta de Consecomercio, cuya renuncia tenía como fin causar caos días antes de la Primaria.

No pudieron con un sentimiento de cambio, manipularon el CNE y éste no prestó los centros de votación, hubo amenazas, recursos y la persecución por cierto de miembros de juntas regionales y de la Comisión Nacional, quedando pendiente el proceso de investigación porque no fue cerrado. En Lara fueron citados a declarar Luis Rodríguez López y la doctora Nelly Cuenca de Ramírez como en el resto del país, numerosas personas quedaron en un limbo jurídico. Esa actuación fue para sabotear y meter miedo, entre otras cosas, pero el evento de Primaria fue hecho con las uñas porque se participó con todos los obstáculos.

El propio CNE renunció de manera inconsulta semanas antes del proceso de Primaria, la Asamblea Nacional en un proceso difuso designó a través de un comité de postulaciones, a una nueva directiva del CNE encabezado por Elvis Amoroso. En la anterior directiva, uno de sus directores, Enrique Márquez, renunció, sin chistar ni justificación previa, le hizo el mandado al régimen. Se logró un número importante de centros de votación, nucleados, alternos, de mesas, con autogestión y gran esfuerzo que permitió una asistencia y participación espontánea de casi tres millones de personas tanto acá como en 80 ciudades fuera de Venezuela. Esa participación tan esperanzadora como especial eligió con más del 94 por ciento a María Corina Machado y, en tal virtud, todos los factores se comprometieron, antes del evento, a que todos los que se postulan debían reconocer a quien resultara triunfante.

Luego, a través del acuerdo de Barbados, sobre ella viene una inhabilitación ilegal e inconstitucional, porque a través de un oficio de una de los operadores de Miraflores, José Brito, el lunes 25 de junio acudió a la Contraloría General de la República, introdujo un escrito al titular del despacho, Elvis Amoroso, preguntando el estatus político de María Corina Machado, y, qué sorpresa, al día siguiente, ya le tenían la respuesta.

No fue un acto administrativo el contenido del oficio, que no firmó el contralor general sino que lo suscribió Antonio Meneses, abogado y para el momento director general de procedimientos administrativos de la Contraloría, quien le suministró la respuesta a Brito que, efectivamente, la ciudadana María Corina Machado estuvo inhabilitada, pero que revisando exhaustivamente la auditoría patrimonial en el momento en que trajo como consecuencia la inhabilitación por doce meses. Ellos incorporaron otros hechos como que María Corina Machado estaba ligada a Donald Trump, a Barack Obama y en consecuencia era culpable de las sanciones que se aplicaban a funcionarios y organismos oficiales de Venezuela, así como también era responsable de la diáspora, y conjuntamente con Guaidó era responsable de Monómeros, y también de la situaciòn de Citgo, además de que niños y ancianos no tengan acceso a medicinas, así como también de los lingotes de oro depositados en Inglaterra que tiene un valor aproximado a los 3 mil millones de dòlares. En conclusión, la responsabilizan por un daño patrimonial a la república de más de 100 mil millones de dólares y, en consecuencia, proceden a inhabilitarla por 15 años.

Este caso viola el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, que se encuentra en el artículo 49 de la Constitución, sino que además no hubo un procedimiento, sino un oficio firmado por un funcionario de segunda categoría.

Desde el punto académico y doctrinario, es lo que se considera un bloqueo. Para allanar ese bloqueo, ganando, como fue en efecto, abrumadora la Primaria, la narrativa del régimen era que estaba inhabilitada. Sin embargo, no hubo un acto administrativo, resolutorio, ni una sanción penal, cuya sentencia y condena fuera definitivamente firme y que la pena principal de prisión trajera como consecuencia una inhabilitación política. O lo que llamamos los abogados en el Código Penal, una pena accesoria, que desde el punto de vista político restringe su capacidad jurídica.

En consecuencia, en Barbados, en octubre pasado, se acordó un procedimiento que fue explanado y explicado por Gerardo Blyde, para aquellos futuros candidatos presidenciales para este año, y que sobre ellos pesarán inhabilitaciones.

Algunos personeros fueron al TSJ, como Daniel Ceballos, Leocenis García, Henrique Capriles, Rosa Scarano, y recurrieron a un procedimiento ante la Sala Político Administrativa para presentar un recurso contencioso de nulidad de esa decisión injusta e ilegal, y mientras se decidiera el fondo de la nulidad, el recurrente tenía la suspensión de los efectos del acto a través del amparo cautelar.

María Corina tenía la disyuntiva de no poder pedir eso, porque ella no estaba inhabilitada porque sobre ella no pesa una sentencia penal firme y en consecuencia la pena accesoria es inhabilitación de doce meses que ya cumplió, no así las otras figuras.

El último día del procedimiento, el 15 de diciembre, en horas de la tarde, apegándose al protocolo, acude a la Sala Político Administrativa como se había acordado previamente ante los facilitadores de Barbados y el resto de las partes encabezados por Jorge Rodríguez y Blyde. Pero, no lo hace para pedir nulidad sino interponer de manera magistral, a través del doctor Perkikn Rocha como abogado de María Corina, un recurso de reclamo con amparo cautelar.

En el recurso de reclamo no se pide nulidad de actos que no existe, sino que se pide al TSJ que se pronuncie sobre una serie de actos materiales de parte de la Contraloría y de otros sectores, en este caso el CNE que la tenía presuntamente inhabilitada cuando no era tal, que se abstengan de la ejecución de actos materiales que le impidiera el ejercicio de sus derechos políticos, entre los cuales figuran postularse, inscribirse, en razón que no pesaba sobre ella una sentencia penal y mucho menos un procedimiento administrativo. El TSJ admite los recursos, se pide el expediente a la Contraloría General, pero no llamaron al trámite del procedimiento de reclamo, sino que acordaron lo que había dicho en el oficio Antonio Meneses, que era que ella estaba inhabilitada. Y eso lo copió y lo pegó la Sala Político Administrativa y confirmaron que estaba inhabilitada.

Ante ese atropello y violación de sus derechos políticos, quedó ella como en el limbo. Porque se metía el número de cédula de María Corina y nada aparecía que estuviera inhabilitada en la página del CNE O que hubiera alguna objeción. Pero, hace cuatro domingos aparece la prohibición de postularse a un cargo de elección popular, no dice que está inhabilitada.

Esos son los actos materiales que le impidieron a ella postularse. Y ante ese arrebato de Nicolás Maduro, quien sabe que ella le va a ganar con el 80 por ciento de los votos, no se le permite ni siquiera que se inscriba Corina Yoris. Si fueron aceptadas las tarjetas afectas a Miraflores. Y mediante una prórroga fue inscrito el candidato tapa, embajador Edmundo González Urrutia, quien podría ser sustituido. El cronograma electoral no tiene efectos vinculantes porque no aparece publicado en Gaceta Oficial.

Esperanza de inscripción de un candidato

Usted, que ha venido interviniendo en procesos electorales y denunciando hechos irregulares en los tribunales, ¿cree que los factores democráticos podrían tener alguna carta para jugarla contra el gobierno en este proceso electoral?

Es conveniente indicar que los artículos 62, 63 y 64 de la Ley de Procesos Electorales sirven para que los factores democráticos puedan seguir luchando pacífica, legal y constitucionalmente contra el gobierno. Los artículos 62 y 63 precisan que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos hasta 10 días antes de ocurrir el acto electivo.

Si está convocado para el 28 de julio, hay posibilidad de modificar y sustituir hasta el 18 de julio.

A tales efectos, el CNE tomará las medidas para informar a los electores en el ámbito territorial que corresponda la elección sobre la modificación o sustitución, dice el mencionado artículo.

El único apartado del artículo señala que cuando el tiempo que se realice la modificación o sustitución sea suficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto.

Y luego el artículo 64 de la Ley de Procesos Electorales precisa que la sustitución de un candidato constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

¿Qué está diciendo la Ley?

Que cuando el candidato sustituto no sea candidato previamente admitido, es decir que no esté en el boletín, puede ser postulado. Podría ser en este caso Corina Yoris o la misma María Corina Machado. Lo que tiene que haber es la oportunidad para que haya el acto de cierre definitivo de la oferta electoral.

Como faltan diez días, no va a aparecer en la boleta electoral, en la boleta electrónica, del 28 de julio. Porque para ello está corriendo el lapso de modificación o sustitución desde el primero de abril. Para que esa sustitución se refleje en la boleta habría que cambiar a Edmundo González Urrutia digamos por equis persona y lo hago hoy. Se cambia porque se hace una nueva postulación antes del 20 de abril. Si se hace después, se cambia equis persona por Edmundo González Urrutia y los votos de éste serán acreditados a equis persona.

¿Sí podría ser inscrita Corina Yoris o la propia María Corina?

Claro. No hay que olvidar que el presidente del CNE es Elvis Amoroso y el secretario del organismo es Antonio Meneses, quien firmó la respuesta a José Britto. Objetivo: desmotivar a la gente. Y con todo eso, la gente tiene la esperanza de que sí se puede seguir avanzando. Como un soplo de aliento nos produce la visita los responsables de la facilitación del acuerdo de Barbados, tratando de allanar las tropelías de Miraflores.

