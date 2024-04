RETACITOS #7Abr 

- Publicidad -

Han sido verdaderamente demoledoras todas las expresiones que se han registrado en torno a la Ley Contra el Fascismo, que anunció el gobierno, otra fórmula más fácil para ganar las elección el 28 de julio, pero al parecer le ha salido el tiro por la culata, solamente con observar las opiniones que se han puesto a circular por las redes sociales, al extremo que ya el propio gobierno ha dicho que la va a someter a consulta. José Guerra, uno de los economistas más críticos del gobierno señaló públicamente: “La nueva ley no es contra el Fascismo, es para restringir aún más los derechos políticos de los venezolanos. Busca aumentar la censura de los medios de comunicación, limitar las manifestaciones y proscribir partidos y organizaciones sociales”, agregando que “el absurdo de esta ley es tan manifiesto que iguala al neoliberalismo con fascismo cuando lo más anti liberal es el fascismo; mientras que el conocido jurista, Alberto Arteaga, alerta: “Se avizora una nueva ley para sancionar pensamientos y meras ideas que puedan parecer “fascistas”, contra el principio de que nadie puede ser castigado por sus pensamientos!! Llama muchísimo la atención, que por primera vez en las últimas décadas, el país entero le sale al paso a esta normativa, cuanto en su articulado se dejen ver las medias, tal como lo refleja la Voz de América, cuando señala que este instrumento prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contiene un capítulo muy particular para las redes sociales, que se han convertido en una piedrita en el zapato para el régimen contra las cuales, hasta este momento, no habían podido hacer nada y solamente se habían producido las amenazas correspondientes, siendo la opinión de los que más saben que este instrumento lo que busca es sembrar el miedo en la población; obligar a la gente a guardarse sus opiniones y abstenerse de utilizar las redes para pronunciarse como lo venía haciendo hasta ahora con la mayor libertad. En todo caso, la reacción contra el proyecto ha sido abrumadora y lo más prudente es que la revisen o la echen para atrás, dependiendo esto de las presiones de la gente.

Para complementar lo que nos espera si no se toman las medidas correspondiente, se dio a conocer el informe correspondiente a 2023, de la ONG Reporteros Sin Frontera que revela que mediante una rigurosa metodología cuantitativa, se recopiló una base de datos con 381 denuncias registradas por distintas organizaciones aliadas como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras. Es decir que si nos pela el chingo, no nos pela el sin nariz. En cuanto al respeto, se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, en un 75,8% contra civiles y un 24,2% contra trabajadores de prensa. Un patrón identificado fue despojarlos de dispositivos y obligarlos a borrar contenidos críticos antes de liberarlos, en una clara práctica de censura. Asimismo, se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, en su mayoría (86,4%) dirigidas contra trabajadores de prensa. Las modalidades incluyeron intimidaciones y campañas de descredito en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos, entre otras graves acciones, sin que el régimen contara con este nuevos instrumento que espera sancionar en la AN irrita aprovechándose de su mayoría. En relación a las obligaciones de cooperación internacional, promoción y adopción de medidas legislativas y políticas públicas efectivas, el informe señala que Venezuela mantiene un pésimo estatus en los principales rankings internacionales de libertades. Ocupa la polémica posición 159 de 180 países evaluados en el índice de libertad de prensa 2023 elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Mientras que las calificaciones otorgadas por Freedom House ubican al país con bajas puntuaciones de 29/100 en libertad de internet y 15/100 en libertades generales. En el documento Se denuncia la ausencia de una verdadera voluntad política del Estado venezolano para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales sobre garantizar, respetar y promover el ejercicio pleno de las libertades de expresión, prensa y acceso a la información pública por parte de toda la sociedad venezolana.

Unos días antes de la Semana Mayor, hubo en Barquisimeto una reunión, por lo demás “aparatosa” la cual cambiaron varias veces de hora, con la finalidad de encontrar alternativa para la problemática de la luz eléctrica, reunión en donde estaba presente lo más granado del sector eléctrico, quiero decir con esto el jefecito de Copoelec regional, la gente representante de Pdvsa y la guinda de la torta el Padrino, del estado Lara, quien al parecer se encontró con todos los jaletis de la región, ya había de sobra y la gran mayoría tenía idea del tema que estaban tratando, uno de los que se ha convertido en un karma no solamente para la población larense y de sus alrededores, sino para los empresarios que tienen sus empresas instaladas en la zona. Una de las personas presentes en la reunión, dijo que por primera vez en la historia, la gente de Corpoelec admitió que no pueden y recomiendan a todas las empresas generar su propia electricidad; la representante de la industria petrolera dijo que podía aumentar los cupos de diésel para la plantas, pero los más avispados lo distraen y lo venden más caro. De manera que las grandes expectativas que habían en torno a esta reunión, por la presencia de las autoridades, no se llegó a ningún acuerdo que permita resolver el problema que todos saben que es estructural y hasta el momento este régimen ha demostrado que le ha quedado muy grande el camisón a Petra y pretenden lavarse las manos, como si no tuviesen nada que ver en todo lo que ha venido ocurriendo en el país. Los apagones se han seguido multiplicando, Corpoelec no dice cuándo va a resolver el problema, afirman nueve distribuidores de diésel en Lara, pero dizque lo venden al mejor postor y los industriales, comerciantes, centros comerciales plantearon sus problemáticas pero lo cierto es que en la reunión no se llegó a nada, fue pura pantalla y el Gober para colmo no estuvo presente, llegó tarde porque estaba cumpliendo con otros compromisos administrativos de la entidad y durante su intervención se refirió a la problemática del agua, que es otro de los grandes problemas que acosa a la población larense, pero también se trata de un problema estructural y también le ha quedado muy grande a las autoridades nacionales y regionales, siendo un dolor de cabeza para todos.

Más vale prevenir que lamentar, parecen pensar los sindicalistas de Lara, quienes afirman que con mucha preocupación observan que cada decreto, normas o leyes que propone el ejecutivo nacional para ser aprobada por la AN, vienen poco a poco apretando las cadenas que nos oprimen y cercenando nuestros derechos laborales y humanos. El gobierno cree que exigir el cese de las violaciones laborales a nuestros trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados es un acto de terrorismo y que somos sus enemigos y no sus adversarios a las malas y pésimas decisiones que ellos toman en contra de nuestros agremiados; el gobierno en lugar de hacer cumplir las leyes venezolanas junto a los convenios suscritos con organismos internacionales hace todo lo contrario y pone a volar su mente creativa y los lleva a seguir cerrando las pocas puertas que nos quedan para la lucha sindical. Somos demócratas practicantes, pero si la intención es de inculcar miedo y terror a la población que se opone a sus políticas anti obreras, creo que va a generar un efecto Bumerán. Hago un llamado a mis compañeros de lucha a nivel nacional a usar los mecanismos democráticos disponibles para tratar de frenar esta peligrosa ley que puede ser usada en nuestra contra. Dios bendiga a Venezuela. Alberto Domínguez.

C O R T I C O S

Nos comentaba don Guille personalmente, que considera que es un gran riesgo tener las llaves de la casa de UNT en Lara por cuanto se trata de una vivienda donde hay equipos, documentos confidenciales y otra serie de bienes que son propiedad de la organización, de manera que, estas son las razones por las cuales no ha querido verse involucrado con esta cuestión, aun cuando sabe que son muchos los miembros del partido, que verían muy gustosos que les pusieran estas llaves en sus manos, por cuanto esto sería señal de poder dentro de la organización, él sabe que tocó techo en la dirigencia regional, y por eso es que prefiere más los aires capitalinos, lo que no implica que no se la lleve de lo mejor con el Baquiano Lencho.

En el Servicio Municipal de Administración Tributaria Semat hay un aire de emprendimiento entre sus funcionarios unos con Bodegones, otros licorerías y ahora con un Spa como es el caso de una fiscal (BA) esta funcionaria dizque es protegida de la GG y con muchas denuncias de los contribuyentes por cobrar trabajos de gestoría y aparte extorsionar al contribuyente bajándolo de la mula para no multarlo o citarlo, dicho Spa queda por los lados de la calle 30, donde ofrece servicios de masajes con máquinas muy costosas y empleados que tienen un sueldo, la pregunta es ¿de donde obtiene el dinero una funcionario público para montar dicho spa?, una contraloría municipal sería investigaría a esta funcionaria y a sus protectores.

Me informan sobre dos situaciones relacionadas con la dirección de planificación y control urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren, que muestran el deterioro en su funcionamiento y el poco respeto al ciudadano que quiere cumplir con sus obligaciones denunciando la violación a una ordenanza municipal. Para hacer una denuncia por ejemplo sobre una clara violación al plan de desarrollo urbano de la ciudad (PDUL), para que la reciban, hay que pagar una tasa en bolívares equivalente a unos 5$. Adicionalmente, si la DPCU designa a un inspector para verificar la denuncia, hay que ir a buscarlo a la alcaldía, llevarlo al sitio y volverlo a llevar, pues no tienen vehículos. ¿qué significa eso?, pues que ponen trabas para tratar de que no se denuncien las cosas extrañas que están pasando en la ciudad con la anuencia de la DPCU.» La pregunta es ¿Quién pone orden en la casa?

Muchos comentarios generó en importantes sectores de la ciudad la denuncia formulada a través de ésta sección sobre el tema de la circulación de los motorizados en el estado, especialmente en Barquisimeto. No existe ni la cultura para el buen desenvolvimiento y comportamiento de los conductores ni las autoridades estuvieron preparadas para el gran y desproporcionado auge de su presencia, en «dos palabras» los agarraron fuera de base lo cual es evidente. Los motorizados serios y responsables fueron superados por los anárquicos e irresponsables conductores. Las calles y avenidas están convertidas en un gran riesgo por algunos «locos» del volante que para nada respetan las normas de circulación. Las autoridades todas deben ponerse serias y mano dura sobre éste tema. No dudo que la ciudadanía en general se los agradecerá. Seguiremos atentos a seguir recibiendo las quejas y recomendaciones de los sectores involucrados.

Ya lo hemos repetido hasta la saciedad, pero nos pegamos en la nueva denuncia que hace la gente del Centro Informativo Lara, sobre el deterioro de la vialidad en el municipio Moran, estamos hablando de El Tocuyo y sus alrededores. En efecto en la vía que conduce hacia el caserío La Laguna, adyacente al sector de La Vega, se han registrado una serie de accidentes de tránsito, provocados en su gran mayoría por el estado en que se encuentran la vialidad; mientras que en el tramo hacia los sectores Limoncito y El Manzano, se han contabilizado más de ocho accidentes, con cuantiosas pérdidas materiales, volumen que es muy alto para el número de vehículos que circulan en la zonas. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Otro dato importante de los amigos del Centro Informativo Lara, que vale la pena servir de caja de resonancia, se trata de las Motos de la Muerte, ya que más de 10 accidentes se registran a diario en Lara y no hay ningún tipo de garantía por parte del Servicio de Salud Pública. Gritos ensordecedores de dolor, se escuchan en la emergencia del HUAMP de Barquisimeto, específicamente en el área de Traumatología, donde diariamente son ingresados no menos de una decena personas con lesiones producto de un accidente de moto. Unas más severas que otras son las lesiones que presentan, siendo este otro de los sectores que requiere de atención prioritaria por parte de las autoridades, ante que se convierta en un problema incontrolable, como aparentemente ya comienza a ser visto.

Comentaban los «guardianes» del vetusto «Ayacucho» que en días pasados se les oyó decir a unas visitantes de la «Casa Blanca» que participaban en un evento de dirigentes ampliados que daba pena ajena oír la intervención del «Inefable» por su lenguaje muy poco adecuado e irrespetuoso, no midiendo siquiera que en la misma se encontraban varias damas incluyendo a la bella Soo y la segunda de a bordo quienes plácidamente oían su intervención sin inmutarse. Una de ellas comentó que no pasarán muchas semanas para que se cree en la histórica casa partidista la cátedra «plomo-machete» que además de las vulgaridades con las cuales se expresa, es lo único que sabe decir en una especie de «profundidad intelectual» evidente. No cabe duda que al citado personaje lo único que le hace falta es que le crezcan los enanos que lo rodean, ya que ni por Caracas ni en Lara sus «compañeros» le ofrecen ni consideración.

Mientras estábamos muy preocupados por la falta de interés de las autoridades nacionales frente a los incendios naturales en los Bosques de Uverito, donde debieron ser sacadas unas cinco mil familias y otros caso de incendios espontáneos en el Parque Herry Pittier, algunas personas nos escribieron para decirnos que cada día se producen incendios en los valles del Turbio, así como una serie de parques ubicados en el estado Lara, donde los incendios son lo más frecuente y destruyen áreas de bosques, sin que por ello nadie pierda el sueño. Por fortuna ya viene el mes de mayo y con el las lluvias, con lo cual se amaina esta situación, pero no es posible que sea una organización política la que se ocupe de denunciar estos casos, cuando es algo que debería llamar la atención de las comunidades aledañas, a menos que se estén beneficiando con el negocio del carbón, que eso es ya harina de otro costal.

Según el Premio Nacional de Ciencias, Víctor Álvarez, el oficialismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien los cataloga de narco-régimen y camarilla de delincuentes; a quien los acusa de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; a quién los acusa de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN; a quien aplaude las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; a quien ha solicitado endurecer las sanciones económicas contra Venezuela; a quién invocó la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera; a quien promueve juicios en la Corte Penal Internacional y desafió a Nico diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”.

Sigue adelante el guiso con el gas en el municipio Palavecino, del estado Lara, todas las bombonas además de ser identificadas por colores y de acuerdo al color que corresponde a la comunidad, advirtiéndose que nadie se hará responsable por cilindros que no estén debidamente identificados. Lo más sospechoso es que cada quien debe bajarse de la mula con Bs. 15 por encima del precio convencional del producto, sin que se sepa a que bolsillos van a parar estos reales y nadie, ni la empresa distribuidora, ni los consejos comunales explican el destino de este sobreprecio, aun cuando muchos dicen que se trata de dinero para la campaña, vaya usted a saber.

Llega hasta nuestra mesa de redacción, el caso de una supuesta reunión del comando sindical de UNT sobre la situación laboral y planificación del trabajo sindical en la región. Pues bien me alertan que no hubo tal reunión laboral y menos de planificación ni trabajo sindical. Al final del encuentro fueron expulsados de UNT Lara varios valiosos dirigentes sindicales de Seppel, dejando claro que esta organización en la región es enemiga del movimiento sindical de los trabajadores. Veremos que dicen.

Contundente la posición del exgobernador Jorge Ramos Guerra, dirigidas a la dirección de la AD Alacranizada, donde llama la atención cómo es posible que la fracción de estas organización en la pírrica AN2020, haya venido aprobando instrumentos que comprometen la soberanía y la seguridad de la República, como es la Ley Orgánica que crea el Estado Esequibo, consecuencia de un referendo consultivo impuesto y un segundo aspecto tiene que ver con la aprobación de la ley contra el fascismo, reviviendo el pasado holocausto, previo a la II Guerra Mundial, la posición de Ramos Guerra en contra de estas normas es bastante contundente y llama la atención sobre la forma complaciente como el otrora glorioso partido del pueblo está apoyando alegremente a este normas, sin consultar con nadie.

«A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra»…

JBS

