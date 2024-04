OPINIÓN Antología de la corrupción en la institución #10Abr

- Publicidad -

«Sé lo que es pasar de una relación tóxica a otra relación tóxica».

Psicólogo Antonio Mengual

- Publicidad -

Capítulo I

Están curtidos en las artimañas de la corrupción

No se trata de chicos y de chicas que en sus juventudes ingresaron a la administración pública y eran timoratos, medrosos, y por gracia de Dios llenos de principios y de valores familiares. Que no se atrevían a robar algún minúsculo artículo de oficina. Sino que se trata de gente atrevida y zumbá para el delito, con par de “cojones” para la corrupción y par de “ovarios” curtidos para la indecencia. Hoy por hoy, los hay jóvenes y los hay viejos, pero también hay viejas, que como pirañas están al acecho para enriquecerse ilegal e ilícitamente y se saben todas las trampas y todos los vericuetos de cómo sacarle provecho punible a las tareas que les confiaron porque “dizque” o “ique” las iban a desempeñar con probidad y rectitud. Pero estos malos ciudadanos e hijos del infierno; le dieron la vuelta e hicieron las rendijas para delinquir a capricho. ¡Cuánta decadencia moral y espiritual! Estas son las detestables credenciales que blanden quienes forman parte del equipo de corruptos.

Capítulo II

Ellos no están reformados

- Publicidad -

No, no es un borrón y cuenta nueva. Ni Cara de July o Cara de Julio; ni ninguno de los siniestros personajes aquí descritos, que ahora están infiltrados en la institución como si nadie supiera de sus antecedentes delictivos y de sus anteriores alarmantes y antiéticos desempeños laborales en corrupción, luciendo ahora con aires purificados. No, ninguno de ellos se ha regenerado, como tampoco se han sometido a alguna terapia génica o a una reingeniería genética en sus ADN para que les extraigan los genes defectuosos de maldad y de corrupción que los hacen actuar depravada y perversamente burlándose de los demás en las artes de la trampa, el engaño y la manipulación. No son ellos nuevos personajes, se trata de las mismas personas estafadoras que han antagonizado con sus desempeños en otros entes públicos o privados. Nadie se come el cuento de que con la incorporación a esta nueva institución para ellos, entonces experimentaron un refrescamiento espiritual, si cuando con sus actuaciones presentes están demostrando y gritando a viva voz que son los mismos inmorales, que no han eliminado de sus personalidades su esencia delictiva y están llevando a la institución al garete. La institución no tiene dolientes honestos. Y estos personajes, ninguno se preocupa por sus almas ni de las cuentas que deban dar ante el tribunal de Dios al momento de sus muertes. Pero eso sí, si han sufrido transformaciones, ahora tienen mayor frialdad para cometer delitos y son más experimentados en esas faenas. Están mejor equipados con artilugios, artillerías y el arsenal delictual probado por sus previas andanzas en corrupción y son duchos en extorsión, coimas, venta ilícita de documentos, alteración de procesos y todo eso que vinieron a hacer delinquiendo en esta institución vapuleada, irrespetada, parasitada y sodomizada por cada directiva de turno.

Capítulo III

El abogado y la mona

En las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio; se narra en las crónicas de los padres Capuchinos que había en Venecia un célebre abogado quien con fraudes y malas artes, se había enriquecido, por lo que vivía en grave pecado mortal. No tenía de bueno más que recitar diariamente una oración a la Virgen. Y esta pequeña devoción le libró de la muerte eterna por la misericordia de María Santísima. Veamos cómo: Para fortuna del abogado, se hizo amigo de fray Mateo de Basso, y tanto le rogó al padre que fuera a comer a su casa, que un día por fin éste le complació. Ya en casa le dijo el abogado: “Ahora, padre, le voy a mostrar algo que no habrá visto jamás. Tengo una mona admirable que me sirve como un criado; lava los platos, me sirve a la mesa, me abre la puerta…” “Cuidado, le respondió el padre, no sea que la mona sea algo muy distinto… Que la traigan aquí”, dijo fray Mateo. La llaman y la vuelven a llamar; la siguen buscando por todas partes, y la mona no aparece. Al fin la encuentran escondida bajo un camastro en el sótano, pero la mona se resistía a salir. “Vamos a donde está”, decide el religioso; y juntos fray Mateo y el abogado bajaron a donde se encontraba la mona. El religioso le grita: “Bestia infernal, sal de ahí, y de parte de Dios te mando que nos digas quién eres”. Y, he aquí que la mona respondió que era Satanás, que estaba aguardando el día en que aquel pecador dejara su acostumbrada oración a la Madre de Dios, porque en cuanto la dejase, tenía autorización de Dios para ahogarlo y llevárselo consigo al infierno. Ante semejante declaración, el aterrado abogado se postró a los pies del siervo de Dios, pidiéndole su ayuda. Fray Mateo le animó y le ordenó al demonio que saliera de aquella casa sin hacer daño. “Sólo te doy licencia, para dejar un hueco en la pared, en señal de haberte marchado”. Apenas fray Mateo le dijo esto, se abrió con gran estruendo un boquete en el muro que en mucho tiempo por más que lo intentaron, no permitió Dios que lo pudieran tapar, hasta que, por consejo del siervo de Dios, pudieron taparlo poniéndole una placa de mármol con la escultura de un ángel. El abogado convertido, es de esperar que persevere hasta la muerte en su nueva vida. ¡Cuida tu alma colega abogado, no vaya a ser que por tus actuaciones fraudulentas y de malas artes, Satanás esté esperando por ti!.

Capítulo IV

En diciembre llega el frío con Pacheco

La expresión «llegó Pacheco» es una frase popular que se usa para anunciar la llegada del frío y de la Navidad. La frase proviene de una leyenda popular que cuenta la historia de Antonio Pacheco, un floricultor que vivía en el Parque Nacional El Ávila. Según la leyenda, Pacheco bajaba a Caracas entre noviembre y enero para vender flores y traer el frío a la ciudad. La gente comenzó a decir que cuando bajaba Pacheco, desde Galipán, había llegado diciembre con su frío. Ahora mutatis mutandi nos preguntamos, a manera de símil comparativo ¿Con quién o con quiénes y cuándo llegó el frío de la corrupción a la institución en esta nueva gestión?

Capítulo V

La hora menguada de la institución

La empresa está atravesando su hora menguada, ha pasado de una relación corrupta y tóxica administrativa y laboral bajo la gestión del coronel psicópata Julio Vásquez; a otra relación corrupta y tóxica administrativa y laboral, pero elevada a la enésima potencia, ahora mismo con la gestión en marcha de Mambrú Lozada. Nunca como ahora en esta dirección se le habían visto tan marcadas las costuras a la corrupción institucional, como la que actualmente lideran Lozada y sus amigos o cómplices. El sorprendido amante de la santafesina Roxana en el baile del perrito, ha convertido a la institución en aquella en que los gerentes tienen proyectos paralelos inconfesables y de corrupción de alto nivel, donde prima el interés por el enriquecimiento ilícito personal sobre los fines, objetivos, misión y visión del ente.

Capítulo VI

Los abogados caranchos

En Argentina, se le dice carancho a un abogado que se aprovecha de determinadas situaciones para iniciar contiendas legales o negociaciones que pueden aportarle dinero de forma poco ética. El término «carancho» se ha impuesto en la sociedad como una «metáfora” o figura retórica, para señalar al abogado disoluto, de bajos procederes, que como un ave carroñera, se aprovecha de las víctimas para lucrar ilícitamente a su costa.

La banda de abogados.- Hechos comparados. El número de expedientes encontrados es de al menos 500. Todos los casos con las firmas de los abogados detenidos. Se trata de una banda que se dedicaba a fraguar lesiones para estafar a empresas.Una nota del Clarín, Argentina del 21/10/2021. Así operaba la banda de los abogados caranchos en el GBA: estafas por más de 500 millones de pesos». La banda de los abogados» es el nombre de un grupo delictivo que robaba bancos y tarjetas de crédito para realizar estafas virtuales. El grupo también inventaba datos de siniestros viales y accidentes de tránsito para cobrar los seguros. En 2021, fueron detenidos los abogados Fabián Contino, María Laura Brea, Jorge Messina, Walter Damián Lobo, Alfredo Truglio, Pedro Pellicori, Carla Pellicori y Jacqueline Hernández. Los diez abogados y los siete «punteros» armaban, inventaban, fraguaban datos de siniestros viales, accidentes de tránsito, para luego cobrar los seguros. No era una sola estructura, aunque algunos abogados comenzaron en sociedad con otro de los colegas implicados y luego se abrieron solos.

Capitulo VII

Si no es contigo, que te resbale

Aunque no se trata de todos los abogados, cabría preguntarnos en el caso que nos ocupa institucionalmente. ¿Cuál es la ascendencia de Lozada sobre algunos abogados disolutos? ¿Dónde y en ocasión de qué los conoció y por qué los ha reclutado al saber de ellos sus carencias éticas? ¿Cuál es ese mismo hilo conector? ¿Acaso Lozada piensa que al tratarse de abogados «caranchos» no dejarán las huellas de los delitos? Solo indaguen en la autopista de la información, sobre casos de redes delictuales y bandas de abogados a quienes la justicia les ha puesto los ganchos por esas asociaciones delictivas. En cualquier momento se destapa en la institución otro escándalo de corrupción y extorsión, al peor estilo del rey Aldo. Hasta ahora están operando sin vergüenza y sin pena; aunque todos en la institución, la gente decente y la indecente, sabe quiénes son y lo que hacen. ¡Epa, los están viendo!. Aunque no son todos los que están, ni están todos los que son; solo los abogados a los que les quede el saco se lo pondrán. De modo que esos algunos, deberían tratar de no embonar en la corrupción. La honradez, probidad, rectitud, lealtad a la justicia, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones y la base del honor y la dignidad de la profesión.

Capítulo VIII

La mengua ética de la oficina endémica

Fuimos optimistas en vano. Nos llevamos una decepción con la designación de la sustituta de la barragana de Julio, la bonita pero corrupta Chabela, el suplemento narcisista primario del coronel psicópata; quien entregó el testigo a Bizzy; pero entre droga cola y nicotina esta cacica resultó ser “una mujer venal” y la corrupción se ha incrementado a niveles estratosféricos en esa dependencia endémica, donde mengua la ética institucional. La presencia de la cacica Bizzy y la depravación corrupta de sus protegidas, Henryna Martinelli, Cara de July, Rosenthal, And la Reina y otras deformaciones antiéticas; lo que hacen es hundir cada vez más la nave dirigida por Lozada. Para estos personajes menguar la imagen visible del organismo es tan sencillo como chasquear los dedos, para destruir valores y corromper principios.

Capítulo IX

Los clientes ilícitos de Cara de Julio

Una vez denunciada por los usuarios, la autoridad máxima de su centro de trabajo ordenó una investigación, que culminó con la entrega controlada de altas cantidades de dólares y sorprendida en flagrancia, se pudo corroborar lo que era del conocimiento de todos en esa institución, que Cara de July aprovechándose de su condición de directora, exigía altas sumas de dinero en divisas traicionando la confianza que como autoridad se le había dado en un cargo de renombre. Ella de bajo perfil, bajo cuerda, hecha la huevona, tenía montado su propio negocio ilícito e ilegal , para echar al mercado y a la sociedad productos sin calidad, sin haber cumplido los requisitos, productos de mala calidad e incluso sin que pasaran las pruebas o normas ISO 9000, e ilícitamente esta depravada corrupta incrementaba su patrimonio personal obteniendo dinero sucio o dinero negro, por numerosas actividades y trámites por los que cobraba a espaldas de la empresa y en fraude de la empresa; que darían como resultado la adquisición u obtención fraudulenta de acreditaciones por parte de su cartera de clientes ilegales en un mercado negro que esta flor de carroña instaló en una industria de prestigio, lo que le quitaba lustre y ranking durante su gestión a esa organización, ya que se trata de una entidad conocida en toda la ciudad o en toda la urbe; pues esta mujer venal, vendía cada paso del proceso, desde los test o pruebas de suficiencia y calidad, la alteración y forjamiento de números o guarismos ( puntuaciones) en perjuicio de otros usuarios que si habían ganado con honor y en buena lid cada paso, con trasparencia y decencia; pero también en burla a otros expertos que ya habían asentado en los registros los estándares de los usuarios y luego se encontraban que sus anotaciones o asientos de rigor después de procesos pulcros de evaluaciones, sorpresivamente habían sido alteradas, cambiadas, para favorecer a usuarios que nunca superaron las pruebas de suficiencia; por lo que la entidad se encontraba con usuarios que habiendo sido aplazados en otros procesos, ahora blandían importantes puntuaciones que los coronaba como aptos sin serlos; y además del forjamiento de los trabajos que constituían el último requisito para que los usuarios pudieran ostentar los permisos o licencias para operar en el mercado. A Cara de July la tuvieron que echar, patear o destituir del cargo de directora porque causó escándalo y estaba atentando contra el buen nombre de la institución opacando su «goodwill». Al punto de que el público en general llegó a pensar que en esa ciudad o en esa urbe estaba instalado un mercado negro permitido y autorizado por las máximas autoridades de esa corporación. Hicieron cola o fila todos los que la denunciaron y con pruebas en manos demostraron que Cara de July es una delincuente enmascarada de decente. !Diga que no es así, parcera Cara de Julio!.

Capitulo X

La imagen psicológica o psiquiátrica de Cara de Julio

Se trata de un seudónimo porque por razones obvias no se puede mencionar su nombre real.Para quienes preguntan quién es Cara de July, debo apuntar a Jacques Lacan: «Es común que lo obvio pase desapercibido, precisamente por obvio». En efecto, Cara de July es psicológicamente el rostro al espejo de Julio el psicópata, “es la cara de Julio” o la versión femenina de la personalidad de este coronel castigado con nunca más ser ascendido por sus execrables expedientes disciplinarios. Sus personalidades y trastornos son idénticos. Toda la urbe, por decir, toda la ciudad quedó enterada de las corrupciones de que es capaz y protagonista, y de las razones de su expulsión de un puesto que era de honor y ella lo cagó, como acostumbra hacerlo. Además de sus preferencias en el estupro; siendo la versión insana y monstruosa del noble y gentil Quasimodo a quien en la novela de Víctor Hugo también expulsaron de la urbe parisina pero por razones injustas. “Comparado con ella Quasimodo es hermoso, fiable, gentil, afable y decente”. Aparte de su fealdad de personalidad, Cara de July, con su hablarcito “aguevoniao” y con su babieca actitud es ponzoñosa y clava puñaladas traperas, es envidiosa, calumniadora y artera. Cuidado al hablarle de cerca por su halitosis, porque te chorrea de babas la cara y es pedorrienta. Su hediondez y fetidez son características. Cara de July habla como si no partiera un plato y parte la vajilla entera, cualquiera puede creer que no moja, pero empapa. Sus amistades son de la misma calaña. Al igual que Julio Vásquez, ella nació en Colombia por lo que son parceros. Queda descrito entonces aquí el símil comparativo.

Capitulo XI

Control de extorsiones en manos de Balboa, el maltratador

Visitada a diario por malandros y malvivientes la Oficina de Control de Extorsiones al igual que la Oficina Endémica está produciendo escándalos. Son esos pues los amiguetes cómplices de Balboa, el maltratador y abusador, que es el nuevo pran o jefe de la oficina de control de extorsiones. Oficina ésta podrida y corrompida por el fugado rey Aldo quien la hizo tristemente famosa a raíz de su detención en flagrancia con documentos ilegítimos para la venta en el mercado negro y que son y siguen siendo autogoles de la institución. Esta oficina fue una de tantas escuelas del crimen de Chabela quien cohonestando la corrupción con su adjunta y leal amiga le sacaron provecho delictual (por cierto premiada por corrupta fue nombrada en otra institución similar como jefa de la oficina endémica). Volviéndose ducha en el hurto, la corrupción y la extorsión, con el empuje de “su pavosaurio” el psicópata Julio; la Chabela yerta a turno se paseó y se apropió de las otras dependencias donde cobró experiencia en eso de delinquir echándosela de honesta. Oficinas a las que todos los directores las ponen a generar dinero ilegal, dinero negro o dinero sucio, producto de la venta ilícita de documentos estafa, las extorsiones y martilleos. Pero como dijo Frederick Douglass “La virtud no puede ser perseguida sin conocimiento y sin nobleza de espíritu”.

Capítulo XII

Los sarasas jefes de la oficina de control de extorsiones

El más famoso lo fue el fugado rey Aldo, luego Jeannette Carla en su interinato y aunque vive en USA cobra por la institución y maneja desde allá el negocio de las tesis de corrupción junto con Cara de July o Cara de Julio. Hoy día la OCE está en manos de Balboa. (Digamos que Chabela fue una excepción en su momento). Ellos son conspicuos representantes del grupo “no binario” que lidera la corrupción en la institución. En este momento el delincuente “Balboa el maltratador”, ostenta la oficina de control de extorsiones y su estilo es por demás deshonroso. Se ha hecho acompañar también de Zarina Monte una leal cómplice, que al igual que él fue destituida vergonzosamente por actos de corrupción y ambos tienen el mismo lodo en sus antecedentes laborales donde sus ex compañeros se pronunciaron en buena lid para que los destituyeran porque ya no aguantaron más sus abusos y desmanes éticos. La institución está ojo avizor con los hombres y las mujeres del equipo de Lozada que hasta ahora solo se ha rodeado de puras joyitas, de gente con antecedentes delictivos y registros policiales.

Capítulo XIII

La nueva trinca

Veamos el caso de Balboa y de Bizzy, entrambos, robaron, extorsionaron, falsificaron nóminas y ahora se convidaron en la institución; arrastrando consigo sus desprestigios desde donde jefaturaron corruptamente una oficina y hoy coinciden nuevamente aquí en la institución para poner en práctica todas las mañas y sus experticias en delitos administrativos. Además Lozada en su reclutamiento de gente ímproba, se trajo a Lalo pues son curruñas que trabajaron juntos, pero también se convidaron a la institución para ponerla en emergencia ética. No obstante, Lalo puede ser rescatado para el bien, porque en su fuero interno al parecer es temeroso de Dios o sostiene una lucha consigo mismo. Esperemos que pronto Lalo deje ese equipo que ensucia su alma.

Capítulo XIV

La personalidad de Balboa

Invadido descomunalmente por el síndrome de hubris o enfermedad del poder; este jefe sarasa, se ha ganado el mote de “el apestoso”, porque muy pocos lo pueden tratar a causa de sus repelencias. Su trato déspota y abusivo, como quien busca ahuyentar a los que puedan descubrirlo en sus trampas y forjamiento de documentos estafa y así mantenerse “encubierto” para sus asuntos de corrupción. Balboa sufre además del trastorno explosivo intermitente que es un padecimiento psiquiátrico caracterizado por episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, lo que nos recuerda al coronel Julio Vásquez el psicópata. Ten presente Balboa que “La verdadera grandeza radica en la justicia y la bondad hacia los demás”. Frederick Douglass.

Capítulo XV

¡Dame que te pego!

¿El amor entre varones? o un noviazgo conflictivo.- ¿Natural entre parejas el pleito encendido, que ya no disimulan ni en público? Pero encerrados en la dependencia, dejan transcurrir la jornada, enredados en sus tramoyas. ¿Quiénes serán? Evocando a Edgar Allan Poe: “El hombre es un animal que estafa, y no hay otro animal que estafe fuera del hombre”. Para quienes descubrieron la rendija de ambos, denuncian que para la venta al mercado negro, cual maquinaria corrupta forjan títulos valores estafa o lo que es lo mismo, documentos ilegítimos con visos de legitimidad, por orden del agente 750 que para eso los juntó en encantado connubio. Si la institución atraviesa su hora menguada, luego nos preguntamos; con la venia de Don Rómulo Gallegos: En adaptación libre según los intríngulis que se presentan en esta Sodoma y Gomorra; ¿quién es el esposo adúltero y quienes son Enriqueta y Amelia en la compleja trama de corrupción en esta institución?

“Conocer tu propia oscuridad, es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás”.

Carl Gustav Jung

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí