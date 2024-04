VIDEO | Derek Jeter y Álex Rodríguez elogian la influencia de Luis Sojo en sus carreras #10Abr

- Publicidad -

En el firmamento del béisbol, donde las estrellas brillan con intensidad, hay un nombre que brilla con una luz especial: Luis Sojo. Este venezolano se convirtió en una figura clave para el éxito de algunos de los nombres más grandes del deporte.

Derek Jeter, el legendario capitán de los Yankees de Nueva York, y Alex Rodríguez, uno de los bateadores más temidos de su época, comparten su admiración por Sojo, quien compartió el video mediante su cuenta en Instagram. Ambos coinciden en que la influencia de este veterano fue fundamental para alcanzar su máximo potencial.

Sobre esto, habló Luis Sojo hace aproximadamente tres años en el podcast “Un Tema en Juego”. “Cuando uno le dices la verdad a las personas te van a respetar más y eso fue lo que yo hice con ellos”. Entretanto, hace pocos días, ambos jugadores reafirmaron su palabra en “The Deal”, podcast de transmitido a través del canal Bloomberg Originals. Donde no dudaron en agradecer a la leyenda venezolana.

Jeter incluso mencionó a Sojo como una pieza clave en su desarrollo: «Luis era el mejor. Aprendí mucho de él. Si estás en la oficina principal, no se aprecia el valor que aporta a los jugadores jóvenes en el clubhouse», dijo en el podcast «The Deal».

«Luis Sojo me ayudó más que cualquier otro jugador de cuadro de la época con las que jugué», agregó.

Rodríguez, por su parte, recuerda una anécdota que marcó su carrera: «Luis es uno de esos tipos que amas. Cuando tenía 19 años, él me apoyó en todo. En una jugada como shortstop, me vi un poco despreocupado y logré un out forzado en vez de un doble play. Yo asumí que era bastante bueno, mientras él me miraba mal y me dijo: ¿Qué estás haciendo? Tienes que conseguir dos outs, ataca esa pelota y haz un buen lanzamiento, necesitamos dos outs. Nunca olvidaré eso. En algunas ocasiones te dice eso un jugador, pero no un coach».

Luis Sojo: Más que un jugador, un líder nato

Sojo no solo era un mentor, también era un líder nato dentro del diamante. Jeter lo describe como un maestro del trabajo duro y la diversión: «Trabajábamos con él todos los días y lo hacía parecer divertido. Jugamos 162 juegos al año y nunca se hizo monótono. Nos divertíamos y al mismo tiempo trabajábamos duro».

Un legado que brilla más allá de las estadísticas

Sojo jugó sus últimas temporadas en Seattle Mariners, New York Yankees y Pittsburgh Pirates. No obstante, en los primeros dos tuvo un paso interesante y exitoso. En el año 1996 jugó junto a Álex Rodríguez y meses más tarde hizo lo propio junto al ex capitán de New York Yankees, Derek Jeter.

El reconocimiento de Jeter, Rodríguez y otros jugadores es un homenaje a la grandeza de Sojo, un hombre que dejó huella en el béisbol sin ser el centro de atención. Su paso por los Yankees, donde ganó cuatro títulos de Serie Mundial (1996, 1998, 1999 y 2000), es solo una parte de su legado.

Sojo es un ejemplo de que el éxito no se mide solo en estadísticas, sino en la capacidad de inspirar y hacer crecer a los demás. Un MVP silencioso que dejó una marca imborrable en el béisbol.

Lo dicho por Derek Jeter sobre Luis Sojo, con su traducción! pic.twitter.com/ihBEIN40zQ — Miguel Ángel Bastidas Campos (@migbastida) April 7, 2024

