OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Si no hay maíz no hay país #11Abr

El que pega primero pega dos veces, esto es aplicable a la Región Centro Occidental de Venezuela, Lara capital, al menos los hacedores larenses pautan y dan un paso hacia adelante en todo lo que sea actividad, trabajo y beneficio para la nación, en trabajo honesto y productivo, que nos beneficie a todos sin escatimar esfuerzo y apegado a aquello que dice “Que el trabajo honesto con esfuerzo y sacrificio sortean los obstáculos” demostrando que si se puede con voluntad, honestidad y pudor, obviando aquellos que viven y se han hecho ricos sin conocer cuáles han sido los sacrificios y calamidades que tienen que pasar los sectores empresarial, agricultura y ganadero, las cosas fácil y la ley del menor esfuerzo que solo sirve para el desangramiento de la nación; en estos tiempos con todas las dificultades habidas y por haber a sabiendas que nuestra patria está catalogada como la más linda y rica del planeta; ahora ocupando el puesto número tres entre una encuesta de más de 80 países; no me atrevo a juzgar; esa tarea no es materia de mi poco conocimiento, mi forma de vivir y actuar es buscarle la parte buena a todo lo que sea negativo y lo feo en bonito, como forma de una vida con paz y menos nociva para la salud y siempre pensando que el trabajo honesto con esfuerzo siempre es el que da rendimiento y la agricultura será siempre la primera economía del mundo.

Con orgullo hago estas reflexiones y vuelvo a citar al poeta pintor y escritor Mexicano Don Cayetano cuando en uno de sus comentario dijo muy acertadamente “Si no hay maíz no hay país”, viene este mensaje como anillo al dedo y lo escribo con alegría y felicitar a los promotores del gran Expo Congreso Nacional del Maíz, que se realizó desde el 14 al 16 de marzo de 2024 en la Ciudad de Barquisimeto, fue un profundo éxito y a casa llena y una prueba de que Venezuela hoy y siempre dará un paso al frente y positivo en todo y más en el sector producción, el sector agropecuario que con un poco de ayuda podemos abastecer al país y exportar excedentes, generar divisas e ingresos para la nación, por ejemplo: poner las instituciones Bancarias y financieras a funcionar para lo que fueron creadas, hacer negocios con flexibilidad, ustedes me prestan y yo les cancelo, que no sean como una dadiva y competir con creatividad, honestidad, fomentar el desarrollo y darle una lección en positivo a los agoreros flautistas, profetas del desastre, con hechos tan relevantes como esta Gran feria Exposición que se realizó en nuestra ciudad; tuvo connotación internacional, que sirva este cuento como una enseñanza y aprendizaje de la gente noble y creativa que es lo que abunda en nuestra patria y que no se nos olvide “si no hay maíz no hay país.”

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la

Convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Jose Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

