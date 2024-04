Entrevista Dominical | César Pérez Vivas: El gobierno puede diferir las elecciones #14Abr

- Publicidad -

Aunque se espera que los países amigos de Venezuela con su capacidad diplomática puedan detener el golpe de estado contra la soberanía popular que está ejecutando Nicolás Maduro, no debe extrañar que el gobierno difiere la realización de las elecciones previstas para el 28 de julio de este año.

La advertencia es hecha, en entrevista concedida a El Impulso, por el doctor César Pérez Vivas, profesional del Derecho, docente universitario, exgobernador del Táchira, exparlamentario y coordinador nacional de la organización Concertación Ciudadana, quien participó en la Primaria del 22 de octubre del año pasado.

Estima que para mayo ya debe la Plataforma Unitaria Democrática haber logrado la candidatura única, cuya inscripción la ha impedido el Consejo Nacional Electoral al mantener bloqueado el derecho que asiste a la ingeniera industrial María Corina Machado y del mismo modo a la doctora Corina Yoris, que en su representación aceptaron unánimemente los factores democráticos.

Respeto a la dignidad humana

Esta semana se le ha rendido, en Caracas, un homenaje al doctor Enrique Pérez Olivares, fallecido a los 81 años, hace doce años, y se ha bautizado un libro con sus reflexiones relacionadas con la educación. En estos días difíciles, de dudas, zozobras y hechos gravemente escandalosos, ¿qué se podría decir de una persona que tuvo una gran trayectoria como docente y, además, fue un servidor público ejemplar?

El doctor Pérez Olivares, quien fuera director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esa casa de estudio, rector fundador de la Universidad Monte Ávila, ministro de Educación en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, gobernador de Caracas y ministro de Cultura y Turismo del presidente Luis Herrera Campins, fue un ejemplo en la vida pública y privada, así como de los valores de la fraternidad, de la libertad y sobre todo del respeto a la dignidad humana. De la obra que recoge su pensamiento se puede decir que está rompiendo el celofán Un aporte al pensamiento democrático y de inspiración cristiana en Venezuela.

En este orden de ideas, el doctor Pérez Vivas asienta que hay totalmente una crisis de valores en el país porque el Estado socialista revolucionario de los últimos 25 años ha implantado una cultura de la holgazanería, la cultura del uso indebido de los bienes públicos a tal punto de convertir al Estado en un instrumento para el enriquecimiento de una casta y no en un instrumento para el servicio de la nación. Y eso, con toda seguridad, ha destruido valores fundamentales de los venezolanos en relación con el esfuerzo, con el sacrificio, con el trabajo honesto que tiene que realizarse. Venezuela tiene que volver a tener un aliento moral en el proceso de reconstrucción nacional con el fin de poder recuperar tanto el tejido social como la convivencia.

Estado colapsado por elecciones

¿Cómo ha visto el desarrollo de la corrupción en la administración pública?

Este es un Estado totalmente colapsado en su capacidad operativa y sobre todo, un Estado que está corrompido desde los más altos niveles hasta el más elemental servicio que se presta en el país. De modo que la corrupción hizo metástasis en el cuerpo del Estado y no hay ningún tipo de control porque las acciones que se pueden ver tienen más un componente de pase de factura entre los grupos que se disputan el poder que una política de saneamiento de la moral pública en Venezuela.

En el seno de las elecciones: Protección a la corrupción

¿Cómo se explica que esta semana, después de más de un año del escandaloso anuncio del caso Pdvsa-cripto, sale a relucir la figura del exvicepresidente de la República y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, como detenido?

Esta es la mejor evidencia de cómo está operando el Estado. Un hecho que a la luz pública no dejaba dudas respecto a las responsabilidades de este ciudadano; sin embargo, es puesto en escena un año después porque estamos a las puertas de una campaña electoral y Nicolás Maduro le quiere hacer creer al país que él lucha contra la corrupción cuando al contrario, ha montado un sistema político que protege la corrupción. Porque al dominar todos los poderes del Estado de la forma en que la han controlado, de envilecer la institución parlamentaria como mecanismo de control de la administración pública. el de anular la figura de la Contraloría General de la República y de los tribunales para combatir la corrupción, lo que ha favorecido es la impunidad. Y cuando esos niveles de corrupción llegan hasta un ciudadano que ejercía el cargo de vicepresidente de la República de Venezuela, que manejaba la política económica total del Estado venezolano y que era exaltado en el discurso público tanto del hoy difunto presidente Hugo Chávez como de Maduro, como modelo de gerente público y modelo de revolucionario, finalmente termina con las esposas puestas, debemos extraer el nivel y la calidad de los hombres que hacen esta revolución, que es un nivel deplorable en lo intelectual y en lo moral. Además, son personajes carcomidos por la corrupción y por la inmoralidad.

¿Qué papel juega el fiscal general cuando hace aparecer a El Aissami?

Que la justicia no tiene como objetivo hacer justicia, sino que la justicia es una herramienta para la acción política. Como ahorita hay campaña electoral, entonces, hay que poner como un sacrificado a uno de los prohombres de la revolución, que es Tareck El Aissami, pero no es porque haya de verdad una voluntad política de hacer justicia y aplicar la ley en Venezuela.

¿Por qué cayó en desgracia Tareck El Aissami?

Yo no tengo esa información. Dicen que había una disputa por el poder. El Aissami quería desplazar a Maduro y a la familia Rodríguez del poder y, entonces, el que terminó desplazado fue él.

¿Cómo es posible que no se haya informado dónde estaba Tareck El Aissami durante más de un año, después que renunciara al cargo de ministro de Petróleo para, según dijo, colaborar en la investigación de la trama de corrupción?

Extraoficialmente, se ha sabido que todo ese tiempo estuvo viviendo en el Fuerte Tiuna. Se explica porque estamos en un Estado autoritario y todo Estado autoritario no es transparente. Los Estados autoritarios son, precisamente, una caja negra, donde no es posible saber la verdad de lo que acontece. Si en Venezuela estuviéramos en una democracia, con libertad de expresión, con medios de comunicación que pudieran acceder a las fuentes de información, y se hubiesen producido una serie de sesiones en el parlamento para interrogar a los que estaban vinculados a la trama de corrupción en Pdvsa, con toda seguridad, en el mismo momento, o mucho antes, se hubiese descubierto esa trama.

Porque con toda seguridad, la libertad de expresión y el ejercicio de control de un parlamento democrático, hubiese detectado con muchísima anticipación todos los negocios oscuros que se estaban llevando a cabo en Pdvsa. Pero, como no hay libertad de expresión y el parlamento es una entidad decorativa, sometida de manera acrítica a las órdenes de Miraflores, ningún parlamentario nunca se atrevía a discutir y denunciar nada, a pesar de que los escándalos ya con el petróleo eran a sotto voce; a pesar de que el derroche y la burbuja económica eran apreciable en el país, pero especialmente en Caracas.

Aquí, en Caracas, eran inocultables las torres de Las Mercedes, el despliegue de los vehículos de la más alta gama (entre otros, Ferrari), carros importados de 500.000 dólares que circulaban por las calles de la ciudad en manos de estos personajes que están hoy en día en boga, y sin embargo, nunca hubo una investigación; nunca se permitió una denuncia en el seno del parlamento, porque ahí si un diputado se atreve a decir algo, sin la autorización de Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez, inmediatamente es sacado del juego, sometido y aislado políticamente, porque no hay un parlamento democrático en Venezuela.

La naturaleza del sistema autoritario explica cómo la corrupción hizo metástasis en todos los cuerpos de los poderes públicos venezolanos.

¿Recuerda usted que, a mediados de febrero de 2016, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación acerca de presuntas irregularidades en Pdvsa durante el período 2004-2014, pero el Tribunal Supremo de Justicia impidió, incluso, que se citara a Rafael Ramírez para ser interpelado?

Yo, siendo diputado en el 2002, en una plenaria de la Asamblea Nacional, solicité que se investigara a Rafael Ramírez porque produjo un hecho de corrupción cuando utilizó los bienes del Estado para un evento político y eso se llama peculado. Y a pesar de que lo denuncié, los que hoy tienen el poder, lo protegieron. Porque, entonces, ninguno de esos diputados votaron. No votó Nicolás Maduro, no votó la señora Cilia Flores, no votó Tarek William Saab, no votó la señora Iris Valera. Lo que recibí fueron agresiones de parte de la bancada del gobierno en esas jornadas interparlamentarias. O sea que desde esa época ya viene la impunidad, la falta de transparencia, en los manejos de los recursos públicos y ya las instituciones fueron secuestradas y no funcionaron para el ejercicio de las funciones que les establece la Constitución.

¿Cómo quedó Elvis Amoroso cuando en su condición de contralor general sancionó con inhabilitación a María Corina Machado por tres conchas de ajo como diría Luis Herrera Campins y no vió la desaparición de miles y miles de millones del escándalo Pdvsa-cripto?

Son poderes que no ejercen sus funciones. Son poderes públicos que sólo están para utilizar sus competencias y perseguir a los adversarios del gobierno y tapar lo que pase en el seno de la revolución. Ante este hecho, ¿qué tiene que hacer la oposición porque el combate a la corrupción no se puede quedar solamente en anuncios?

La gran contribución de la oposición es encauzar el voto en este proceso para iniciar el desmantelamiento del Estado socialista autoritario, institucionalizar el país, tener poderes públicos independiente y con gente capaz honesta que le ponga freno a esta situación tan anómala y dañina para la vida nacional.

Diferir las elecciones

Ahora que habla del voto, ¿cuál es su percepción sobre el electorado venezolano en estos momentos cuando todavía no hay una definición para sustituir al doctor Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la unidad?

Se están desarrollando una serie de iniciativas, de consultas, para lograr que la oposición pueda tener un candidato que todos podamos apoyar. De modo que esperamos nosotros tener pronto noticias importantes que ofrecerles al país.

En ese mismo sentido, ¿qué se podría decir cuando todavía queda tiempo hasta diez días antes de las elecciones para que haya un candidato de oposición?

Cuando nosotros hemos hablado de que es posible modificar la postulación hasta diez días antes de las elecciones es porque estamos repitiendo los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Hasta esa fecha dice la ley que se pueden hacer modificaciones. Y esto lo hemos dicho porque voceros del gobierno, como Diosdado Cabello, a pesar de que leen textualmente estos artículos, los cuales dicen claramente que se pueden hacer las modificaciones, siguen diciéndole a la gente que no es posible. Que sólo se puede cambiar a un candidato por los ya inscritos. Y eso es absolutamente falso. Sólo con leer la ley, uno sabe que lo que están diciendo es falso. Ahora, nosotros aspiramos a tener la opción, a través de la cual vamos a sacar a Maduro de Miraflores, voto a voto, definida en el mes de mayo, ya.

¿Todavía el CNE no se ha enseriado y sigue poniendo obstáculos porque son muy pocos los puntos de inscripción y actualización de los electores?

Totalmente. El artículo 62 de la Constitución obliga al poder público, en este caso el CNE, a facilitar el ejercicio de los derechos. El derecho a votar, a elegir y ser elegido tiene que ser facilitado y para eso deberían existir miles de puntos de inscripción en todo el país, deberían existir en todas las parroquias, en todos los municipios, en las comunidades, puntos itinerantes. Y solo han lanzado unos muy pocos puntos para decir que abrieron el Registro Electoral cuando en el fondo no lo están haciendo. Ocurre que Nicolás Maduro le tiene miedo al voto, tiene miedo a que los jóvenes y en general los ciudadanos actualicen sus inscripciones en el Registro Electoral. Esos ciudadanos van a votar para sacarlo del poder. De ahí el comportamiento al margen de la Constitución y de la ley que viene desarrollando el CNE. A pesar de todo eso, nosotros estamos listos y dispuestos para ir a votar, para poder rescatar la institucionalidad y devolverle la esperanza al pueblo venezolano.

¿Qué se espera del Reino de Noruega y, en general, de la comunidad internacional para que el gobierno entienda que no ha cumplido el acuerdo de Barbados para estas elecciones?

Se espera que los países amigos de Venezuela colaboren con su capacidad diplomática a detener el abismo hacia el golpe de estado a la soberanía popular, que está ejecutando Nicolás Maduro; es decir, a que se meta en la Constitución. Nosotros solamente le estamos pidiendo a Maduro y obviamente le solicitamos a los amigos de Venezuela en la comunidad internacional, simplemente, que se respete la Constitución y cumpla con la ley. Que no siga inventando mentiras para justificar la negación a los derechos de los venezolanos. Y en ese sentido sabemos que han habido aportes importantes. Tenemos que destacar, por ejemplo, que la tarjeta de la Unidad se pudo activar, gracias a las gestiones de los países amigos de Venezuela, porque la decisión de Jorge Rodríguez era eliminar esa tarjeta. Ese peligro aún no ha pasado. Ellos tienen en su esencia el gen de la arbitrariedad y en cualquier momento se les puede ocurrir una fórmula mediante la cual eso lo hagan.

¿Cree usted que llegaron a ese extremo?

Pueden llegar a eso y mucho más. No es extraño que difieran las elecciones. Nosotros sabemos que ellos han estado valorando la posibilidad de diferir las elecciones, meter presa a María Corina Machado, sacarla del país, meternos presos a varios dirigentes políticos. Todo eso lo han evaluado y lo han considerado, y nos ha llegado información de que lo han ponderado.

Por eso nosotros hacemos votos para que con ayuda de la comunidad internacional se pare esta locura en la que anda inmersa la cúpula roja.

¿El golpe de estado contra la soberanía popular se mantiene?

Se está ejecutando. Es un golpe en desarrollo. En la medida que se impide que la oposición tenga su candidato, en la medida que se usen herramientas como las inhabilitaciones políticas, contrarias a la Constitución, de la que ha sido víctima María Corina Machado o este servidor, o bloqueo sin ningún tipo de justificación como el que le aplican a la doctora Corina Yoris, como se le aplicaron a todos los nombres porque fueron como ocho o diez nombres— al poder político del gobierno y ninguno fue autorizado; es decir, que en las conversaciones paralelas que hacían voceros de la oposición con los voceros del gobierno.

¿Cree que se está viviendo una situación similar a la que existió en Nicaragua con los candidatos presidenciales que se oponían a Daniel Ortega?

Nos encontramos en un proceso donde no hay libre competencia, donde no hay garantías para los partidos políticos porque éstos han sido confiscados, donde los líderes políticos estamos bloqueados o inhabilitados y otros están presos, entonces, estamos en una venezolanización de la política de Ortega de perpetuarse en el poder.

¿Qué le dice a los electores que en estos momentos tienen muchas dudas por lo que está ocurriendo?

A esos venezolanos les digo: mantengan firme su determinación a votar. Vamos a votar. Mantengamos fe en la fuerza de la mayoría ciudadana y preparémonos para acudir, el 28 de julio, a ejercer nuestro voto y derrotar con ese voto a Nicolás Maduro.

