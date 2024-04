Casper Ruud vence a Djokovic y enfrentará a Tsitsipas en la final de Montecarlo #15Abr

- Publicidad -

Casper Ruud finalmente pudo más ante Novak Djokovic y superó 6-4, 1-6, 6-4 al número uno de la clasificación el sábado y establecer la final del Masters de Montecarlo ante Stefanos Tsitsipas, que ha ganado dos veces el torneo.

Tsitsipas venció horas antes a un incansable Jannik Sinner 6-4, 3-6, 6-4 y con lo que el campeón del Abierto de Australia sufrió apenas su segunda derrota de la temporada.

Djokovic cometió una doble falta en su punto para partido para perder por primera vez en seis enfrentamientos ante Ruud. El noruego nunca le había ganado un set a Djokovic, incluyendo en la pasada final del Abierto de Francia.

Nole estaba abajo 4-1 en el set decisivo, pero se mantuvo en su saque y quebró a un nervioso Ruud a cero para acercarse 4-3.

Empatados 15-15 en el octavo game, Djokovic giró y le gritó una grosería a un aficionado. El umpire Mohamed Lahyani le pidió a los asistentes a no gritar cuando estaban en juego, pero no le dio ninguna advertencia a Djokovic.

Ruud y Tsitsipas (12) buscan sus primeros títulos del año y los 11mos de su carrera.

Djokovic, campeón de un récord de 24 títulos de Grand Slam, no ha ganado ningún título este año y su marca de carrera se mantiene en 98.

Sinner, quien ya suma tres títulos este año, se mantuvo en control al inicio del set decisivo y llegó a colocarse arriba 4-3 con su saque.

Pero en ese momento pidió un tiempo fuera médico y un entrenador le hizo masaje en la rodilla y muslo derecho. Aunque Sinner bromeó con el entrenador, la situación se puso seria en el siguiente game. Tsitsipas quebró su servicio en el quinto intent para igualar el marcador.

Sinner cojeó un poco al final del siguiente juego y se tomó el tendón de la corva de la pierna izquierda antes de recibir masaje en ambas piernas. Su movimiento se vio restringido en el game decisivo y Tsitsipas ganó en el primer punto de partido.

“Es uno de los rivales más fuertes que he enfrentado hasta ahora y encontrar la manera cuando no habían muchas opciones, me siento orgulloso”, admitió Tsitsipas.

La actriz estadounidense Zendaya, el británico Josh O’Connor y otros miembros de la película sobre tenis “Challengers” estuvieron presentes en el soleado Country Club de Montecarlo. Los seguidores italianos cruzaron la frontera e hicieron sentir a Sinner en casa, pero Tsitsipas igualmente tuvo un gran apoyo tras ganar las ediciones 2021 y 2022.

Tsitsipas quebró el saque de Sinner y se mantuvo arriba 3-1 en el primer set. El nivel de intensidad de ambos incrementó en el segundo set y el noveno game se extendió 13 minutos en el que Sinner salvó cinco puntos de quiebre para empatar el duelo.

Luego quebró a Tsitsipas en el primer game del tercer set. En este momento parecía inminente que el italiano avanzaría a otra final. Sinner, de 22 años, disfrutaba y le sonrió a su equipo de entrenadores tras ganar un puto con un audaz dropshot en el quinto game. Pero Tsitsipas, quien enfrentó a Djokovic en una final a cinco sets en Francia 2021, demostró su característica resistencia para irse arriba cuando Sinner comenzó a desvanecer.

