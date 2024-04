VIDEO | María Corina Machado: No aceptamos el chantaje entre sumisión o abstención #15Abr

- Publicidad -

La candidata electa en la Primaria de la oposición, María Corina Machado, aseguró este lunes 15 de abril que se encuentra luchando para participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Desde el estado Miranda, Machado reiteró que no caerá en chantaje entre sumisión o abstención.

“No caemos en chantaje. No es verdad que aquí las dos opciones son o sumisión y aceptar que el régimen pone las condiciones y que el régimen decide quién es el candidato o abstención. Eso no es verdad. Nosotros estamos luchando para participar y para ganar el 28 de junio”, enfatizó Machado.

‼️"No aceptamos el chantaje entre sumisión o abstención"



🗣️ María Corina en evento con los 21 comando municipales del @ConVzlaMiranda. pic.twitter.com/2rK7EnyFh3 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 15, 2024

María Corina Machado asegura que no se trata solo de votar

Hace unos días, la líder de la oposición venezolana ofreció declaraciones a medios de comunicación internacionales, donde destacó que «no se trata solo de votar, los venezolanos queremos elegir”.

En el encuentro, Machado también pidió a los países democráticos mantener su posición firme a favor del Acuerdo de Barbados. Además, recordó que la comunidad internacional no reconocerá elecciones que no cumplan con los parámetros de igualdad.

