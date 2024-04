VIDEO | Ciudadanos en Barquisimeto asistieron al último día del Registro Electoral #16Abr

- Publicidad -

Este martes 16 de abril se vence el plazo del cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los ciudadanos se inscriban y actualicen sus datos en el Registro Electoral (RE).

“Llegué a las 8 y el proceso se ha ralentizado. Cuando llegamos la cola tenía avances rápidos, sin embargo al paso de las horas se fue ralentizando más y más hasta que podemos durar hasta 20 minutos en el mismo lugar”, comentó Fabiana Bello, quien asistió para inscribirse en la oficina regional ubicada en la calle 6 de la urbanización del este.

Registro Electoral en la la oficina principal regional del CNE

Bello destacó que se dirigió hasta este punto ya que; en dos oportunidades fue al punto de la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, y no logró inscribirse dado que llegaba luego de las 11 am, hora hasta la que piden la cédula para trabajar con quienes estén en cola.

A su vez, indicó que en la sede principal si piden las últimas cédulas cerca de las 3 de la tarde para garantizar la inscripción. Comentó que durante la mañana de este martes no habían recibido ningún otro tipo de información sobre el proceso.

“Vengo de Carora y nos dirigimos hacia acá para hacer el cambio de residencia para votar. Necesitamos salir a votar, tenemos que votar”, expresó la señora Janeth Verde, quien dijo venir de Carora, municipio Torres porque allá no fluye el proceso por la gran cantidad de personas y pocos puntos de inscripción.

Verde catalogó como lento el registro en dicha oficina donde tenían operativas tres máquinas y a tempranas horas no contaron con servicio eléctrico, mientras dijo que “la gente está muy animada a inscribirse, los venezolanos necesitamos y queremos salir a votar”.

Punto de la Plaza Bolívar de Barquisimeto

“Son las 10:30 y llegué a las 8 am. Fue un proceso rápido y efectivo, pero sí tardamos un tiempito. Me inscribí por primera vez hoy, no había tenido tiempo de venir otros días. Y bueno, las personas han estado algo frustradas también porque hay una sola persona inscribiendo, ha sido un poco lento”, detalló la joven Ariana Peña, luego de inscribirse en el punto de la Plaza Bolívar de Barquisimeto.

En este mismo punto, Katherine Castillo llegó luego de las 7 de la mañana y cerca de las 11 am estaba por pasar a inscribirse. “He visto muchísimos jóvenes, es lo importante, creo que es una buena señal de que esta vez puede haber un cambio, tenemos fe en eso, pues en la cola he visto que avanzamos por cada media hora un poquito, pero ahí estamos, siendo constantes y lo importante es motivar a los jóvenes a que voten”.

