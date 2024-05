Diosdado Cabello da «cero posibilidades» a la oposición de ganar las elecciones #8May

- Publicidad -

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, expresó su convicción sobre la falta de oportunidades para la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Según Cabello, la oposición no tiene ninguna posibilidad de triunfo, ni en el ámbito electoral ni en las calles.

Cabello enfatizó la determinación del PSUV de enfrentar y superar a la oposición en cualquier escenario que esta última elija.

«Cuando nosotros decimos, Gerardo, que ni por las buenas, ni por las malas, ellos no van a llegar al poder, ni por las buenas, ni por las malas. Por las buenas es en elecciones. ¿Nos van a ganar una elección a nosotros? No, no los van a ganar. No, no, no. Tienen cero posibilidades. Y si van para la calle, menos posibilidades tienen, serán derrotados», declaró, asegurando que la victoria del PSUV.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello desde el estado Trujillo afirma que la oposición tiene "cero posibilidades" de ganar las presidenciales.



"Ni por las buenas ni por las malas", afirmó. https://t.co/jUThzLTSe3 pic.twitter.com/PrSm09Glli — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 8, 2024

Edmundo González, el señalado de Diosdado Cabello

Además, Cabello criticó duramente al candidato de la oposición, Edmundo González, tildándolo de representante del «imperialismo» y de aquellos que han solicitado sanciones y bloqueos contra Venezuela. Acusó al exdiplomático de evitar el contacto directo con el pueblo y de limitarse a difundir su imagen a través de carteles.

“Es el candidato del imperialismo, es el candidato de los que pidieron sanciones, bloqueos e invasiones. El no sale a la calle y que les va a dejar unos afiches para que ustedes lo conozcan”, declaró.

🔴 Diosdado Cabello aseguró que la oposición presume a “Inmundo” González como su candidato presidencial, “sin vergüenza ni tapadera”.



🗣️ Ellos lo designaron y el 28 de julio el pueblo lo va a derrotar, dijo.



📌 VTV pic.twitter.com/Wlpn1ZYSAi — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 8, 2024

