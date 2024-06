OPINIÓN El cambio político también es para nuestros abuelos #1Jun

- Publicidad -

La vida en Venezuela es dura. Libramos a diario muchas batallas para poder sobrevivir entre tanta precariedad. Lamentablemente uno de los sectores más vulnerables como consecuencia de la crisis en el país es la tercera edad. Esta etapa de la vida, que debería ser de descanso y dignidad, está marcada por infinidad de dificultades. La inexistente seguridad social, el decrecimiento de la calidad de vida, la constante inflación y la degradación de los servicios públicos son solo algunos de los factores que incrementan las desdichas y desigualdades que viven los adultos mayores.

Aun así, y pese a ser el único responsable de la crisis nacional, el pasado 29 de mayo el régimen anunció la creación del Ministerio de Adultos Mayores, una iniciativa que “busca atender a la población de la tercera edad en el país”. Junto con esta medida, se aprobaron varias iniciativas, incluyendo la distribución de una bolsa CLAP y planes turísticos. Esto no es más que una nueva cortina de humo del régimen de Maduro, una estrategia para tratar de engañar a la población ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante 25 años, el régimen ha destruido las bases económicas y sociales del país, y ahora intenta ganar apoyo con promesas vacías.

No obstante, los venezolanos no nos dejamos engañar. Los adultos mayores en Venezuela luchan por subsistir con ingresos que apenas alcanzan para comer. La pensión y la jubilación son insuficientes en un país donde la canasta básica supera los $500 mensuales. Bonos y bolsas de comida son un insulto para nuestros abuelos porque seguirán sin poder pagar todas sus necesidades alimentarias. Por su parte, la crisis del Sistema Público Nacional de Salud agrava aún más esta situación, ya que muchos ancianos no pueden acceder a medicamentos y tratamientos esenciales para sus condiciones de salud.

Por si fuera poco, las personas de la tercera edad han sido testigos directos de la degradación del Estado venezolano. Durante 25 años, han sufrido en carne propia cómo el régimen ha tomado cada institución del país y la ha moldeado a su antojo para instaurar un modelo corrupto y anacrónico. A lo largo de estos años, muchos de sus hijos y nietos se han visto obligados a emigrar en busca de oportunidades que en Venezuela no existen, dejando a los abuelos sin compañía en el país. Esta situación también es una injusticia inconmensurable. Nadie merece envejecer sin la cercanía de sus seres queridos.

Sin embargo, a pesar de estas adversidades, los adultos mayores han mostrado una notable resistencia y han protagonizado numerosas protestas en búsqueda de mejores condiciones de vida, convirtiéndose en uno de los grupos sociales más activos en la lucha por sus derechos. Ellos no quieren pasar el resto de días que le quedan bajo una tiranía corrupta que solo enriquece el bolsillo de unos pocos mientras el resto de nosotros solo vive penurias.

Por este motivo, es fundamental que el 28 de julio todos los venezolanos acudamos a ejercer el derecho al voto para lograr el cambio político que el país merece. Necesitamos un Estado fuerte, con instituciones independientes que verdaderamente trabajen para todos los ciudadanos. Es crucial que nuestros abuelos puedan vivir sus últimos años con plenitud y dignidad.

La única manera de asegurar un futuro mejor para nuestros adultos mayores y para todas las generaciones es a través de un cambio real en la gobernanza del país. Solo un gobierno que respete y haga cumplir los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional puede garantizar una vida digna para todos. Este 28 de julio, votemos por la esperanza, por la reconstrucción de Venezuela y por un futuro donde cada venezolano pueda gozar de calidad de vida.

Stalin González

