PulsoEmpresarial Carabobo se prepara para ser sede de la Asamblea Anual de Fedecámaras 2025

- Publicidad -

Durante la clausura de la Expo Fedecámaras Carabobo 2024 con un récord de asistencia superior a los 25 mil visitantes, la presidente del gremio empresarial en la región, Ana Isabel Taboada, anunció que solicitarán formalmente que Valencia sea la sede en 2025 del principal encuentro nacional de la organización que cada año reúne a la fuerza productiva de Venezuela y que harán coincidir con la próxima edición de la expo.

“El próximo año Valencia se convertirá en la ciudad que recibirá la 81ª Asamblea Anual de Fedecámaras Nacional así que desde ya comenzamos a preparar la Expo Fedecámaras Carabobo 2025. Recibir la Asamblea Anual sería un reconocimiento a nuestros empresarios porque desde aquí estamos impulsando la economía no sólo de nuestro estado sino de todo el país”, exclamó.

- Publicidad -

Luego de tres días de negociaciones entre empresas nacionales e internacionales, conferencias a casa llena y la más grande exhibición comercial del país, la directiva de Fedecámaras Carabobo y sus cámaras aliadas manifestaron su gratitud con el empresariado participante que durante el evento demostró su carácter optimista, resiliente y sus ganas de hacer las cosas bien por el beneficio del país.

“Hemos superado nuestras propias expectativas con más de 25 mil setecientas personas que nos visitaron entre viernes, sábado y domingo. Aquí no hubo un stand que no hiciera networking o que no lograra un acuerdo comercial. Tuvimos personas de Nueva Esparta, Guárico, Bolívar, Yaracuy, Zulia lo que ratifica que nos hemos convertido en un referente, en una marca de honradez y de organización”, celebró Taboada.

Este evento que reunió a las fuerzas vivas del país, contó con la participación del presidente de Fedecámaras, Adán Celis, quien estuvo acompañado por su tren ejecutivo integrado por Felipe Capozzolo, Tiziana Polesel y Rafael Trejo. Participaron además representantes de Conindustria, Cámara de la Construcción, Fedeagro y directivos de las distintas cámaras regionales. El Eminentísimo Cardenal, Diego Padrón Sánchez, también acompañó en nombre de la Iglesia al empresariado venezolano.

El Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, estuvo presente durante el acto de instalación y recorrido inaugural el día viernes. La Alcaldesa de Naguanagua, Ana González y los alcaldes de Valencia y San Diego; Julio Fuenmayor y León Jurado, también participaron en la actividad.

La Presidente de Fedecámaras Carabobo detalló que durante el evento un grupo de encuestadores logró levantar data importante para las futuras decisiones del gremio. Además destacó las más de setecientas solicitudes recibidas en el Banco de Empleos de la organización que ahora serán procesadas y clasificadas para compartirlas con las empresas participantes.

Taboada aplaudió lo que denominó “el ADN industrial y comercial de los carabobeños” que pese a no estar al máximo de su capacidad instalada se unen entre todos los sectores para impulsar y representar el empresariado privado venezolano.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí