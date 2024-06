Antigua casa de Marilyn Monroe es declarada monumento histórico para salvarla de la demolición #28Jun

- Publicidad -

Los fans de Marilyn Monroe ganaron una batalla para preservar la huella de la actriz en Los Ángeles y también están más cerca de ver una imponente estatua del ícono de la pantalla grande en Palm Springs.

La casa de Los Ángeles donde Monroe vivió brevemente y murió fue declarada monumento cultural histórico esta semana, mientras que una decisión de la comisión de planificación de Palm Springs aumentó las posibilidades de que una estatua de 8 metros (26 pies) llamada “Forever Marilyn” permanezca en su lugar.

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó a favor de la designación histórica el miércoles después de una larga batalla sobre si la casa en el vecindario de Brentwood sería demolida, informó Los Angeles Times.

Los actuales propietarios viven al lado y querían demoler la casa para ampliar su propiedad. El consejo, sin embargo, fue unánime en tomar medidas para salvarla.

“No hay otra persona o lugar en la ciudad de Los Ángeles tan icónico como Marilyn Monroe y su casa en Brentwood”, dijo Traci Park, representante del consejo del área, antes de la votación.

Monroe compró la casa por 75.000 dólares y murió allí pocos meses después, el 4 de agosto de 1962, de una aparente sobredosis. Los actuales propietarios, Brinah Milstein y Roy Bank, compraron la casa por 8,35 millones de dólares y obtuvieron un permiso de demolición, pero encontraron oposición.

Los propietarios afirman que la casa ha cambiado tanto a lo largo de los años que ya no es histórica y se ha convertido en una molestia en el vecindario por el tráfico turístico.

El proceso que llevó a la designación fue “parcial, inconstitucional y amañado”, dijo Peter C. Sheridan, abogado de Milstein and Bank, en un comunicado a The Associated Press.

Sheridan afirmó que Park y su personal no respondieron a los esfuerzos de los propietarios para encontrar una solución e ignoraron la oposición de los grupos cívicos y de propietarios.

El abogado también dijo que la ciudad había “otorgado decenas de permisos a más de 14 propietarios anteriores diferentes para cambiar la casa a través de numerosas remodelaciones, lo que provocó que no quedara nada que reflejara el breve tiempo que la Sra. Monroe estuvo allí hace 60 años”.

La casa en la cual Marilyn Monroe falleció en 1962 fue declarada monumento histórico cultural por las autoridades de Los Ángeles que la salvaron así de ser demolida, luego de una agria batalla legal.

Estatua de Marilyn Monroe

En Palm Springs, la estatua “Forever Marilyn” representa a Monroe en la famosa escena del vestido ondulante de “The Seven Year Itch” (“La comezón del séptimo año”). Ha viajado por Estados Unidos y otros lugares, incluida una temporada anterior en Palm Springs, y ahora está de regreso. Un grupo de la industria hotelera, propietario de la estatua, quiere que se quede permanentemente, pero algunos residentes se oponen.

Una decisión técnica sobre la ubicación por parte de la comisión de planificación marcó el miércoles un paso hacia la conservación de la estatua, informó The Desert Sun. El asunto continúa ante el Concejo Municipal de Palm Springs en el futuro.

