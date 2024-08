Allanan sede de El Diario de Lara #8Ago

- Publicidad -

Efectivos de seguridad no identificados presuntamente allanaron este jueves 8 de agosto las instalaciones de El Diario de Lara, un periódico inactivo desde 2018. El alcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, propietario del medio, denunció que el procedimiento se llevó a cabo sin orden judicial y atribuyó el hecho a un presunto asedio en su contra.

En una nota de prensa difundida por su equipo de prensa, Oropeza, quien se encuentra fuera de su residencia por motivos de seguridad, aseguró que tanto su vivienda como otras propiedades han sido objeto de allanamientos e incluso ocupaciones.

Presuntos efectivos de algún Cuerpo de seguridad sin identificación, allanaron la sede de El Diario de Lara Al parecer los funcionarios entraron a la sede del Diario de Lara sin ninguna orden judicial

El alcalde relacionó estos hechos con su posición política opositora y expresó su preocupación por la situación de la Alcaldía de Torres. Además, denunció el secuestro del abogado Endrick Medina, director general de Gobierno Abierto de la Alcaldía, ocurrido la tarde de este jueves.

Allanan sede del diario El Caroreño

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) allanaron la vivienda de la mamá de Javier Oropeza, alcalde de Carora, municipio Torres, la mañana de este miércoles 7 de agosto.

El equipo de El Impulso se comunicó con el equipo de prensa de Oropeza y confirmó que la irrupción no solamente se ejecutó en la vivienda de la progenitora del alcalde, sino también en el diario El Caroreño.

“Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso me llama la atención la excesiva presencia policial frente a mi casa y la de mi señora madre en estos momentos. Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres. Mi permanente llamado al orden y respeto en el marco de la democracia. Por eso no entiendo esta actuación policial que es una forma de intimidar a mí familia”, declaró Oropeza a través de su cuenta en Instagram.

