VIDEO | Especialista aporta recomendaciones ante afecciones virales #23Ene

Carolina Rangel, médico general y ocupacional fue consultada sobre las afecciones virales y respiratorias que han padecido los ciudadanos a comienzo de año.

“Comenzamos el año con bastantes casos de cuadros virales debido a múltiples causas, muchos virus tanto respiratorios como el virus del dengue. Los virus respiratorios son comunes primero por el tema del clima, venimos de diciembre e incluso parte de enero en las mañanas el clima bastante frío y posteriormente el calor, entonces esas variaciones en cuanto a la temperatura afectan”, explicó @tudralaboral

Reseñó que; en cuanto a los virus digestivos se presentan cuadros de vómito, diarrea, fiebre, “que también son enterovirus”. Además, indicó que los síntomas varían en cuanto al tipo de virus, en el caso de los respiratorios, se presenta dolor de garganta, congestión nasal, estornudos, rinorrea “que es esa secreción abundante en las mucosas”.

Recomendaciones

Rangel aportó recomendaciones a la ciudadanía que deben seguir al presentar alguna afección de salud.

“Acudir al especialista, no automedicarse, no realizarse exámenes, de manera particular, que no amerite y en qué tiempo porque muchas veces queremos hacernos una hematología el primer día que tenemos síntomas y en el primer día no vamos a ver ningún cambio, debemos esperar por lo menos de 48 a 72 horas de los síntomas”, sentenció la especialista de @vitalara_camcomerciolara

No tomar antibióticos, tomar mucho líquido, evitar el consumo de bebidas con hierbas, consumir suero oral, buena alimentación y no dejar de comer aunque no tengan apetito, son otras de las recomendaciones.

