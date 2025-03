Vecinos de Brisas del Aeropuerto denuncian servicio de agua deficiente #17Mar

- Publicidad -

En el sector Brisas del Aeropuerto, ubicado en el oeste de Barquisimeto, la llegada del agua potable se ha convertido en una odisea nocturna. Zaida Principal, vecina del sector, alzó su voz en representación de las aproximadamente 500 familias que padecen la irregularidad del servicio.

«Tenemos un grave problema porque nos llega el agua única y exclusivamente los días miércoles, y no es que llega temprano, nos llega eso de las 7:00 de la noche, en la mayoría del sector nos llega entre las 7:00 y las 10:00 de la noche», relata Principal.

- Publicidad -

Pero la hora no es el único inconveniente, la presión del agua es tan baja que llenar un tanque de 600 litros se convierte en una tarea que se extiende hasta altas horas de la madrugada.

Lea también: 460 familias en Brisas del Aeropuerto llevan 26 días sin agua

«Uno tiene que trasnochar, por ejemplo, trasnochar desde las 11:00 de la noche hasta las 3:00 de la mañana para llenar un tanque de 600 litros«, explica la vecina, quien añade que esta situación afecta especialmente a los adultos mayores, quienes en muchos casos son los encargados de recolectar el agua, y a las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y cáncer, que también deben sumarse a la vigilia nocturna.

La irregularidad del servicio no se detiene ahí. Hace dos semanas, el agua llegó a algunas casas y a otras no, debido a la baja presión causada por una llave que no se abre completamente. «Ese ha sido todo el tiempo el problema que tenemos acá en Brisas del Aeropuerto«, afirma Principal.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a la nueva directora de Hidrolara para que tome medidas urgentes. La falta de un suministro de agua adecuado impacta directamente en la calidad de vida de los residentes.

«El llamado es a la nueva directora de Hidrolara para que por favor diligencie de manera efectiva que el agua llegue temprano, que llegue por lo menos en horas del mediodía», exige Principal.

«Cuando no hay un buen servicio de agua, entonces la situación en el hogar es muy complicada para los quehaceres del hogar, la comida, la ropa, el baño, la higiene personal, la higiene en el hogar, porque hay que medir muchísimo el uso del agua de manera consciente», describe la vecina.

Los habitantes de Brisas del Aeropuerto esperan que su clamor sea escuchado y que Hidrolara tome las medidas necesarias para garantizar un suministro de agua regular y eficiente, que no ponga en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.

«Somos alrededor de 500 familias que nos vemos afectadas y cuando no hay un buen servicio de agua entonces la situación en el hogar es muy complicada para los quehaceres del hogar, la comida, la ropa, el baño, la higiene personal, la higiene en el hogar porque hay que medir muchísimo el uso del agua de manera consciente», concluyó Principal.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí