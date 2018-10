Leonardo Di Caprio y Martin Scorsese trabajarán juntos en nueva película #25Oct

Killers of the Flower Moon o Asesionos de la Flor Luna en castellano, es la nueva producción cinematografía que realizara el director Martin Scorsese, junto a su actor favorito Leonardo Di Caprio, no es la primera vez que trabajan en conjunto, pero pretenden hacer de esta película tan exitosa como en las anteriores producciones.

En esta historia se relatará uno de los crímenes más sangrientos en la historia de Estados Unidos, sobre este anuncio especial, Scorsese expresó “cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente empecé a ver a la gente, los escenarios, la acción… y supe que tenía que convertirlo en una película”

Se conoce que está producción comenzará a rodarse para el año 2019, además comentó que se encuentra muy emocionado de trabajar con Eric Roth y reunirme con Leo DiCaprio para traer esta realmente inquietante historia americana a la pantalla.

Este largometraje promete, los cinefilos se encuentran a la expectativa de la conmocion que causara en el publico e incluso como se la imagina Scorsese, no hay duda de que será una gran producción, por lo que está en plena postproducción de The Irishman, su nueva película sobre gángsters junto a Robert De Niro y Al Pacino para Netflix.

Se conoce que el actor DiCaprio tampoco está trabajando con actores y directores desconocidos: se encuentra inmerso en el rodaje en Once Upon a Time in Hollywood. La novena película de Quentin Tarantino en la también se podrá apreciar la actuación de los actores Brad Pitt o Margot Robbie.