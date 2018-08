Causa R en Lara asegura que en más del 90 por ciento de Barquisimeto se paralizó

Los gremios y, en general, la comunidad barquisimetana fue receptiva al llamado a paro convocado por factores de oposición en el día de ayer. Causa R, a través de Humberto Agudo, integrante del equipo político regional, informó que los informes que habían recogido esta tarde indicaban que más del noventa por ciento de la ciudad estuvo paralizada.

De esta forma se le ha dado una fuerte respuesta a lo que denominamos el “Madurazo”, que constituye su paquete de medidas anunciadas el viernes de la semana pasada, el cual traerá más hambre, cierre de pequeñas y medianas empresas, por consiguiete desempleo de padres y madres de familia, destrucción de la poca producción que existe y, por supuesto, la salida de más gente hacia el exterior en busca de un nivel de vida que el gobierno le está negando.

Más del cincuenta por ciento de la gente trabajadora, que se encuentra en el sector informal, será la mayor afectada porque como no figura en nóminas no podrá tener el ingreso del salario mínimo, dijo Agudo. Y el impacto más devastador se verá en septiembre porque habrá una gran deserción escolar, debido a que los niños y jovencitos no podrán seguir estudianto porque sus progenitores no les podrán comprar los uniformes y los útiles.

Tomando en consideración que el salario mínimo estaba en tres mil bolívares, el aumento fue de 5.600 veces, comentó el dirigente. Político, quien señaló que lo conveniente para salir de la crisis es, según sus propias palabras, “la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cambio del modelo económico, que ha destruido el país mientras los corruptos en este socialismo del siglo 21 se han enriquecido bárbaramente”.