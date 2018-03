VIDEO Henri Falcón: Celebro que Frente Amplio no haya convocado a la abstención #9Mar

El candidato presidencial Henri Falcón Fuentes sostuvo este viernes un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales para presentar detalles de su programa de Gobierno, a pesar del evidente alejamiento del partido Avanzada Progresista de la postura de la Mesa de la Unidad Democrática que decidió no participar en los comicios del próximo 20 de mayo.

Señaló que él representa la voluntad de millones de venezolanos que quieren un cambio en el país. “Los venezolanos hoy más que nunca tenemos claros los desafíos que debemos abordar en estas horas providenciales para el país”, dijo.

Aseguró que el 70% de la población quiere participar en “las elecciones bajo unas condiciones claras que les convoquen a un resultado transparente, respetable y que tenga que ver con la gran expectativa que tienen los venezolanos”.

La candidatura del ex gobernador del estado Lara llega de la mano de su partido Avanzada Progresista, el partido social cristiano COPEI y el MAS, luego de que decidieran participar en las elecciones presidenciales a las que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática no participan por no existir las condiciones necesarias para su ejecución por la falta de transparencia e igualdad.

El candidato presidencial se refirió a la formación del Frente Amplio Venezuela Libre que ayer presentó al país su propuesta. “Yo celebro que Frente Amplio no haya convocado a la abstención. Ahí hay un punto de coincidencia”, dijo.