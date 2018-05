Maduro: La empresa Kellogg´s seguirá produciendo ahora en manos de la clase obrera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió este martes al cese de operaciones de la empresa de alimentos Kellogg´s en Venezuela y catalogó de “ilegal” la medida.

“Hoy en Maracay la empresa Kellogg’s amaneció con las puertas cerradas y les depositaron en las cuentas de los trabajadores sus prestaciones sociales. ¿Que hizo el gobierno revolucionario?, Llegaron el ministro de trabajo y economía, abrieron las puertas y la empresa está produciendo. Que viva la clase obrera”, expresó el primer mandatario nacional desde Valencia.

Anunció que el Gobierno nacional emprenderá acciones legales contra propietarios de la empresa transnacional.

“Vamos a solicitar el código rojo a dueños y accionistas de la empresa Kellogg’s para que paguen en la justicia, tienen que respetar al pueblo de Venezuela, a esa oligarquía no le importa la producción nacional, a nosotros sí y a mí no me tiembla el pulso”, agregó.

Maduro manifestó que la decisión busca crear temor en la población.

“¿Por qué lo hacen hoy?, Porque estamos a cuatros días de las elecciones y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Imperialistas, oligarcas, y la empresa va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera y vamos a solicitar el código rojo a dueños y accionistas de la empresa Kellogg’s para que paguen en la justicia, tienen que respetar al pueblo de Venezuela, a esa oligarquía no le importa la producción nacional, a nosotros sí y a mí no me tiembla el pulso”, concluyó.