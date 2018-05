Maduro: Necesitamos una victoria el #20May para acabar con las “mafias económicas” #1May

El candidato presidencial, Nicolás Maduro señaló este martes Día del Trabajador que continuará combatiendo las supuestas “mafias económicas”, que a su juicio mantienen en crisis la golpeada economía venezolana. Dijo que lo hará con la ayuda del pueblo cuando a través del voto popular sea reelegido presidente.

Durante su participación en la concentración en el parque Ezequiel Zamora, El Calvario, centro de Caracas, donde se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, el titular de Miraflores dijo que “las mafias no respetan la regulación de los precios, y necesitamos una victoria el 20 de mayo para acabar con todas las mafias de la economía”.

Aseguró que “el domingo 20 de mayo se decide el futuro de los próximos 30 años de Venezuela, no me vayan a fallar, no le fallen a la Patria, el domingo 20 de mayo a vota, a decidir que Nicolás Maduro Moros siga al frente de la Patria, somos los venezolanos los que decidimos”.

“Como se acercan las elecciones, la oligarquía ha declarado una guerra total en la economía para que ustedes, se desesperen. Les pido paciencia y firmeza. Con su voto haremos justicia contra las mafias de la economía”, afirmó.