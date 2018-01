Monseñor Basabe: “No tengo miedo señor Maduro, la cobardía no es lo mío”

“Quiero agradecer las muestras de solidaridad que he recibido y hacerles saber que estoy tranquilo y en paz, en mi casa”.

De esa forma el obispo de San Felipe, monseñor Víctor Hugo Basabe, respondió a los señalamientos que en su contra hizo el presidente Nicolás Maduro, a raíz de su homilía del domingo en la Catedral de Barquisimeto.

“Mi conciencia nada me reprocha. Mi único delito parece ser el servir a la verdad, que es lo único que hace libre a los hombres”, agregó.

También se refirió a lo dicho por el Jefe de Estado de que el prelado de la iglesia católica habría calificado de peste a los chavistas.

“El señor Maduro ha puesto en mi boca palabras que no he pronunciado. Qué triste es que un magistrado nacional mienta tan escandalosamente delante de todo un país, en el día del maestro. Lo peor, me acusa de cometer delito cometiéndolo él”, puntualizó.

Luego, monseñor Basabe ratificó todas las palabras pronunciadas en la homilía el pasado 14, que, confesó, herirían a la cúpula gubernamental.

“Sabía que mis palabras molestarían a quienes en el fondo de su conciencia saben que son responsables de la tragedia que vive este pueblo al que amo hasta los tuétanos”, puntualizó.

También respondió a la amenaza de aplicarle la Ley contra el odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

“No tengo miedo, señor Maduro; la cobardía no es lo mío. Acá en mi casa estoy, con mis únicas armas: mi fe en Cristo y la certeza de que mi vida está en sus manos. Allá por aquellos a quienes ni su conciencia ni su historia les perdonará”, concluyó.

De acuerdo a informaciones extraoficiales, desde la misma noche del domingo, en la Diócesis de San Felipe se han estado recibiendo mensajes de solidaridad hacia monseñor Víctor Hugo Basabe por todo lo que dijo en la homilía del domingo en la Catedral de Barquisimeto, luego de concluida la tradicional peregrinación con la imagen de la Divina Pastora desde su santuario en la población de Santa Rosa, al este de la capital larense.