Simón Calzadilla asegura que “medidas económicas del Gobierno generan más confusión en la población”

Internacionalizar el precio de la gasolina, la implementación de un sistema de moneda dual entre Bolívar y Petro y la coexistencia de dos conos monetarios, fueron los

tres anuncios realizados por el gobierno nacional, que a juicio del Secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) Simón Calzadilla, en lugar de aclarar el panorama lo que dejó fueron más interrogantes que respuestas, evidenciando, de

esta manera, la improvisación e incapacidad con la que gobierna Nicolás Maduro.

En cuanto al anuncio del aumento de la gasolina a precios internacionales, el también diputado a la Asamblea Nacional, pidió al Gobierno explicar a qué se refieren con aumentar la gasolina a precios internacionales, ya que el mismo es aquel que se paga cuando se vende la gasolina para exportación en el puerto y ronda 0.30 centavos de dólar.

“El precio de la gasolina en Colombia es distinto, actualmente está en $ 1.10, para que se elimine el contrabando tendrían que ponerla al mismo precio. Pero entonces, ¿La gasolina en Venezuela va a costar $ 1.10 igual que en Colombia? si es así, ¿La gasolinera la va a cobrar en dólares o bolívares? si es en bolívares, ¿Qué tipo de cambio va a utilizar? porque si es un precio ficticio como el DICOM, va a resultar que su costo en bolívares al cambiarlo en dólares será distinto en Venezuela y en Colombia, porque un dólar en la frontera cuesta 5 millones el día de hoy, ¿Entonces ese será el precio que va a cobrar el gobierno venezolano por la gasolina?”, se preguntó.

Asimismo, se refirió al registro para el subsidio del combustible exigiendo que sea permanente y que se explique cómo será el mecanismo que controlará este pago, ya que hasta hoy no se ha implementado la colocación de dispositivos para conocer la cantidad que consumirá cada vehículo.

Por otra parte, abordó la segunda medida anunciada por el Ejecutivo nacional, según la cual el Petro pasará a ser la segunda unidad contable de Venezuela.

”¿Quién definirá ese tipo de cambio? ¿Quién regula la emisión del Petro? ¿Quién respalda al

Petro?. Son mentiras del gobierno para simular medidas que no tendrán eficacia ni pertinencia y que solo traerán mayor aumento hiperinflacionario y empobrecimiento acelerado en todo el país. Toda la comida que el gobierno importa para distribuirla en los CLAP es pagada con dólares y no con Petros, porque es una moneda que no la acepta nadie en el extranjero ni en Venezuela. Es una moneda fantasiosa que solo obligará a PDVSA a perder el tiempo con dos contabilidades”, expresó.

Finalmente, Calzadilla advirtió sobre la gran confusión que se generará en el país con la

reconversión monetaria y la coexistencia de ambos conos monetarios a partir del próximo 20 de agosto, debido a la escasez de monedas de baja denominación que permitan cancelar pequeños montos, “los nuevos billetes ya deberían estar circulando y no lo están.

¿Qué va a pasar cuando vayas a pagar una cuenta de 5 centavos con qué moneda te van a dar el vuelto? ¿Cómo se hará con el pasaje? Es un tema que no tiene resuelto este

gobierno, porque todo se ha hecho sin explicación correcta, sin una labor pedagógica, sin

planificación y distribución de todas las monedas necesarias”.