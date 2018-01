VIDEO Familiar de dama asesinada en El Junquito: “Mi hermana no era ninguna terrorista” #18Ene

Lisbeth Andreina Ramírez Mantilla, fue la dama que habría sido ultimada durante el operativo de seguridad en el que falleció Oscar Pérez y otras seis personas en El Junquito. Este jueves la hermana de la mujer Leidy Ramírez se presentó en la sede de la Morgue de Bello Monte para reclamar el cadáver de su hermana, a quien defendió y señaló que no era una terrorista como lo hizo ver el Gobierno.

“Pido un poquito de respeto. Esta niña de 30 años fue criada con valores. Por eso quiero limpiar su nombre, ella no era ninguna terrorista”, señaló a medios de comunicación en las afueras de la morgue.

Aseguró que su hermana era estudiante del cuarto año de Odontología en San Crsitóbal y era pareja de uno de los fallecidos en el supuesto enfrentamiento ocurrido el pasado lunes en El Junquito. “Era pareja de Jairo Lugo, un muchacho que se graduó de abogado”, añadió.

“Para mí, mi hermana está viva hasta que yo no la vea y no pretendo firmar nada hasta no ver que esa es mi hermana la que está allí”, aseguró.