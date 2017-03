RevistaGala Brasier correcto: Ajusta a los grandes y realza a los pequeños

Algunas lo llaman brasier y otras sostén, pero eso no hace la diferencia cuando de usar el correcto se trata, según estudios “ocho de cada 10 mujeres, están usando la talla equivocada” y esto se debe a que no tienen el conocimiento adecuado sobre cómo medir su busto y espalda

He crecido rodeado de mujeres y escuchando frases como: “ya tienes que usar acostumbradores”, “ese sostén te queda muy pequeño”, “acomódate las tiras” y la más común “¡no sabes comprar sostenes!”, así que ahora que tengo la oportunidad de escribir algo dedicado a todas las mujeres, celebrando su día, me planteé la tarea de investigar un poco y, aunque no soy el mayor experto, quizá algo de lo que lean en estas páginas les pueda servir para comprar el sostén ideal.

Lo primero que deben conocer, antes de salir a invertir en un buen brasier, son sus medidas de espalda y copa, para ello solo necesitarán una cinta métrica y poner en práctica todos los datos que leerán a continuación.

Conoce tu talla

Bordea con la cinta métrica tu torso, justo debajo del busto, es importante que quede un poco tensa para que el resultado sea más certero. Si obtienes un número par como medida debes sumarle cuatro dígitos más, ahora si es impar le sumarás cinco. Es decir si tu medida fue 28 al sumarle cuatro números más te dará 32 y esa será tu talla de espalda (28+4=32)

Elige la copa

Aquí colocarás la cinta métrica a la altura del pezón y volverás a bordear tu espalda hasta llegar al punto de partida, procura que la cinta siga la misma línea. Al resultado que obtengas le restarás la medida de tu espalda y lo que obtengas será tu copa. En otras palabras, si el resultado es cero tu copa es AA, si es uno entonces eres A, dos significa que eres B, tres es igual a C, cuatro a D y 5 a DD.

Buenos Tirantes

¿Sabías que estos no deben cargar más del 10% del peso de tus senos? Cuando seleccionas un brasier con tirantes muy delgados terminan hundiéndose en tus hombros, dejando marcas, enrojecimientos y hasta dolor en la piel. El tirante correcto debe ser un poco grueso de manera que el peso y la presión puedan distribuirse.

Pruébatelo

Es muy importante que esta prenda no limite tus movimientos ni moleste al respirar profundo, así que pruébatelo con calma, abróchalo, acomódalo y haz algunos movimientos corporales como si hicieras ejercicio, si todo fluye con naturalidad ¡Es el tuyo!

¡Cuidado con las varillas!

También conocidos como arcos, son un delgado trozo de plástico o metal arqueado que se encuentra en la base de las copas y sirve para mantener la forma. Lo más común es encontrarse con sostenes que tengan varilla de metal, sin embargo, especialistas recomiendan no usarla o en su defecto, que estas sean de plástico, se encuentren bien cosidas a la prenda y verificar que no sobresalgan a los lados

¡Ten en cuenta!

Existen muchos modelos de brasier, pero acá te dejaremos algunos datos de los más usados:

Push up

-Hace que tu senos luzcan una o dos tallas más grandes de lo que son

-Levanta gracias a su relleno

-Ideal para tallas pequeñas y medianas

Deportivo

– Creado para hacer ejercicios, sus copas son suaves y no tiene varillas

-Fija tus senos en su posición natural

-Lo pueden usar chicas de cualquier talla

Wonderbra

-Recoge los senos desde abajo y a los lados

-Puede tener bolsillos para añadir relleno

-Perfecto para las tallas pequeñas

Sin Costuras

-Su tela es elástica y se funde con la piel

-Puede tener forma de top o clásica

-Lo pueden usar todas las tallas

Clásico

-Su Copa es cerrada

-Sostiene los senos a la perfección

-Por lo general no tiene varillas