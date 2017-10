Carmen Meléndez: Gobernaré junto al pueblo de Lara

El cierre de campaña de la almirante Carmen Meléndez tuvo como epicentro el barrio Andrés Eloy Blanco, al oeste de Barquisimeto, parroquia Juan de Villegas.

En el lugar se dispuso de un par de tarimas para el evento, una para Meléndez y las autoridades y otra para los medios de comunicación.

Justo a las 12:25 del día apareció la almirante en el escenario junto a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y jefe de campaña de Meléndez, ambos envueltos por la algarabía de la gente, música, consignas chavistas y papelillo tricolor.

El color rojo no fue el característico, por el contrario, la diversidad de tonalidades así como miles de banderas de Venezuela figuraron en el acto oficialista, ciertamente moderado.

Jorge Rodríguez hizo la introducción.

“Lara merece alguien que resuelva los problemas, Lara merece alguien que ponga agua y no al sinvergüenza que tiene. Lara merece las manos cuidadoras de una mujer”.

Aseguró que el pueblo larense está harto, por eso se las cobrará todas el próximo domingo.

“Ya la victoria está sellada”, adelantó. Sin embargo, advirtió que cada voto es importante.

Rodríguez añadió que quien vote el domingo respaldará la Asamblea Nacional Constituyente.

Mencionó que debe rescatarse a Lara de la desidia y el abandono. “El señor de aquí se olvidó del pueblo de Lara, de los campesinos, las maestras, policías, del agua, de construir viviendas, garantizar la alimentación. Solo garantiza la guarimba”.

Reiteró que al votar se le dice al mundo fuera la intervención extranjera además de legitimarse a la ANC por ser una elección convocada por ese cuerpo.

“Los gobernadores electos se juramentarán ante la ANC para consolidar la paz y para que la intervención extranjera nunca ocurra”.

Declaró que la dirigencia de oposición cantará fraude.

“El sistema electoral venezolano es el más perfecto del mundo, así que no hay manera de cantar fraude”.

El diálogo está casi concluido, dijo.

-Nos volveremos a sentar luego de las elecciones, ya tenemos un cronograma electoral listo para el 2018, elecciones presidenciales y de alcaldes; hemos avanzado en el reconocimiento de la ANC.

Gobernará con el pueblo

Lara sí quiere cambio, dijo la exministra de la Defensa al tomar el micrófono. Vistió camisa manga larga color lila, pantalón negro y gorra rosada.

Aseguró que se acabó el gobierno de las excusas y que es hora del gobierno de las soluciones.

Seguidamente hizo unas reflexiones a propósito de la campaña electoral.

Expresó haber ido a las catacumbas del pueblo, tocando casa por casa, escuchando y comprometiéndose con cada larense.

“Les voy a cumplir todos los compromisos que hemos hecho todos estos días”.

Meléndez mostró a sus seguidores un texto que aseguró se trata de su plan de gobierno 2017-2021. Según ella, regionalizó el Plan de la Patria que dejó escrito Hugo Chávez, sustentado con cada una de las peticiones que le hizo la gente en sus recorridos.

Precisó que no se trata de improvisaciones, sino de todas las inquietudes que le presentó cada sector.

“Yo gobernaré con el pueblo y con todos los sectores, gobernaré con el poder popular. Vamos a trabajar para construir la Lara que queremos, la Lara potencia, la Lara productiva”.

Durante su intervención invitó a la multitud a usar la consigna Unidos por Lara.

Insistió, una y otra vez, en su gobierno de soluciones y no de las excusas. Seguidamente comenzó a responsabilizar a su adversario de las penurias que sufren los larenses.

Le preguntó a los presentes quién es el responsable de que no haya agua, de que no le paguen a los maestros de Fundaescolar, de que el hospital central no funcione, entre otras, a lo que la gente respondía: Henri Falcón.

La vocera de gestión perfecta también acusó al gobernador de Lara del mal estado de las vías agrícolas y del salario no homologado de los trabajadores de la Gobernación.

“Los policías de Lara no tienen justicia social, las infraestructuras no tienen mantenimiento, ni hospitales ni ambulatorios. Si quieren soluciones la opción para Lara es Carmen Meléndez”.

Cero triunfalismo, advirtió, toda la maquinaria con sus movimientos sociales debe salir con toda su fuerza.

“Todos somos responsables del triunfo, por ello la movilización debe ser eficaz en todos los rincones del estado Lara. Confío en ustedes”.

La almirante aseguró que los campesinos tendrán todos los insumos para sus fincas, apuntó que trabajará sin descanso por la juventud, los niños, los médicos, los productores y demás profesionales.

Por otra parte, criticó la publicación de encuestas en un día prohibido.

“No me preocupan los resultados de esas encuestas, lo que me preocupa es lo que piense y escoja el pueblo”.