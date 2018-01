Linda Amaro asegura que 0800saludya no exige carnet de la patria para solicitar medicamentos

Este jueves, la vice ministra e Recursos, Tecnología y distribución del Ministerio de Salud y directora regional de Salud, Linda Amaro, afirmó que la pastilla Losartán Potásico que se está vendiendo clandestinamente en farmacias y en el comercio informal es adulterada.

Amaro durante una entrevista en Promar Tv, aseguró que luego de un estudio que se le hizo al fármaco por parte de las autoridades de salud en el país, se determinó que el medicamento esta adulterado y no tiene el compuesto que el blíster indica.

La viceministra indico además que la atención en el 0800SaludYa, es totalmente gratis. Negó que en el organismo exijan el carnet de la patria para poder optar a un medicamento para enfermedades crónica. “Esta semana empezaremos la distribución de medicamentos para enfermedades crónicas y de ninguna manera exigimos el carnet de la patria. Quien no lo tengo solo requerirá llenar una planilla en donde quede registro que recibió el medicamento. Sin embargo a través del código QR del carnet de la patria la persona queda en registrada en nuestra base de datos para que en el mes siguiente no tenga que comunicarse con el 0800SaludYa si no que le estaríamos haciendo entrega de su medicamento”, dijo Amaro.

Las declaraciones de Amaro en esta oportunidad, contradicen las palabras que ella misma dijera en el mes de diciembre cuando aseguraba que “solicitar carnet de la patria para adquirir medicamentos no es cercenar derechos”. Para Amaro la solicitud de este requisito era una medida de seguridad y control en la atención de enfermedades crónicas.