Se puso en evidencia fuerza electoral de la oposición

Una notable muestra de la fuerza electoral de la oposición, constituye la Consulta Popular del pasado domingo 16 de julio, aseguró este lunes el banco de inversión Torino Capital, en información dada a conocer a los medios de comunicación.

La firma destaca que el evento fue convocado con dos semanas de antelación y contó con recursos limitados. “Ya que la votación era equivalente a una declaración abierta de apoyo hacia la oposición, podemos asumir que el número de personas que participaron es menos al que podría acudir a votar en una elección normal”, señala el reporte, titulado “Demostración de Fuerza”.

La firma también reveló que los resultados de su propia estimación de participación, elaborada en alianza con la compañía Innovarium, con el objetivo de ofrecer un cálculo independiente que permita evaluar la posición de los resultados oficiales. Según la metodología aplicada por Torino Capital, partiendo de la observación independiente en 23 centros de votación, tanto en Caracas como en el interior del país, la participación total asciende a 7 millones 580 mil personas.

“Este número es más elevado que el anunciado por la oposición de 7,18 millones, sin embargo, se debe tomar en cuenta que este último es el número parcial, basado en el escrutinio del 95 % de los votos”, indica el texto. Este lunes el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, informó que los resultados definitivos arrojan una cifra superior a los 7,6 millones de votos, un monto que se acerca más a las estimaciones de la firma.

El Banco explica que dado el reducido número de centros analizados, el intervalo de confianza del estudio es elevado, oscilando entre 5,57 y los 9,5 millones de votos. “Por lo tanto, nuestra principal conclusión es que el anuncio de la oposición es consistente con los resultados de nuestro exit poll, lo que brinda una confirmación independiente de la capacidad de la oposición de atraer a un gran número de de votantes a la consulta”, señala.

Si bien la estimación de Torino Capital no incluye los votos del exterior, el banco explica que, conceptualmente, esto no es muy distinto de haber omitido centros de votación en cualquiera de los 10 estados que no fueron analizados en el estudio. “El problema es que no existe un estimado creíble del número de venezolanos en el exterior. Solo 100.000 votantes registrados para votar en las elecciones presidencia; por otro lado, algunos estudios académicos ubican el número de migrantes en 2,2 millones de personas”.

Expresa que la participación varió considerablemente en cada centro de votación: tres de los centros electorales analizados tuvieron una participación superior al 90 %, mientras que tres registraron cifras por debajo del 10 %. “Esta variación no es atípica en resultados electorales venezolanos, debido a la alta polarización política. No obstante, explica que el bajo número de votos obtenidos en centros rurales, como Delta Amacuro, Sucre y Portuguesa, sugiere que la falta de organización o la intimidación de los electores pudo haber mantenido a raya la participación en algunos sectores. “Es probable que la oposición pueda aumentar significativamente el número de votos obtenidos en esos estados en una elección nacional secreta”, asegura Torino Capital.