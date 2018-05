CALEIDOSCOPIO “Coco” (Director Lee Unkrich)

Es una película ideal para ver un domingo en familia. Coco toca de manera sutil y a veces directa la forma en que una familia, cualquier familia, lleva por generaciones sus valores, creencias, formas e introyectos de vida (introyecto en terapia gestalt son aquellas ideas, creencia que se tragan sin masticar y que provienen de una persona emocionalmente significativa en la infancia) la abuelita a miguel :Los músicos son egoístas e irresponsable; el tema de coco no es la muerte y su día en México, coco habla del valor de recordar a quienes hoy no están con nosotros, bien sea porque se fueron de nuestra vida para siempre, o por meses (solo muere lo que se olvida el corrido de Miguel Rivera).

La historia es sencilla, un joven que anhela en convertirse en un gran músico, pero su familia lo ve de mala manera y se lo prohíben, así que el hará lo que esté en sus manos para cumplir sus sueños. (Ernesto de la Cruz: Es inútil negar a que has venido al mundo).esta Situación es habitual en muchos hogares, donde los sueños del hijo, no concuerdan con aquellos de sus papás. Aquí, Miguel te enseña a solucionar el problema y entender que la vida profesional y la personal no están peleadas. Coco conecta con la ternura en cada escena, nos recuerda que de nada sirve hacer lo que haces, vivir lo que vives si no tienes una familia para compartirlo.

Al terminar la película solo se escucha en la sala narices llorosas y el coro de la canción recuérdame (soundtrack), y es que en tiempos de éxodos masivos y de inmigración sorpresiva, el no tener a ese ser que hasta hace horas lo tenías allí sonriendo y compartiendo una hallaca o molesto en una cola por cualquier cosa mueve la fibra del porque vivir, pero Coco nos regresa la esperanza de creer en un “hasta luego”, de saber que todo lo que se hace está vivo en algún lugar, nos dice en la bandeja del vivir diario, que en cada esquina hay alguien queriendo ser recordado. De no por querer saberlo todo, intentar olvidar lo que se aprendió.