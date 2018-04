SpaceX no tiene licencia para emitir imágenes desde el espacio

Quienes esperaban ver imágenes del espacio del nuevo cohete de SpaceX la semana pasada se llevaron una gran decepción. La compañía dirigida por Elon Musk dejó con la miel en los labios a sus seguidores. La razón no es que los 10 nuevos satélites Iridium no se pusieran en órbita. No. Te contamos por qué SpaceX no puede emitir imágenes desde el espacio.

Si hasta el momento, la compañía había dado muestra de todo su potencial exhibiendo al mundo entero en directo imágenes desde todos los ángulos posibles cuando lanza sus cohetes, ésto podría tener los días contados.

Para muestra, un botón. Con motivo del lanzamiento del Falcon Heavy hemos visto cómo se lanzaba la lanzaba la nave al espacio, también la reacción de Elon Musk, un corto cinematográfico de aquel momento y hasta podemos seguir el recorrido del Tesla Roadster en el espacio. Pero ahora estás práticas podrían tener los días contados después que se haya revelado que SpaceX carece de licencia para emitir imágenes del espacio a la Tierra.

Durante el lanzamiento de los 10 satélites Iridum Next el pasado 30 de marzo, SpaceX cortó el vídeo en directo cuando estaba mostrando la segunda etapa del cohete, nueve minutos después del despegue y antes del apagado del motor. La empresa citó las “restricciones” legales que impedían seguir con la retransmisión en directo del último lanzamiento del cohete de SpaceX.

Para conocer la razón hay que dirigir la mirada a la Tierra, concretamente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA). Este organismo ha comenzado a aplicar una ley aprobada hace décadas por la cual SpaceX y otras compañías espaciales comerciales deben solicitar una licencia si quieren retransmitir a la Tierra los vídeos grabados por los cohetes puestos en órbita.

Según señalan en un comunicado emitido esta misma semana, “la Ley del Programa Espacial Nacional y Comercial requiere una licencia comercial de teledetección para compañías que tengan la capacidad de tomar imágenes de la Tierra mientras están en órbita”.

Esto significa que a partir de ahora si compañías como SpaceX quieren mostrar en directo sus lanzamientos espaciales completos deberán ajustarse a la legislación vigente. Lo llamativo es que esta normativa lleva años aprobada pero no se ha estado aplicando hasta ahora. Desde la oficina de Asuntos Regulatorios de Teledetección Comercial (CRSRA) de la NOAA se justifican alegando los escasos recursos con los que cuentan para llevar a cabo su trabajo, lo que ha derivado en que se hayan podido emitir imágenes desde el espacio a la Tierra sin licencia.

Para solucionar este contratiempo, SpaceX se ha apresurado a asegurar estar trabajando ya para obtener la licencia necesaria que le permite enviar vídeos desde el espacio grabados por sus naves. Primero tendrá que presentar una solicitud y, después de presentarla, será el turno de la NOAA. Este organismo será el encargado de evaluar la solicitud y decidirá si las permite o no. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible y podamos volver a ver en directo imágenes desde el espacio a la Tierra grabadas