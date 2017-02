Alcides Escobar espera dar más jonrones

El campocorto titular de los Reales de Kansas City, Alcides Escobar, expresó que desea dar más cuadrangulares durante la venidera zafra de las Mayores.

El venezolano dio siete estacazos en el 2016 por lo que fue su mayor cantidad en su carrera tras nueve temporadas en las Grandes Ligas.

Escobar se caracteriza por ser un bateador más de contacto que posee buena velocidad. De hecho, es usado en la mayoría del tiempo como primer bateador en el line up de los dirigidos por Ned Yost.

El toletero, ganador del Guante de Oro en el 2015 y uno de los mejores jugadores defensivos de la Gran Carpa, busca aportar más fuerza a su club de la Liga Americana. “Oh, sí. Creo que puedo dar unos 10, 15 jonrones. Cada año me siento mejor. Me siento más cómodo en el plato. Me siento realmente bien”, explicó el criollo a MLB.com. La anterior temporada jugó los 162 juegos disputados por el equipo del nuevo circuito, tal como lo hizo en 2014, cuando estuvo presente en todos los duelos de la ronda regular.

Clásico Mundial

Además será el shorstop titular de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará en marzo. Escobar es una pieza importante dentro del esquema del conjunto nacional que busca cumplir con una destacada actuación.

La velocidad es uno de los factores fundamentales para unirlo con José Altuve, Ender Inciarte y Odúbel Herrera, quienes serán parte primordial del equipo.

En otras notas, el guardabosque Avisail García tiene opción de estar como titular en el club de los Medias Blancas de Chicago. García al parecer estará como jardinero derecho de todos los días.

El bateador derecho terminó con un .245 de promedio con 12 batazos de vuelta completa y 51 impulsadas. Es una gran oportunidad para el joven jugador de afianzarse en la nueva estructura del equipo del nuevo circuito.