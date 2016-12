Cardenales remató con pólvora, por Alfonso Saer

Cardenales puso la pólvora de fin de año. En dos juegos tronó 31 imparables y ayer ligó oportunamente para vencer 10-7 a un rival que conectó 18 cohetes. Toda la plantilla ligó al menos un incogible en una noche festiva en la que más de 11 mil fieles disfrutaron del triunfo 39. Se sacó el partido de atrás cuando se perdía 5-2, con las características explosivas de un equipo a veces implacable en el ataque. Se ajustó el pitcheo porque Néstor Molina tiró dos entradas, Avilán sacó los outs y luego remataron Jhondaniel Medina, Carson y Mercedes. El juego fue una evaluación para William Pérez. No pasó el examen el acarigüeño. Aragua le pegó doce de sus dieciocho hits en menos de cuatro tramos, generando dudas el diestro grandeliga en cuanto a su puesto en la rotación del primer playoff. Una docena de imparables fueron mucho para un tirador de esa jerarquía. La poca importancia del careo sirvió para dejarlo trabajar más de lo debido. Únicamente la apertura en Puerto La Cruz, con nueve ponches en cinco innings fue provechosa para Pérez. Aparte de Raúl Rivero y Jorge Martínez, el uno-dos de los abridores, todavía no está claro cómo se utilizará el pitcheo de inicio en los partidos de visitante. Anoche descansaron piezas claves como Rangel Ravelo e Ildemaro Vargas mientras Jesús Montero remataba su formidable torneo con par de imparables y Jairo Pérez despachaba su quinto cuadragular. Conocido su rival el próximo lunes en Barquisimeto. El conjunto guaro remató de manera terminante una ronda eliminatoria en la cual fue un vendaval desde finales de noviembre. La tarea es seguir con el acelerador a fondo, el ímpetu en alza y con todos los factores del juego, ofensiva, defensiva y pitcheo, con rendimiento extremo. Se comienza de cero, pero el club asoma como el gran favorito de la contienda, algo que desde hace mucho tiempo no ocurría en el nido cardenal. Pausa de fin de año para iniciar las siguientes tareas en busca del lauro principal.