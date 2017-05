Francisco Rodríguez no consigue redención

El lanzador venezolano Francisco Rodríguez ha vivido el peor inicio de campaña en su carrera y su problema se acentuó en la jornada del fin de semana al desperdiciar par de oportunidad de salvar seguidas ante los Atléticos de Oakland que ponen en riesgo su rol de cerrador con los Tigres de Detroit.

“Quería mantener el resultado, pero no pude. Estaba tratando de conseguir algún tipo de redención, pero supongo que no fue así. No está funcionando. Es una racha realmente mala. Espero haberla dejado atrás. Pido disculpa a la organización y compañeros”, dijo Rodríguez al equipo de prensa de MLB.

Esta campaña el criollo lidera los reglones negativos de peor efectividad para cerrador (8.49) y oportunidades de salvar desperdiciadas (4), a pesar de ello ostenta 7 rescates, con 1 triunfo y 4 descalabros, sumado a que es el principal protagonista del declive general del relevo de Detroit que ostenta el cuarto puesto de la división central de la Liga Nacional con 15 lauros y 15 reveses.

La mala actuación del criollo mantiene pensando al mánager Brad Ausmus, quien antes de la serie le había dado el espaldarazo para mantener con su rol, pero ante la actuación del fin de semana no está seguro de su decisión.

“Realmente vamos a tener que hablar de ello antes de tomar cualquier decisión. Tendremos una discusión al respecto”, destacó Aumus.

Uno de los principales aspirantes al cargo que ostenta Rodríguez es el setup Justin Wilson, quien hasta la fecha ostenta una sólida efectividad de 1.32.

Rodríguez es el relevista con más salvados entre los activos al ostentar 437 rescates y el año pasado dejó buenos números al resguardar 44 encuentros y desperdiciar apenas 5, uno más de los que tiene en este momento cuando no se ha cumplido ni el 25 por ciento de la campaña.