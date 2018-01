Herlbert Soto listo para la acción enfocado en Copa Libertadores

El Deportivo Lara inició con buen ritmo el Torneo Apertura de primera división del fútbol nacional al vencer a Atlético Venezuela 3-2. La meta del grupo es mantener un ritmo hegemónico que le permita clasificar rápido al octagonal final y llegar con confianza a la fase de grupo de la Copa Libertadores por eso el enfoque de trabajo entre jornadas es vital y el mediocampista colombiano Herlebert Soto lo sabe.

Los dirigidos por Leo González entrenaron este martes en el campo de Apucla en Cabudare para tratar aspectos técnicos que les permitan ser efectivos ante el Zamora FC en el estadio Agustín Tovar (La Carolina) en Barinas en el segundo choque del torneo el sábado.

Uno de los más activos es el neogranadino, quien se incorporó tarde a la pretemporada y estará disponible para debutar en tierras llaneras, ante la posibilidad el habilidoso jugador destaca que se siente en plena forma física y mental ante un rival bastante peligroso.

“Cada vez me siento mejor, gracias a Dios se me han dado las cosas futbolísticamente, desde que llegue al club dije que yo vengo es a aportar lo mejor de mí, con la ayuda de todos mis compañeros sé que las cosas nos saldrán muy bien. Ahora me toca esperar que lleguen unos documentos para así estar ya dentro de las canchas y aportar lo mejor de mí en cada partido”, dijo Soto al equipo de prensa del equipo rojinegro.

El jugador neogranadino tuvo un buen año con el Trujillanos FC en 2017, al jugar 29 partidos (1482 minutos), anotar siete goles y dar cuatro asistencias.

Su trayectoria deportiva es amplia al jugar con el equipo andino, Llaneros de Guanare y en la liga colombiana, se caracteriza por tener un amplio repertorio ofensivo y una buena visión de juego que le puede dar dividendos a la oncena crepuscular.

“Sí, eso es lo que me caracteriza a mí, soy de llegar al área, marcar gol o dar pases para que mis compañeros marquen que al final es lo importante, espero que con el favor de Dios demostrar en el campo de juego lo que soy como jugador; deseo aportar y dar lo mejor de mí para lograr el objetivo que es hacer grandes cosas con la institución para este año”, aseguró el mediocampista colombiano.

Será una gran oportunidad para el futbolista neogranadino que a pesar de sus habilidades no había participado en un evento continental de gran envergadura.

Buen ambiente

El jugador destacó que desde su llegada al club ha recibido el apoyo incondicional de sus compañeros y cuerpo técnico, quienes están enfocados en trascender en las justas nacionales e internacionales.

“Es un gran grupo, una gran familia, eso es lo que los ha caracterizado por eso viene de ser campeones del clausura. Esperemos seguir humildemente hacia los objetivos, queremos salir campeones durante este semestre y, quizás en el año lograr la estrella que es lo que anhelamos y hacer también un gran papel en la libertadores”, concluyó Soto.

En Copa Libertadores, Los rivales del Deportivo Lara serán el Corinthias brasileño, Independiente de Avellaneda argentino y Millonarios FC colombiano. La fase de grupos inicia en marzo.