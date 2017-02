Jeanmar Gómez tampoco participará en el CMB

Una de las piezas claves que el mánager de la selección de Venezuela de Béisbol, Omar Vizquel, había escogido para el Clásico Mundial de Béisbol, es baja. Se trata del lanzador derecho, Jeanmar Gómez.

De acuerdo con información emitida por Todd Zolecki, reportero de los Filis de Filadelfia, organización a la que pertenece el pitcher, no participará en la cita mundialista.

“Jeanmar Gómez ha dicho que no lanzará con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol”, escribió Zolecki en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que el diestro estaba incluido en el roster de 28 jugadores que defendería la camiseta en el CMB.

Ante estas declaraciones, la vinotinto de béisbol suma una nueva baja, luego de no contar con piezas fundamentales como Carlos Carrasco, Wilson Contreras, Wilson Ramos, Sandy León, Elvis Andrus, Júnior Guerra, Pablo Sandoval y Freddy Galvis, por diferentes razones.

Jeanmar Gomez said he will not pitch for Venezuela in the WBC.

— Todd Zolecki (@ToddZolecki) February 16, 2017