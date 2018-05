Jorge Linares defenderá su corona por septima vez este sabado contra el poderoso Vasyl Lomachenko

El boxeador venezolano Jorge Linares estará disputando este sábado el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), contra el púgil ucraniano Vasyl Lomachenko desde el Madison Square Garden de New York.

El experimentado peleador venezolano con foja de 44-3 y 27 knock-outs saldrá a defender no solo su cinturón por séptima vez si no también los colores de su bandera contra el ucraniano que exhibe foja de 10-1 y 8 knock-outs. “El Niño de Oro” está confiado y tratará de no engrosar la lista de peleadores que no ha terminado la pelea contra la fuerte pegada de Lomachenko.

“No voy a fallar, nunca voy a abandonar, que es lo que siempre la gente comenta y alaba de Lomachenko, que todos sus rivales abandonan antes de terminar la pelea”, señaló el nativo de Barinitas a Espn.com.

“Será el combate más importante en toda mi carrera y para ello me he preparado a tiempo completo,” escribió el venezolano en su cuenta de Twitter.

Este miércoles el venezolano envió un mensaje a todos los venezolanos antes de su pelea del próximo sábado, quizás la más importante de su carrera y la que lo podría llevar a un nivel superior.