Ricardo Rodríguez sin fortuna en Orlando

El tenista venezolano Ricardo Rodríguez decayó en su potencia y vivió un torneo para el olvido al quedar eliminado en las primeras rondas en sencillos y dobles del torneo ITF profesional de Orlando en Florida, que se juega en superficie dura.

A primera hora el caraqueño tuvo muchos problemas en la devolución y fue despachado por el francés CorentinDenolly en dos sets, en el primero le rompieron el servicio en par de ocasiones para un categórico 2-6, luego trató de reaccionar pero en tiebreak sucumbió 7-6(2).

En doble, Rodríguez y el argentino Facundo Mena no pudieron ante los estadounidenses Trinh Tan y Hunter Callahan, quienes sin mucho esfuerzo les propinaron par de sets (6-3, 6-4). La pareja suramericana no compaginó bien y pecó por varios errores no forzados.

Esta es la primera vez en la temporada 2017 que el venezolano no pasa de la primera fase de un torneo ITF, este tipo de contiendas son además preparativas para la segunda ronda de la zona americana II, en el que Venezuela se medirá ante El Salvador en el mes de abril en Estados Unidos.