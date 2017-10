Urrutia: Quiero sacarme la espinita

El espigado jardinero Henry Urrutia se uniformó por primera vez con los Cardenales de Lara y dijo estar listo para el inicio de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional el martes ante los Tigres de Aragua, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El cubano aseguró que este año quiere sacarse la espinita de la producción que dejó en la campaña pasada, cuando formó parte de la novena de los Leones del Caracas.

“Este año me quiero sacar la espinita, porque siento que en la temporada anterior me confié porque conocía la liga y eso incidió en que no dejara el mismo rendimiento que en 2015. Llego en buena condición física y espero hacer un aporte importante para los Cardenales de Lara, un equipo muy respetado en la pelota venezolana”, dijo el jardinero tras culminar el entrenamiento.

Urrutia aseguró que su plan principal será jugar durante toda la campaña en el país, por lo que quiere comenzar enfocado.

“Lo poco que pude conversar con el mánager en mi llegada es que tendré la oportunidad de jugar. Yo siempre he sido un pelotero que le gusta estar en el terreno todos los días y creo que será cuestión de días para que haga los ajustes necesarios y pueda comenzar a producir como quiero hacerlo este año”, planteó el excaraquista.

Manifestó que desea dejar buena campaña ofensiva para ayudar a los Cardenales a conseguir el anhelado título y para mostrarse ante las organizaciones de Grandes Ligas o de otras fronteras porque explorará la agencia libre.

“Me gusta jugar en Venezuela porque es un béisbol que hace que uno se convierta en mejor pelotero. Tengo toda la disposición de ayudar al equipo y espero cumplirle. Este año seré agente libre y mi futuro, en gran parte, dependerá de lo que pueda hacer en esta liga. Mi plan es jugar todo el año, pero si firmo con algún equipo de Asia es posible que tenga que parar”, confesó el cubano.

El toletero afirmó que no deberá hacer muchos ajustes en su mecánica de bateo, por lo que se mostró dispuesto a aportar desde el primer día para la causa larense.

“Comencé a prepararme para venir a jugar aquí desde el primer día que terminé la temporada en los Estados Unidos. Vengo concentrado y motivado porque quiero hacer las cosas bien”, manifestó.

Sobre su floja temporada este año en las menores, el jardinero confesó que en parte se produjo por la poca actividad que tuvo en el diamante.

“Siempre me he caracterizado por ser un pelotero de jugar todos los días, no me considero productivo con jugar dos o tres veces por semana. Mi cambio a Boston fue porque no jugaba casi con los Orioles y por eso no podía producir”, dijo.

Urrutia viene a su tercera temporada en la pelota nacional. En 2015 dejó sus mejores números con Leones al promediar .281 en 32 compromisos, pero el año pasado dejó rendimiento de .264 en sólo 15 partidos.